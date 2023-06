Essai - Citroën C4X BlueHdi 130 (2023) : les forces d'une malle

En bref

Moteur diesel de 130 ch

Crossover à coffre

À partir de 33 520 €

Initialement conçue pour les marchés du moyen orient, la C4X débute sa carrière en Europe de l’ouest et notamment en France où les berlines équipées d’une malle n’ont pas vraiment la côte. Mais grâce au coup de crayon des équipes de style Citroën, la nouvelle venue ressemble davantage à un crossover qu’à une berline tricorps, se positionnant ainsi face à des SUV compacts comme l’Arkana, le Nissan Qashqaï ou encore… le Citroën C5 Aircross.

Ne cherchez pas d’équivalent sur le marché à l’heure actuelle, il n’y en a pas. La C4X reprend le châssis, l’intérieur et les motorisations (dont l’électrique) de la C4, à laquelle elle ajoute une véritable malle à l’arrière au lieu du classique hayon. Un élément qui allonge le porte-à-faux arrière de 24 cm et métamorphose la silhouette du véhicule pourtant déjà typé SUV avec ses nombreuses protections de carrosserie et sa garde au sol surélevée. Le résultat déroute mais n’a pas l’air de déplaire au public comme nous l’avons constaté durant notre essai.

En France, la seule clientèle encore réceptive aux voitures à coffre sont les Taxis et les VTC. Ces derniers ne seront pas forcément plus mal lotis qu’ailleurs avec la C4 X, dont la conception du coffre est plutôt bien pensée. Premièrement ce dernier cube 510 litres. Un très bon score. Il dispose d’une belle profondeur de chargement ainsi qu’un logement sous plancher pour une (vraie) roue de secours.

La hauteur de chargement généralement restreinte avec une malle, est ici très correcte. Le conducteur s’en rendra très vite compte en jetant un œil sur le rétroviseur central où la plage arrière est plus haute qu’à bord de la C4 classique. De plus la découpe spécifique du couvercle de coffre permet de basculer et d’insérer des bagages assez volumineux. Bien sûr, cette malle ne pourra accueillir tous les formats de bagages, mais elle répondra à 80% des besoins d’un professionnel en matière de chargement.

L’intérieur est entièrement calqué sur le celui de la C4 avec ses qualités et ses défauts. La finition est correcte malgré une présentation austère qui contraste avec l’exubérance extérieure. Le triptyque affichage tête haute, petite instrumentation numérique et écran central fonctionne toujours correctement. Mention spéciale aux sièges ultraconfortables (Advanced Confort, disponible à partir de la finition Feel Pack) dont l’assise large et moelleuse nous rappelle les voitures du siècle dernier. Les places arrière conservent les cotes de la cinq portes, qui fait quasiment office de référence chez les compactes.

Citroën a fait le choix de calquer le catalogue des motorisations sur celui de la C4. On retrouve notamment le diesel, 1.5 BlueHdi de 130 ch associé d’office à une boîte automatique à 8 rapports. L’offre débute ainsi à 33 520 € en finition Feel Pack. Soit à peine 1 000 € de plus que la C4 classique à finition et motorisation équivalente.

Avec ce 4 cylindres sous le capot, le crossover français s’assure une sobriété sur les longs parcours. Sans pratiquer l’éco-conduite, nous avons ainsi relevé une consommation moyenne de 5,4 l/100 km sur un parcours varié (ville, route et autoroute) de plus de 500 km. Avec un réservoir de 50 litres, il ne sera pas difficile de franchir la barre des 1 000 km avec un plein.

Sa puissance de 130 ch suffit amplement au caractère de la voiture. Très souple, le bloc se montre progressif et relativement tonique en reprises pour réaliser un dépassement en toute sécurité. La boîte, douce et agréable dans l’ensemble, inflige parfois quelques à-coups à basse vitesse.

Un modèle de confort

La C4X ne fait pas exception à la réputation de Citroën en matière de confort. Dans ce domaine, elle excelle grâce à un amortissement onctueux qui fait totalement oublier la présence de jantes de 18’’. Les amortisseurs à butées hydrauliques progressives, offrant une détente plus douce, effacent les plus grosses imperfections de la chaussée. Ajoutez à cela des sièges ultra moelleux et une insonorisation soignée et vous obtenez la "compacte" la plus aboutie du marché en matière de confort. Sensation tapie volant garantie ! En contrepartie, il faudra se montrer indulgent sur le dynamisme, pratiquement inexistant. Qu’importe, la voiture et sa motorisation ne s’y prêtent pas. Les aides à la conduite proposées et notamment le maintien dans la voie fonctionnent souvent de manière intempestive. Dommage.