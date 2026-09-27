Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.
5. Bilan et tableaux de gamme pour les Citroën C4 et C4 X restylées
Voici venu le moment de découvrir le meilleur couple motorisation/finition des Citroën C4 et Citroën C4 X restylées. Avant de clore ce guide d’achat, on terminera par quelques conseils avant l’achat et par des tableaux de gamme regroupant l’ensemble des couples motorisation/finition de ces deux berlines compactes : C4 et C4 X.
Pour les Citroën C4 et Citroën C4 X restylées, la meilleure motorisation est la finition hybride de 145 ch associée à la boîte E6.e-bis, elle est celle qui rend vraiment polyvalente la berline compacte de Citroën. On prendra soin de l’associer à la finition milieu de gamme Plus, qui dispose d’une belle dotation pour un tarif attractif.
Voici les versions que nous conseillons.
Pour la Citroën C4
- Citroën C4 Hybrid 145 ch, boîte E6.e-bis en finition Plus à 32 750 €
Pour la Citroën C4 X
- Citroën C4 X Hybrid 145 ch, boîte E6.e-bis en finition Plus à 33 450 €
Afin de tout connaître des Citroën C4 et Citroën C4 X restylées, voici les deux tableaux de gamme de cette berline compacte. Ils vous permettent de voir l’ensemble des couples motorisation/finition pour la Citroën C4 et sa déclinaison quatre portes : Citroën C4 X. Avant l’achat, rappelez-vous qu’il est toujours nécessaire de négocier. Si l’on est un bon négociateur, on peut obtenir jusqu’à 10 % en fonction de la version choisie. Enfin, si l’on n’arrive pas à obtenir une belle remise on peut toujours négocier une ou plusieurs options gratuites ou bien des réductions sur de futures révisions.
Tableau de gamme Citroën C4
|Motorisations/Finitions
|You
|Plus
|Max
|Collection
|Hybrid 110 ch Boîte auto E6.e-bis*
|30 300 €
|-
|-
|-
|Hybrid 145 ch Boîte auto E6.e-bis**
|-
|32 750 €
|34 950 €
|34 250 €
|Électrique 136 ch Autonomie Confort***
|34 500 €
|35 450 €
|-
|-
|Électrique 156 ch Autonomie Étendue***
|-
|36 450 €
|38 650 €
|37 950 €
* Malus écologique 2026 : de 50 € à 75 €
** Malus écologique 2026 : de 0 à 100 €
*** Prime CEE : de 3 400 € à 6 150 € selon le tarif officiel Citroën.
Tableau de gamme Citroën C4 X
|Motorisations/Finitions
|You
|Plus
|Max
|Hybrid 145 ch Boîte auto E6.e-bis*
|32 500 €
|33 450 €
|35 650 €
|Électrique 136 ch Autonomie Confort**
|35 200 €
|36 150 €
|-
|Électrique 156 ch Autonomie Étendue**
|-
|37 150 €
|39 350 €
* Malus écologique 2026 : de 0 à 75 €
** Prime CEE : de 3 400 € à 6 150 € selon le tarif officiel Citroën.
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