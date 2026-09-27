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Citroen C4 (3e Generation)

Guide d'achat

Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

Dans Nouveautés / Restyling

Paul Pellerin

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4. Quelles sont les options proposées pour les Citroën C4 et C4 X restylées ?

Le catalogue d’options est assez bien fourni pour les Citroën C4 et Citroën C4 X. On y trouve de tout, mais quel dommage que certaines de ces options (toit ouvrant panoramique, conduite autonome de niveau 2, recharge sans fil pour smartphone, affichage tête haute…) ne soient réservées qu’à la finition la plus haut de gamme.

Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

Pour toutes les finitions

  • Jantes alliage 17 pouces UPSTREAM Diamantées + Pneus 3PMSF (Entraînent le Kit de dépannage provisoire de pneumatiques.) : You 750 €, Plus 250 €, - 100 € Max
  • Kit de dépannage provisoire de pneumatiques (sur Hybride uniquement) : 20 €
  • Spécificité électrique pour 136 ch et 156 ch
  • Pompe à chaleur : 500 €
  • Teinte de série avec You, Plus et Max :
  • Teintes en option (opaque, métallisée, nacrée ou nacrée + vernis coloré) : de 400 € à 1 000 €

 

Pour les finitions You et Plus

Spécificité électrique, pour 136 ch Autonomie Confort

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé) : 400 €

 

Pour la finition Plus

Pack Navigation connectée avec accès et démarrage mains libre Proximity ; navigation 3D sur écran central 10 pouces tactile (Comprend le système de navigation TomTom, et les services Connect PLUS additionnels pour une période d’essai de 12 mois) ; combiné numérique 7 pouces : caméra de recul 180° ; interface personnalisable avec Widgets ; reconnaissance vocale avec langage naturel (Inclus dans les services Connect PLUS additionnels, inclus pour une période d’essai de 12 mois). Trip Planner (sur les versions électriques) (Inclus dans les services Connect PLUS additionnels, inclus pour une période d’essai de 12 mois) : 850 €

 

Pour les finitions Plus, Max

  • Toit biton Noir Perla Nera (indisponible avec teintes Bleu Eclipse et Noir Perla Nera) : 400 €

Spécificités électriques pour 156 ch Autonomie étendue

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel avec fonction V2L (Vehicle To Load) : 400 €

 

Pour la finition Max

  • Jantes alliage 18 pouces AMBER Noires 3PMSF (Entraînent le Kit de dépannage provisoire de pneumatiques, option à 20 €)
  • Pack Techno avec affichage tête haute ; Pack Drive Assist Plus - système de conduite autonome de niveau 2 ; projecteurs antibrouillard LED avec éclairage d’intersection ; recharge sans fil pour smartphone ; Vision 360° (caméras avant et arrière) : 950 €
  • Sellerie Alcantara Gris Clair/Toile enduite Gris Clair avec Sièges Advanced Comfort (sièges avant chauffants + siège conducteur massant à réglages électriques dans 6 directions avec fonction lombaire + siège passager massant avec réglage lombaire électrique, et les surtapis avant et arrière) : 1 000 €
  • Toit ouvrant panoramique : 900 €

 

Pour la série spéciale Collection (basée sur Plus)

  • Teintes de série avec Collection : Blanc Okenite (métallisée) - Bleu Eclipse (métallisée) - Gris Mercury (métallisée) - Noir Perla Nera (Nacrée) : 0 €
  • Toit Noir biton Noir Perla Nera de série avec Collection : 0 €

Spécificités électriques pour 156 ch Autonomie étendue

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel avec fonction V2L (Vehicle To Load) : 400 €
  • Color Clip Pure Black : 0 €
  • Pompe à chaleur : 500 €
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