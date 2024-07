La prochaine Citroën C4 va-t-elle s'inspirer du concept Oli ?

Moins c’est mieux. Voici en quelques moments comment se résume le concept Oli, présentait à la presse en septembre 2022. À l’inverse de toute la production automobile actuelle, Citroën a conçu un véhicule léger (moins d’une tonne), ne dépassant pas 110 km/h et offrant une autonomie raisonnable de 400 km. Une démarche qui permet de se contenter d’une batterie de seulement 40 kWh et donc de contenir les coûts.

Ce concept Oli va laisser des traces puisque le chef du design de la marque, Charles Leclerc, à indiquer auprès de nos confrères d’Autocar qu’il va « influencer une autre voiture qui viendra par la suite ». Il va même un peu plus loin en précisant que « nous mettrons sur la route une voiture très semblable à Oli ».

Cet Oli, qui ne restera pas qu'un simple concept, est donc une source d'inspiration pour la remplaçante de l’actuelle C4, qui s’inspire déjà du concept 19-19 vu en 2019. Il ne faut pas s’attendre à le voir arriver tel quel, à l’image de l’étonnante Ami. Le designer confirme bien que certains éléments vont rester propres au concept, mais il confirme que l’innovation, la fonctionnalité et un prix attractif demeurent dans le cahier des charges du modèle définitif.

Cette stratégie de proposer un modèle pragmatique et surtout à des prix très concurrentiels est déjà en cours, à l’image de la C3 (à partir de 14 990 €) et du dernier C3 Aircross (à partir de 19 400 €).

Sans artifice, mais à la dotation complète

À ce jour, il est difficile de savoir quels éléments seront repris du concept. Si le logo, la forme des optiques et de leur signature lumineuse passent le stade de la série, le pare-brise vertical et les portes à ouverture antagoniste ont très peu de chance de devenir réalité. Seulement, comme les deux derniers-nés de la marque, on peut s’attendre à un modèle sans artifice, au poids contenu, à la dotation complète, mais aux solutions simples comme par exemple les optiques identiques de chaque côté, ou l’utilisation de son smartphone en lieu et place du système multimédia… Cette prochaine C4 devrait être bâtie sur la plateforme Smart Car.

En attendant, la Citroën C4 actuelle va connaître un restylage que l’on découvrira probablement au prochain Mondial de Paris (du 14 au 20 octobre 2024). Il ne faut pas s’attendre à des changements en profondeur, mais elle devrait reprendre les nouvelles optiques vues sur les C3 et C3 Aircross.