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Citroen C4 (3e Generation)

Guide d'achat

Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

Dans Nouveautés / Restyling

Paul Pellerin

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5. Bilan et tableaux de gamme pour les Citroën C4 et C4 X restylées

Voici venu le moment de découvrir le meilleur couple motorisation/finition des Citroën C4 et Citroën C4 X restylées. Avant de clore ce guide d’achat, on terminera par quelques conseils avant l’achat et par des tableaux de gamme regroupant l’ensemble des couples motorisation/finition de ces deux berlines compactes : C4 et C4 X.

Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

Pour les Citroën C4 et Citroën C4 X restylées, la meilleure motorisation est la finition hybride de 145 ch associée à la boîte E6.e-bis, elle est celle qui rend vraiment polyvalente la berline compacte de Citroën. On prendra soin de l’associer à la finition milieu de gamme Plus, qui dispose d’une belle dotation pour un tarif attractif.

Voici les versions que nous conseillons.

Pour la Citroën C4

  • Citroën C4 Hybrid 145 ch, boîte E6.e-bis en finition Plus à 32 750 €

Pour la Citroën C4 X

  • Citroën C4 X Hybrid 145 ch, boîte E6.e-bis en finition Plus à 33 450 €

Afin de tout connaître des Citroën C4 et Citroën C4 X restylées, voici les deux tableaux de gamme de cette berline compacte. Ils vous permettent de voir l’ensemble des couples motorisation/finition pour la Citroën C4 et sa déclinaison quatre portes : Citroën C4 X. Avant l’achat, rappelez-vous qu’il est toujours nécessaire de négocier. Si l’on est un bon négociateur, on peut obtenir jusqu’à 10 % en fonction de la version choisie. Enfin, si l’on n’arrive pas à obtenir une belle remise on peut toujours négocier une ou plusieurs options gratuites ou bien des réductions sur de futures révisions.

Tableau de gamme Citroën C4

Motorisations/Finitions You Plus Max Collection
Hybrid 110 ch Boîte auto E6.e-bis* 30 300 € - - -
Hybrid 145 ch Boîte auto E6.e-bis** - 32 750 € 34 950 € 34 250 €
Électrique 136 ch Autonomie Confort*** 34 500 € 35 450 € - -
Électrique 156 ch Autonomie Étendue*** - 36 450 € 38 650 € 37 950 €

* Malus écologique 2026 : de 50 € à 75 €

** Malus écologique 2026 : de 0 à 100 €

*** Prime CEE : de 3 400 € à 6 150 € selon le tarif officiel Citroën.

 

Tableau de gamme Citroën C4 X

Motorisations/Finitions You Plus Max
Hybrid 145 ch Boîte auto E6.e-bis* 32 500 € 33 450 € 35 650 €
Électrique 136 ch Autonomie Confort** 35 200 € 36 150 € -
Électrique 156 ch Autonomie Étendue** - 37 150 € 39 350 €

* Malus écologique 2026 : de 0 à 75 €

** Prime CEE : de 3 400 € à 6 150 € selon le tarif officiel Citroën.

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