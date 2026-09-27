Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

Pour les Citroën C4 et Citroën C4 X restylées, la meilleure motorisation est la finition hybride de 145 ch associée à la boîte E6.e-bis, elle est celle qui rend vraiment polyvalente la berline compacte de Citroën. On prendra soin de l’associer à la finition milieu de gamme Plus, qui dispose d’une belle dotation pour un tarif attractif.

Voici les versions que nous conseillons.

Pour la Citroën C4

Citroën C4 Hybrid 145 ch, boîte E6.e-bis en finition Plus à 32 750 €

Pour la Citroën C4 X

Citroën C4 X Hybrid 145 ch, boîte E6.e-bis en finition Plus à 33 450 €

Afin de tout connaître des Citroën C4 et Citroën C4 X restylées, voici les deux tableaux de gamme de cette berline compacte. Ils vous permettent de voir l’ensemble des couples motorisation/finition pour la Citroën C4 et sa déclinaison quatre portes : Citroën C4 X. Avant l’achat, rappelez-vous qu’il est toujours nécessaire de négocier. Si l’on est un bon négociateur, on peut obtenir jusqu’à 10 % en fonction de la version choisie. Enfin, si l’on n’arrive pas à obtenir une belle remise on peut toujours négocier une ou plusieurs options gratuites ou bien des réductions sur de futures révisions.

Tableau de gamme Citroën C4

Motorisations/Finitions You Plus Max Collection Hybrid 110 ch Boîte auto E6.e-bis* 30 300 € - - - Hybrid 145 ch Boîte auto E6.e-bis** - 32 750 € 34 950 € 34 250 € Électrique 136 ch Autonomie Confort*** 34 500 € 35 450 € - - Électrique 156 ch Autonomie Étendue*** - 36 450 € 38 650 € 37 950 €

* Malus écologique 2026 : de 50 € à 75 €

** Malus écologique 2026 : de 0 à 100 €

*** Prime CEE : de 3 400 € à 6 150 € selon le tarif officiel Citroën.

Tableau de gamme Citroën C4 X

Motorisations/Finitions You Plus Max Hybrid 145 ch Boîte auto E6.e-bis* 32 500 € 33 450 € 35 650 € Électrique 136 ch Autonomie Confort** 35 200 € 36 150 € - Électrique 156 ch Autonomie Étendue** - 37 150 € 39 350 €

* Malus écologique 2026 : de 0 à 75 €

** Prime CEE : de 3 400 € à 6 150 € selon le tarif officiel Citroën.