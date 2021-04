Quelle Citroën C4 choisir ?

Depuis de nombreuses années, Citroën invente des voitures surprenantes. Si la première est la DS des années cinquante, aujourd’hui c’est avec la nouvelle Citroën C4 que la marque française créée la surprise. La Citroën C4 est la nouvelle berline compacte de la marque aux chevrons. Elle vient remplacer la Citroën C4 Cactus qui était elle aussi originale. Cette nouvelle Citroën C4 affiche une étrange allure, un mélange de berline, de SUV (avec ses grandes roues et ses protections plastiques) et de coupé avec sa ligne de toit fuyante vers l’arrière.

Des rangements à profusion

À bord, l’ambiance est moderne avec une planche de bord épurée qui reçoit en plein centre un grand écran tactile et à chaque extrémité de grands aérateurs. On s’étonne de la petitesse de l’écran d’instrumentation (et de ses informations peu visibles) qui fait face au conducteur. Heureusement, une instrumentation tête haute (de série) à partir de la finition Feel Pack, facilite le travail du conducteur. La qualité des matériaux et les assemblages sont dans la bonne moyenne de la catégorie et la Citroën C4 dispose de nombreux rangements dont un tiroir au-dessus de la boîte à gants (de série avec la finition Feel Pack) qui permet d’y fixer une tablette. Autre rangement spécifique, celui à double étage en bas de la console centrale, il est surplombé par un espace pour le chargeur de smartphone à induction (option à partir de Feel Pack et de série sur Shine Pack). À partir de la finition d’entrée de gamme, la Citroën C4 fait le plein d’aides à la conduite qui facilitent la vie du conducteur et améliorent la sécurité. Ainsi le Pack Safety équipant la C4 d’entrée de gamme, se compose de l’Active Safety Brake, de l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, mais aussi de l’alerte d’attention du conducteur, du Post Collision Safety Brake… La reconnaissance des panneaux de vitesse et le régulateur-limiteur de vitesse font également partie du pack. Si la version d’entrée de gamme est déjà bien pourvue, au fil des finitions (elles sont au nombre de cinq : Live, Feel, Feel Pack, Shine, Shine Pack) la Citroën C4 devient plus luxueuse et encore plus confortable.

De l’espace à l’arrière

La Citroën C4 est longue de 4,36 mètres et dépasse ainsi de presque vingt centièmes la C4 Cactus. Ce qui permet à la nouvelle venue de disposer d’une bonne habitabilité aux places arrière (espace aux genoux) malgré une garde au toit limitée qui ne conviendra pas aux personnes mesurant plus de 1,85 m. Autre déconvenue, la capacité du coffre qui, avec 380 litres, n’est pas fameuse et se situe dans la moyenne basse de la catégorie. La Citroën compense avec le confort d’une grande berline grâce en particulier à l’utilisation des suspensions à butées hydrauliques progressives (sauf avec le moteur PureTech 100 ch et finition Live) qui absorbent bien les irrégularités de la chaussée. Les sièges "Advanced Confort"dotés de mousse bidensité apportent par ailleurs un surcroît de confort aux occupants du véhicule. Hormis une filtration des bruits d’air et de roulement un peu perfectible, sur le plan du confort on ne trouvera rien à redire. Revers de la médaille, la Citroën C4 n’a rien d’une berline dynamique, le conducteur qui est dans une position surélevée de 7 cm par rapport à une berline classique a tout intérêt à ne pas trop appuyer sur l’accélérateur. Si à allure normale, les trains roulants arrivent à limiter les mouvements de caisse, lorsque l’on s’active la voiture a tendance à prendre du roulis et comme la direction n’est pas assez informative, le conducteur se sent un peu seul. Sur ce plan, la cousine Peugeot 308 est beaucoup plus dynamique et plus homogène à haute vitesse. Cela tient peut-être au fait que la Peugeot utilise la plateforme EMP2 tandis que la Citroën C4 se contente de la plateforme CMP. Enfin, la visibilité vers l’arrière est très limitée du fait de la présence d’un aileron coupant la lunette en deux.

Thermique ou électrique

L’utilisation de la plateforme CMP, permet à la Citroën C4 de bénéficier en plus de moteurs thermiques essence et diesels, d’une motorisation 100 % électrique de 136 ch. Cette motorisation électrique associée à une batterie de 50 kWh, permet à la Citroën Ë-C4 de disposer d'une autonomie de 350 km environ. Pour les blocs thermiques, en essence, la Citroën C4 fait confiance aux trois cylindres 1.2 PureTech en trois niveaux de puissance (100, 130 et 155 ch) et à deux diesels 1.5 BlueHDi de 110 et 130 ch. C’est avec les blocs les plus puissants que la Citroën C4 est la plus polyvalente. On apprécie également le bon comportement de la boîte EAT8 de série avec les PureTech 155 ch et BlueHDi 130 ch. Les blocs de 100 ch essence et 110 ch en diesel sont quant à eux associés à une bonne boîte manuelle à six vitesses tandis que le PureTech 130 étant le seul à laisser le choix entre la boîte manuelle 6 ou la boîte auto EAT8.

Originale, confortable, spacieuse et bien équipée la Citroën C4 est affichée à un tarif attractif comparé à celui des concurrentes françaises, les Peugeot 308 et Renault Mégane. Un bon point pour elle qui pourrait lui permettre de faire son trou dans une catégorie ultra-concurrentielle.

La Citroën C4 en dix points