Essai - Citroën C4 (2021) : l’originalité paye-t-elle ?

EN BREF Nouvelle génération de C4 Berline compacte Look atypique À partir de 20 900 €

Depuis l'arrêt de la commercialisation de la seconde génération de C4 en 2018, Citroen avait déserté le segment des berlines compactes. Alors certes, le Cactus avait hérité de cette tâche depuis son restyling mais il n’a jamais réussi à trouver une légitimité dans ce segment, qui représente tout de même en Europe 28% des immatriculations soin 1,7 million de véhicules en 2019. Les chevrons reviennent donc aux affaires avec une nouveauté stratégique : la C4

Pour cette dernière, Citroen est resté fidèle à ses principes notamment en matière de design : faire différent pour se différencier de la concurrence. Et la recette semble fonctionner si on en croit les chiffres de ventes de la citadine, la C3 (4e meilleure vente sur les 10 premiers mois de l’année), du C3 Aircross (3e SUV urbain le plus écoulé en France) ou du C5 Aircross (2e SUV compact le plus vendu derrière l’incontournable Peugeot 3008). La nouvelle C4 marque toutefois une étape supérieure tant la nouvelle compacte tranche avec les autres acteurs de la catégorie.

Tout d’abord aux vues de ses lignes, on a du mal à positionner cette nouvelle C4. Est-elle une berline compacte, un SUV compact ou d’un SUV coupé ? Un peu tout cela à la fois car elle reprend certains traits de chaque catégorie. Les lignes globales sont celles d’une compacte, les roues de grands diamètres (690 mm de diamètre contre 640 mm) ou la garde au sol de 156 mm (soit 3 à 4 cm de plus que l’accoutumée) sont celles du SUV tandis que la chute de pavillon la rapproche d’un coupé. Évidemment de face, la dernière création de Citroën reprend la nouvelle identité visuelle du constructeur tricolore avec les projecteurs sur double étage mais également les chevrons qui courent sur toute la largeur, mais ceux-ci ne sont plus parallèles mais divergent à l’approche des phares comme nous avions déjà pu le voir sur la C3 restylée. De profil, c’est la chute de pavillon qui retient le regard faisant ainsi un client d’œil à la GS, qui fête cette année ses 50 ans. Enfin, l’arrière est la partie la plus étonnante avec un aileron qui sépare la vitre en deux comme ce fut le cas pour la C4 Coupé du début des années 2004, mais également ce bandeau noir sur toute la largeur du hayon et les feux en forme de V qui débordent sur les ailes et la custode. On adhère ou non, mais une chose est sûre, cette C4 ne passe pas inaperçue.

En termes de dimensions, la nouvelle C4 est grande puisqu’elle mesure 4,36 m, c’est à titre de comparaison 19 cm de plus que le Cactus qu’elle remplace. Elle se positionne dans la partie supérieure de la catégorie. Une Peugeot 308 ou une Volkswagen Golf mesurent 4,25 m.

Dans l’habitacle, on retrouve la philosophie des récents modèles de la marque avec une planche de bord épurée. Une fois installé, on remarque immédiatement la taille réduite de l’instrumentation numérique qui est seulement de 5 pouces. Un choix étonnant au vu de ce que proposent la concurrence mais également des dimensions de l’affichage tête haute, qui lui mesure 7 pouces. Malgré la présence d’un écran multimédia 10 pouces, Citroën a fait machine arrière pour les commandes de climatisation que redeviennent physiques. Une bonne chose en matière d’ergonomie.

La C4 se distingue également par de nombreux rangements – une bonne quinzaine - dont certains vraiment innovants comme celui face au passager avant qui se compose d’une boîte à gants classique surplombée par un tiroir permettant de ranger une tablette. Tablette, qui est possible de fixer à la planche de bord grâce à un accessoire. Il y a également un rangement à double étage sur le bas de la console centrale qui est surplombé par le chargeur par induction. Rien à redire concernant la qualité des matériaux tout à fait dans la bonne moyenne de la catégorie.

Le même soin a été porté à l’accueil des passagers arrière. Grâce à l’empattement de 2,67 m, la C4 propose une vaste habitabilité pour les occupants dont notamment un espace aux genoux généreux. Il faudra toutefois composer avec une place centrale arrière plus réduite et une garde au toit limitée. Les personnes mesurant 1,85 verront leur tête toucher le pavillon en raison de la chute rapide de ce dernier.

La petite déception provient du volume de chargement avec une contenance oscillant entre 380 et 1 250 litres ce qui est vraiment très moyen pour la catégorie sachant qu’une Peugeot 308 plus courte de 11 cm dispose d’un coffre 40 litres plus grand.