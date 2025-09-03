3. La Citroën C4 à moins de 30 000 € est intéressante, mais pas pour tout le monde
Une concurrence très restreinte
Comme nous le disions précédemment les berlines compactes à moins de 30 000 € sont de plus en plus rares et ce constat est encore plus criant si on tient compte de la motorisation micro-hybride de notre modèle d’essai, car il n’y a finalement que la Toyota Corolla, qui est-elle, une full hybride qui soit affichée en dessous de la barre des 30 000 €. Toutes les autres berlines sont thermiques. La C4 dispose donc d’un positionnement tarifaire très agressif.
À retenir : un atout prix indéniable
Si vous avez un budget serré pour l’achat d’une compacte, cette C4 pourrait représenter une solution intéressante. Alors certes, il faudra composer avec uniquement cette version d’entrée de gamme avec quelques lacunes d’équipements et une présentation relativement sommaire, mais pour le reste, elle remplit bien sa tâche avec un bon confort, des prestations routières suffisantes, une garante pouvant atteindre 8 ans ou 160 000 km et surtout des tarifs contenus.
Caradisiac a aimé

Prix très concurrentiel

Confort

La garantie pouvant atteindre facilement 8 ans ou 160 000 km
Caradisiac n'a pas aimé

Présentation intérieure triste
- Multimédia daté
- Manque de dynamisme
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6
|108 (wltp)
|28 650 €
|€
