1. Comparatif vidéo - Citroën C4 VS Renault Mégane : comme on se retrouve !

Même si les segments des SUV et des citadines ont actuellement les faveurs des automobilistes, celui des compactes demeures une valeur sûre. Il a ainsi représenté en Europe 28% des immatriculations, soit 1,7 million de véhicules, en 2019. Pas étonnant que toutes les marques y soient présentes. Depuis 2018, Citroën a arrêté la C4 et c’est le Cactus qui a endossé le rôle de compacte de la marque française, chose qu’il n’a pas vraiment réussi à faire, d’où le retour de la C4 aux affaires.

Sur le plan esthétique, cette dernière détonne vraiment en raison de ses proportions atypiques mais aussi certains partis pris : la face avant affiche la nouvelle identité visuelle de la marque avec les chevrons qui courent sur toute la largeur de la calandre mais qui ne sont plus parallèles, et il y a bien évidemment les phares sur deux niveaux. La poupe est aussi très originale avec son aileron séparant la vitre arrière en deux à la manière de la C4 Coupé de première génération ou les feux qui débordent à la fois sur le hayon ou les ailes. Il y a également sa chute de pavillon prononcée lui donne des faux airs de coupé. Face à elle, la Mégane de quatrième génération a profité de quelques retouches esthétiques lors de son récent restyling avec des projecteurs et feux qui adoptent une nouvelle signature lumineuse, des boucliers redessinés et une calandre avec plus de chrome, mais tout cela semble bien sage par rapport à la C4.

Cette différence de conception se retrouve également dans l’habitacle et notamment au niveau de la présentation. Celle de la Mégane est moderne avec une instrumentation numérique pouvant être relayée par un affichage tête haute et un écran multimédia vertical 9,3 pouces, le tout avec un design classique et agréable. Ambiance radicalement différente à bord de la C4 avec tout d'abord une question : pourquoi une instrumentation aussi petite ? 5 pouces, c’est nettement en deçà des autres modèles de la catégorie, même si les informations sont aussi reprises sur l’affichage tête haute de 7 pouces. L’écran multimédia mesure pour sa part 10 pouces. Deux philosophies s’opposent clairement, même si dans les deux cas, la qualité des matériaux est dans la bonne moyenne.

Aspects pratiques : surprenante C4

Le point fort de la Citroën C4 est indéniablement ses aspects pratiques. Ainsi, la nouvelle C4 frappe fort notamment en ce qui concerne l’habitabilité arrière, généreuse, que ce soit pour l’espace aux genoux ou la largeur habitable. Le seul bémol porte finalement sur la garde au toit en raison de la chute de pavillon qui oblige les passagers à courber l’échine.

À côté de cela, les occupants apprécieront les très nombreux rangements dont certains inédits comme le double situé en bas de la console centrale ou le tiroir face au passager avant qui permet de ranger une tablette mais aussi de la fixer grâce à un ingénieux dispositif.

Dommage que Citroën n’ait pas plus travaillé le volume de chargement car avec 380 litres, c’est peu pour une compacte de 4,36 m. La Mégane fait mieux avec 402 litres soit 20 litres de plus, soit dans la moyenne de la catégorie, mais son seuil de chargement est légèrement plus haut.

Note : 14 /20 12,9 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : une C4 moins chère et mieux équipée !

Pour ce comparatif, nous avons choisi une Citroën C4 1.2 Puretech 130 ch Shine vendue 27 300 € et une Renault Mégane 1.3 TCE 140 ch Intens commercialisée au prix de 28 800 €. Nos deux modèles sont donc déclinés dans des finitions hautes intermédiaires.

Ainsi, les deux compactes présentes ici disposent d’une dotation très complète avec par exemple les aides au parking avant et arrière avec caméra de recul, la navigation connectée, l’accès et démarrage mains libres, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse et les systèmes de précollision.

Toutefois, dans ce domaine, c’est la C4 qui apparaît comme la référence avec un équipement plus complet, même si celle-ci est la plus accessible. Pour avoir un équipement identique entre les deux modèles, il faudra ajouter à la Mégane l’avertisseur d’angles morts (550 €), le régulateur de vitesse adaptatif (400 €), l’affichage tête haute (400 €) et les jantes 18 pouces (700 €). Avantage à Citroën puisque l'écart de prix de 1 500 € à la base passe à 3 550 € pour être à iso-équipement.

Note : 15 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : le Losange en tête

Si la Renault Mégane part avec un désavantage en étant plus onéreuse à l’achat de 1 500 €, elle se rattrape avec une meilleure fiabilité, une consommation moindre, des coûts de réparation moins importants, un entretien plus accessible avec par exemple la présence d’une chaîne de distribution sur le TCE de Renault alors que le Puretech doit se contenter d’une courroie, qu’il est nécessaire de remplacer tous les 10 ans ou 180 000 km. Pour les autres caractéristiques, la C4 et la Mégane font jeu égal que ce soit en matière de garantie, basique (2 ans, kilométrage illimité) ou de cote attendue.