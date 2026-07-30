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Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

5. Face aux Megane E-Tech, MG4 et Born : la Volkswagen ID.3 Neo est-elle la bonne affaire ?

 

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

La Volkswagen ID.3 Neo, partir de 170 ch, 417 km d'autonomie et 34 990  € est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment

La Cupra Born, à partir de 190 ch, 484 km et 37 570 €

La MG 4, à partir de 170 ch, 452 km et 28 490 €

La Renault Megane E-tech, à partir de 220 ch, 501 km et 37 500 € 

Volkswagen ID.3 Neo 58 kWh/190 ch Style
Budget
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Pratique
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,5 /20
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