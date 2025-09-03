Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen C4 (3e Generation)

Essai

Que vaut la Citroën C4 hybride 110 ch, la moins chère du catalogue ? 

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

9  

3. La Citroën C4 à moins de 30 000 € est intéressante, mais pas pour tout le monde

 

Que vaut la Citroën C4 hybride 110 ch, la moins chère du catalogue ? 

Une concurrence très restreinte

Comme nous le disions précédemment les berlines compactes à moins de 30 000 € sont de plus en plus rares et ce constat est encore plus criant si on tient compte de la motorisation micro-hybride de notre modèle d’essai, car il n’y a finalement que la Toyota Corolla, qui est-elle, une full hybride qui soit affichée en dessous de la barre des 30 000 €. Toutes les autres berlines sont thermiques. La C4 dispose donc d’un positionnement tarifaire très agressif.

À retenir : un atout prix indéniable

Si vous avez un budget serré pour l’achat d’une compacte, cette C4 pourrait représenter une solution intéressante. Alors certes, il faudra composer avec uniquement cette version d’entrée de gamme avec quelques lacunes d’équipements et une présentation relativement sommaire, mais pour le reste, elle remplit bien sa tâche avec un bon confort, des prestations routières suffisantes, une garante pouvant atteindre 8 ans ou 160 000 km et surtout des tarifs contenus.

Caradisiac a aimé

  • Prix très concurrentiel

  • Confort

  • La garantie pouvant atteindre facilement 8 ans ou 160 000 km

Caradisiac n'a pas aimé

  • Présentation intérieure triste

  • Multimédia daté
  • Manque de dynamisme

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6 108 (wltp) 28 650 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (24)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen C4 (3e Generation)

Citroen C4 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Moyenne Berline

Voir tous les essais Moyenne Berline

Fiches fiabilité Moyenne Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Moyenne Berline

Achetez votre Citroen C4

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Citroen C4 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 28% de remise

Photo de CITROEN C4 (3E GENERATION)
-28%

CITROEN C4 (3E GENERATION)

36 250 €
25 980 €

Photo de CITROEN C4 (3E GENERATION)
-26%

CITROEN C4 (3E GENERATION)

32 000 €
23 680 €

Photo de CITROEN C4 (3E GENERATION)
-25%

CITROEN C4 (3E GENERATION)

38 900 €
28 980 €

Photo de CITROEN C4 (3E GENERATION)
-24%

CITROEN C4 (3E GENERATION)

37 200 €
27 980 €

Toutes les Citroen C4 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/