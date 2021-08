Essai - Citroën C4 PureTech 100 : que vaut la moins chère des C4 ?

En bref Catégorie des compacts À partir de 20 900 € 3 cylindres 1,2 turbo de 102 ch et 205 Nm

Lancée en fin d'année dernière, la Citroën C4 de troisième génération effectue un départ timide sur la première moitié de 2021, se hissant à la 19e place des immatriculations en France loin derrière la Renault Mégane, le leader hexagonal du classement, toujours dans l'ombre de la Peugeot 308, pourtant sur le point d'être renouvelée, et talonnée par les Toyota Corolla et Volkswagen Golf. C'est aussi seulement la quatrième meilleure vente de la marque derrière les C3, C3 Aircross et C5 Aircross.

Et pourtant, elle ne manque pas de qualités, à commencer par une originalité de la ligne dans le plus pur style de la marque aux chevrons, un habile mélange des modes actuelles, comme la silhouette haut perchée des SUV si plébiscités, du style contemporain de ses modèles, comme les projecteurs sur deux niveaux et la calandre, ainsi qu'une évocation du passé dans la courbe du toit plongeante et les parties vitrées évoquant la GS. A-t-on vraiment besoin des immenses jantes de 18 pouces et pneus en 195/60R18 de série ? Oui, pour remplir au mieux les immenses passages de roue dessinés par les designers, pas vraiment quand on a qu'une centaine de chevaux pour les faire tourner, et encore moins dans la finition Feel, le deuxième niveau et le plus haut disponible avec cette motorisation PureTech 100, où elles sont en acier avec un enjoliveur.

L'intérieur a aussi un aspect singulier dans la disposition des éléments, sans oublier les aspects pratiques avec de nombreux rangements, mais perd un peu de sa personnalité et de sa qualité perçue dans cette finition. L'ensemble est en effet extrêmement sobre et sombre, et certains plastiques pourtant à portée de main étonnent par leur aspect grossier. Question écrans, la C4 souffle le chaud et le froid entre l'immense du système multimédia, avec 10 pouces, et le minuscule de l'instrumentation numérique, avec 5 pouces. L'habitacle sinon offre une place généreuse aux passagers, à l'avant et encore plus à l'arrière, que ce soit au niveau des genoux ou de la tête, le volume de coffre de son côté se plaçant dans la moyenne, à 380 litres.

Mais passons à la motorisation, très connue à travers toute la galaxie Stellantis, le 3 cylindres 1,2 Puretech délivrant ici 102 ch à 5 500 tr/min ainsi que 205 Nm à 1 750 tr/min, et ne pouvant être associé qu'à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Puissance et couple peuvent paraître modestes mais cette C4, grâce notamment à sa toute nouvelle plateforme CMP, se montre particulièrement légère pour une compacte du XXIe siècle, avec 1 209 kg sur la balance. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 11,2 s, ce qui n'est évidemment pas ce qu'on fait de plus véloce mais n'a rien de dangereusement lent non plus, à confirmer cependant avec quelques passagers et leurs bagages.

Toutefois, pour garder le rythme du trafic, il est nécessaire d'explorer régulièrement la seconde partie du compte-tours. La consommation s'en ressent, avec 6,5 l/100 km constatés au terme de notre essai, soit plus que celle enregistrée à bord de la version 155 ch avec boîte EAT8, et le volume sonore de la mécanique aussi quand les griefs contre l'insonorisation ne concernent que les bruits d'air et de roulement sur les autres motorisations de la gamme. Il faut aussi jouer souvent du levier de vitesses et ce n'est pas le plus agréable à manipuler, avec une première nécessitant une pédale d'embrayage incrustée dans le tapis de sol pour passer sans encombre et une course entre chaque rapport si longue qu'elle ne ravira que les amateurs d'aviron.

Là où la C4 mettra par contre tout le monde d'accord, c'est en matière de confort. Les sièges se montrent très accueillants grâce à un moelleux extraordinaire et les suspensions à butées hydrauliques font merveille pour filtrer toutes les imperfections de la route. Le prix à payer pour un tel amortissement est au niveau du dynamisme, avec un roulis prononcé que n'arrange pas une direction manquant de remontées d'information. Attention cependant, si vous commandez votre C4 avec cette motorisation et la finition d'entrée de gamme Live, vous aurez alors le seul modèle à avoir des suspensions conventionnelles, avec en contrepartie des jantes de 16 pouces avec de véritables pneus ballons en 215/65R16.