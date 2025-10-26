Future Citroën C4 : à quoi faut-il s’attendre ?

La Citroën C4 en est à la troisième génération et à chaque nouvelle génération la berline compacte des Chevrons a changé de style. La dernière génération s’est doublée d’une version quatre portes qui se nomme Citroën C4 X. La Citroën C4 reprend le nom d’une Citroën de 1928 qui a été produite jusqu’en 1932. Cette auto était dotée d’un bloc quatre cylindres, développant de 30 à 32 ch.

Aujourd’hui, la Citroën C4 de troisième génération ainsi que sa variante C4 X sont restylées. À l’occasion de ce lifting (dévoilé en avant-première lors du Mondial de Paris 2024), elles ont adopté le nouveau logo Citroën (copié sur celui de 1919) et surtout la signature lumineuse qui a été lancée par le concept-car Oli qui est apparu en 2022. À la différence de ce que l’on trouve sur Oli, sur la C4 les trois segments lumineux sont horizontaux, alors que celui qui est proche de la calandre est vertical sur le concept-car.

Une signature lumineuse signée Oli

Cette signature lumineuse « Oli » n’est pas l’apanage de la Citroën C4 restylée puisque dans la gamme du constructeur aux chevrons, c’est la Citroën C3 qui l’a inaugurée et qu’ensuite elle a été vue sur le SUV Citroën C3 Aircross et depuis peu sur la nouvelle génération du Citroën C5 Aircross. Cette signature lumineuse va rester la marque de fabrique des prochains modèles Citroën et en particulier la future génération de la Citroën C4 qui ne va pas se contenter de reprendre seulement la signature lumineuse du concept-car Oli, mais devrait également reprendre bon nombre de ses éléments de style.

Un style original pour la future compacte

Lors de chaque changement de génération, la Citroën C4 a bénéficié d’une belle évolution de style, pour la quatrième génération qui est prévue pour 2027, ça sera également le cas. En effet, le bureau de style de la marque Citroën dirigé par Pierre Leclercq veut calquer le style du concept-car Oli sur celui de la future Citroën C4, afin de permettre à la berline compacte de Citroën d’afficher un design très original. Déjà on se rend compte en regardant les dernières réalisations de la marque que le style Citroën est devenu (à l’image d’Oli), plus géométrique et moderne. C’est particulièrement visible sur les SUV de la marque Citroën C3 Aircross et Citroën C5 Aircross. Ce dernier a laissé de côté l’aspect rondouillard de la première génération pour une allure plus robuste plus dans l’air du temps à l’image de ce que propose le rival et cousin technique Peugeot 3008.

Une taille de berline compacte moderne

Ce style constitué de forme géométrique que l’on voit sur le concept-car Oli sera repris par la future Citroën C4. Celle-ci devrait être relativement proche du concept-car avec un avant massif, un toit plongeant à la « mode fastback ». Le modèle sera allongé d’une vingtaine de centimètres afin d’afficher une longueur de 4,40 m environ, ce qui permettra d’adapter un pare-brise incliné (il est vertical sur le concept-car) tandis que les éléments lumineux devraient être conservés. La hauteur sera abaissée pour une meilleure signature aérodynamique de manière aussi à ne pas afficher l’aspect SUV d’un Citroën C3 Aircross qui affiche lui aussi 4,40 m de long. Le tout sera très original et devrait apporter une touche de fantaisie dans la gamme du constructeur français. Citroën pourrait également produire, comme il l’a fait avec la C4 X actuelle, une version quatre portes de sa nouvelle C4.

