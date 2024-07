Citroën devrait présenter sa Citroën C4 restylée au prochain Mondial de l’auto

Le premier restylage de la Citroën C4 devrait être important. C’est ce qui ressort du visionnage des dernières photos de nos chasseurs de scoop. Car les prototypes photographiés reçoivent de beaux camouflages à l’avant et à l’arrière, mais aussi sur les côtés. Ce restylage est prévu pour la C4, mais aussi pour la Citroën C4 X et devrait être dévoilé lors de l’ouverture des portes du prochain Mondial.

La nouvelle identité stylistique des Chevrons a été inaugurée par la dernière génération des Citroën C3 et Citroën C3 Aircross. Il faut désormais que la gamme du constructeur français applique ce nouveau design et le nouveau logo de la marque. Cela est donc d’ores et déjà prévu pour la Citroën C4 restylée qui devrait se doter d’une face avant bien remaniée et modernisée.

Des projecteurs inspirés de ceux de la Citroën C3

Sur la face avant on peut distinguer malgré les adhésifs que les projecteurs vont être modifiés pour se caler sur ceux des C3 et C3 Aircross. Ils seront donc en forme de « C » et plus en deux parties comme sur la version actuelle. Cela va entraîner une modification profonde du bouclier. En revanche mis à part la présence du nouveau logo, le capot ne devrait pas subir de transformation.

Les protections plastiques et la poupe sont concernées

La présence d’adhésifs sur la partie arrière des prototypes indique également que la poupe va subir quelques modifications. Il y aura bien entendu le nouveau logo qui va orner le hayon, mais la signature lumineuse des feux arrière devrait subir aussi une transformation. Tandis que le bandeau noir qui relie les feux devrait être simplifié. Enfin, les flancs du véhicule ne devraient pas être modifiés, mais ce ne sera pas le cas des protections plastiques qui vont subir une évolution.

À bord, le restylage devrait être plus léger hormis une mise à jour de la partie infodivertissement et l’arrivée de nouvelles aides à la conduite de série pour se conformer à la réglementation GSR2. Pour la partie motorisation ce devrait être le statu quo, car les Citroën C4 et C4 X ont déjà bénéficié de l’apport de la motorisation micro-hybride de 136 ch et pour la variante électrique de l’arrivée de l’électromoteur de 156 ch. Les autres motorisations essence (100 ch) et diesel (130 ch) électrique de 136 ch devraient être reconduites.