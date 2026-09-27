Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

MOTORISATION MILD-HYBRID (hybridation légère)

Hybrid 110 ch. Boîte de vitesses E6.e-bis

Le moteur trois cylindres de 1,2 litre turbocompressé de 110 ch avec une micro-hybridation de 48 volts équipe la Citroën C4 d’entrée de gamme, mais n’est pas disponible avec la déclinaison C4 X. Si son agrément est globalement convaincant, il n’est pas ce que l’on appelle un « foudre de guerre ». Il conviendra à une majorité des conducteurs et conductrices qui préfère la balade à une activité plus sportive. Il se montre relativement discret à bas régime et il se met à gronder lorsque l’on hausse un peu le ton. En ville ou à basse vitesse on peut rouler en électrique sur quelques mètres à condition d’avoir le pied léger. La consommation s’élève à 6,3 l/100 km sur un parcours mixte, ce qui reste raisonnable, mais on est loin des moins de cinq litres indiqués par le constructeur. Quant à la boîte de vitesses à double embrayage E6.e-bis, elle est douce et réactive en toutes circonstances et participe au bel agrément de conduite. On choisira cette motorisation d’entrée de gamme pour son tarif intéressent de 30 300 €, le confort de conduite qu’elle procure, mais pas pour son dynamisme.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne turbo essence, Mild-Hybrid 48V

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance thermique : 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple thermique : 205 Nm à 1 750 tr/mn

Puissance électrique : 28 ch

Couple électrique : 55 Nm

Puissance cumulée thermique + électrique : 110 ch

Transmission : automatique à double embrayage 6 rapports

Capacité utile de la batterie : 0,89 kWh (capacité nette : 0,43 kWh)

0 à 100 km/h : 10,6 secondes

Vitesse maxi : 190 km/h

Consommation parcours mixte : 4,8 l/100 km

Rejets de CO2 : 108 - 109 g/km

Hybrid 145 ch. Boîte de vitesses E6.e-bis

Développant 145 ch de puissance cumulée, cette motorisation micro-hybridée 48 volts convient bien à la Citroën C4 restylée et à sa déclinaison C4 X. Elle dispose toujours d’un bloc trois cylindres turbo associé à une petite motorisation électrique de 28 ch (intégrée à la boîte de vitesses) qui permet de relancer la bête en phase de démarrage et de rouler à basse vitesse sur de courtes distances. La motorisation de 145 ch s’avère plus agréable que la motorisation de 110 ch en raison de son surcroît de puissance qui permet des accélérations plus convaincantes. Cette puissance de 145 ch ne transforme pas pour autant la Citroën C4 en bolide et elle reste une agréable compagne de voyage dotée de suspensions douces et souples pour un confort optimal sur un long parcours. En ce qui concerne la consommation, elle est d’une moyenne de 6 litres sur un parcours mixte, loin de 4,7 litres aux 100 kilomètres promis par le constructeur. Cependant en ville, la consommation descend facilement sous les 6 litres grâce à l’apport de la micro-hybridation.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne turbo essence, Mild-Hybrid 48V

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance thermique : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple thermique : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Puissance électrique : 28 ch

Couple électrique : 55 Nm

Puissance cumulée thermique + électrique : 145 ch

Transmission : automatique à double embrayage 6 rapports

Capacité utile de la batterie : 0,89 kWh (capacité nette : 0,43 kWh)

0 à 100 km/h : 8,1 secondes

Vitesse maxi : 210 km/h

Consommation parcours mixte : 4,9 l/100 km (C4 X : 4,7 l/100 km/h)

Rejets de CO2 : 106 - 110 g/km (C4 X : 106 - 109 g/km)

MOTORISATIONS ELECTRIQUES

Électrique 136 ch. Autonomie confort

Pour la version électrique d’entrée de gamme qui se nomme « Électrique 136 ch, autonomie confort », la Citroën C4 restylée et la C4 X restylée font confiance à un électromoteur d’une puissance de 136 ch et à une batterie de capacité nette de 46 kWh. Compte tenu de ces chiffres, on a droit à des performances suffisantes pour une voiture qui est réputée pour son confort plus que son dynamisme, mais en revanche, on est moins emballé par l’autonomie de ce modèle. Si sur la fiche technique, cette autonomie en cycle mixte est de 350 km, dans la réalité, ce sera plus proche, dans de très bonnes conditions, des 260 km, voire moins si l’on roule sur l’autoroute à 130 km/h. Difficile dans ces conditions d’envisager de longs trajets pour les vacances sans passer plusieurs fois par les bornes de recharge. Et sur les bornes rapides, il faudra attendre une bonne demi-heure pour recharger de 20 à 80 % sa batterie, la puissance de charge étant seulement de 100 kW en courant continu (DC). Les seuls avantages avec cette motorisation sont de ne pas rejeter de CO2 dans l’atmosphère et de ne pas avoir de sueurs froides en regardant le prix des carburants qui montent.

Fiche technique

Type : Synchrone

Moteur électrique puissance : 136 ch

Moteur électrique couple : 260 à 300 Nm

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 50 kWh (Capacité nette : 46 kWh)

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 9,9 secondes

Vitesse maxi : 150 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 354 km (Ë-C4 X : 360 km)

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 20 h 41

Temps de charge sur prise domestique Green’Up 14A 3,2 kW AC : 10 h 25

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC : 3 h 10

Temps de charge sur station de recharge rapide 100 kW DC (20 à 80 %) : 26 minutes

Électrique 156 ch. Autonomie étendue

Avec la motorisation électrique de 156 ch des Citroën Ë-C4 et Ë-C4 X on a droit à une autonomie étendue grâce à la présence d’une batterie à la capacité améliorée qui passe de 46 kWh de capacité nette à 51 kWh. Sur la fiche technique, on gagne plus de 60 km à 416 km en cycle mixte. Mais cette autonomie est mise à mal dans la vie réelle où il sera plus probable de rester proche des 300 km si l’on ne tire pas trop sur la bête. Et pour la recharge, il n’y aura pas de miracle non plus, puisque l’on dépassera les 30 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie en raison d’une puissance de recharge de 100 kW maxi. Avec cette motorisation aussi, comme avec celle de 136 ch, les passages en station de recharge seront nombreux sur un long parcours.

Fiche technique

Type : Synchrone

Moteur électrique puissance : 156 ch

Moteur électrique couple : 260 à 500 Nm

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 54 kWh (Capacité nette : 51 kWh)

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 9,9 secondes

Vitesse maxi : 150 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 416 km (Ë-C4 X : 427 km)

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 20 h 41

Temps de charge sur prise domestique Green’Up 14A 3,2 kW AC : 10 h 25

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC : 3 h 10

Temps de charge sur station de recharge rapide 100 kW DC (20 à 80 %) : 26 minutes