Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

En bref

Compacte électrique

Second restylage

À partir de 34 990 €

« Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal » : définition de la loi de Murphy. Voici en quelques mots comment on peut résumer le début de carrière de la Volkswagen ID.3, un modèle présenté comme le symbole de la rédemption écologique de la marque allemande après le scandale du Dieselgate.

En 2019, elle était annoncée comme celle qui allait lancer Volkswagen dans le business du 100 % électrique, mais l’Id.3 n’a jamais atteint les objectifs de ventes espérés. Ses premiers mois ont été marqués par d’importants bugs logiciels et une finition jugée décevante par les clients, entachant ainsi son début de carrière. À cela s’ajoutent les répercussions économiques engendrées par la crise du Covid. Volkswagen a réagi avec un restylage rapide en 2023, améliorant la qualité de l’habitacle, l’infotainment et la chimie des batteries, le tout assorti de grosses remises tarifaires.

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Depuis, les ventes ont repris des couleurs. À ce jour, l’ID.3 a dépassé les 600 000 ventes dans le monde depuis son lancement. Un score jugé suffisamment important pour que Volkswagen opère un second restylage de son modèle, sans négliger le fait que la plateforme SSP, ultra performante (architecture 800 V), de sa remplaçante, la prochaine ID.Golf, a pris du retard. L’ID.3 Neo devrait donc faire patienter les clients jusqu’en 2030, date à laquelle la compacte sortira des chaînes.

À quelques millimètres près, les proportions et l’architecture de l’ID.3 Neo sont donc quasiment similaires à l’ID.3 actuelle. Esthétiquement, les évolutions sont légères mais ciblées pour harmoniser son look avec celui de la gamme actuelle. On retrouve toujours cette silhouette monovolume avec un bouclier redessiné intégrant désormais un bandeau lumineux qui abaisse visuellement le véhicule. Selon le niveau d’équipement, le logo central peut également être rétroéclairé. Les feux arrière évoluent aussi avec une partie assombrie.

Sur le plan des dimensions, la voiture évolue de façon marginale et plafonne à 4,29 m de long. Conséquence : l’espace aux places arrière, déjà très bon pour loger deux adultes, demeure, tout comme le volume de coffre (de 385 et 1 267 litres) suffisant pour une famille de 4 personnes.

De très gros changements à bord

C’est à l’intérieur que le changement est le plus significatif. Le dessin de la planche de bord, totalement nouveau, est directement issu du nouveau T-Roc. Simple mais efficace. Volkswagen revoit surtout sa copie au profit de l’ergonomie et de la fiabilité.

Ergonomie, car les commandes tactiles et haptiques que l’on retrouvait sur le volant et les portières sont remplacées par des boutons physiques à poussoir. Même constat pour le réglage du volume et le choix des médias, présentés sous forme de molette, et pareil pour les commandes de ventilation et de température, autrefois intégrées aux écrans tactiles. Et ça, c’est bien !

Fiable, pourquoi ? Car la marque a implanté un nouvel OS appelé basé sur Android Automotive ; plus fluide et réactif que l’ancienne plateforme, il est surtout bien plus stable. La qualité perçue progresse grâce à de nouveaux revêtements sur la planche de bord, les contre-portes et la sellerie.

En parallèle, l’ID.3 gagne une clé numérique (option). Ainsi, le conducteur peut utiliser son smartphone ou sa montre connectée pour déverrouiller et démarrer la voiture. La clé classique reste fournie. On note que Volkswagen persiste dans son système d’équipements à la demande, comme le volant chauffant par exemple, installé mais nécessitant un abonnement payant pour être activé. Toujours au rayon des options, l’ID.3 gagne la fonction « Vehicle-to-Load », qui permet d’alimenter ou de recharger des appareils électriques extérieurs.