La plateforme Smart Car modulable

Le constructeur français dans la Galaxie Stellantis devrait un peu jouer dans les prochaines années le rôle qu’a Dacia dans le groupe Renault. Une marque qui propose des voitures à des tarifs attractifs, tout en conservant une certaine originalité. Afin de conserver des tarifs abordables, Citroën va utiliser pour sa berline compacte la plateforme Smart Car qu’utilisent déjà les Citroën C3 et Citroën C3 Aircross. Une plateforme multi-énergies qui sert aussi à la nouvelle Fiat Grande Panda et à l’Opel Frontera. Elle est modulable afin de pouvoir équiper à la fois des citadines ou des voitures compactes. Cette plateforme sera bien entendu capable d’utiliser des motorisations thermiques (en attendant 2035) et des motorisations électriques. L’apport de la plateforme Smart Car va permettre de réduire les coûts et de proposer, comme l’a fait déjà Citroën avec la C3, une berline compacte à un tarif moins élevé que la plupart de ses concurrentes que sont les Peugeot 308 ou Volkswagen Golf.

À la fois hybride et électrique

Afin de disposer de performances suffisantes, la future Citroën C4 devrait utiliser une motorisation électrique de 113 ch (la même que la C3) pour ce qui concerne l’entrée de gamme tandis que la motorisation de 156 ch de l’actuelle C4 pourrait rester au catalogue. En ce qui concerne les motorisations thermiques, on devrait retrouver sous le capot des motorisations hybrides de 110 ch et 145 ch qui équipent actuellement la C4 et sa variante quatre portes. Par rapport à l’actuelle C4, les tarifs pourraient baisser, grâce à la réduction des coûts liés à l’adoption de la nouvelle plateforme et à une production au Maroc dans l’usine de Kénitra. La future C4 pourrait être affichée à partir de 26 000 € pour la version d’entrée de gamme hybride (30 000 € pour la version électrique) afin de se positionner entre le SUV C3 Aircross et le C5 Aircross, avec un tarif largement inférieur aux concurrentes chez Opel, Peugeot, Volkswagen…

L’exemple C4 Cactus ?

Prendre une plateforme réservée à des véhicules d’entrée de gamme comme la Smart Car de la future Citroën C4 pour en faire une voiture compacte, Citroën a déjà réalisé cela avec la Citroën C4 Cactus et l’on ne peut pas dire que ce fut un franc succès. La Citroën C4 Cactus était au départ un SUV urbain (sur la plateforme PF1 de la C3) qui par un restylage s’est plus ou moins mué en berline compacte. Elle servait un peu de bouche-trou entre la deuxième et troisième génération de Citroën C4. C’est elle qui a inauguré les suspensions à butée hydraulique progressive qui ont ensuite équipé la plupart des modèles Citroën. Mais avec une taille de 4,17 m, la Citroën C4 Cactus a eu un peu de mal à occuper la place de la C4 de deuxième génération dont la longueur était de 4,32 m.

Avec la quatrième génération de Citroën C4, cela devrait être différent en raison de la taille de l’auto qui devrait être proche des 4,40 m. Et puis son niveau d’équipement devrait être équivalent à celui de ses concurrentes. Quant à son niveau de performances, il devrait être correct pour une utilisation quotidienne que ce soit avec les motorisations hybrides comme électriques. Citroën comptera sur son originalité et son style emprunté à celui du concept-car Oli pour marquer les esprits et provoquer l’envie d’acheter cette auto.

Une deuxième « Oli » dans la gamme Citroën ?

Ce concept-car Oli, en plus d’avoir inspiré la berline C3 et les SUV C3 Aircross et C5 Aircross, excusez du peu, pourrait aussi donner naissance à un nouveau modèle dans la gamme Citroën. En effet, un SUV urbain pourrait faire son apparition. Le Citroën C3 Aircross ayant grandi pour atteindre les 4,40 m de long, un SUV plus petit pourrait bien prendre place dans la famille des Chevrons pour aller se mesurer à une Hyundai Inster électrique. Mais il faudra sans doute attendre 2028 ou 2029 pour voir ce modèle dans la gamme, à cette époque, la nouvelle Citroën C4 de quatrième génération aura vécu ses premières années de commercialisation et l’on saura si Citroën avec sa C4 a réussi son pari d’obtenir avec cette auto, le succès.