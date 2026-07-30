La Volkswagen ID.3 Neo, partir de 170 ch, 417 km d'autonomie et 34 990 € est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment

La Cupra Born, à partir de 190 ch, 484 km et 37 570 €

La MG 4, à partir de 170 ch, 452 km et 28 490 €

La Renault Megane E-tech, à partir de 220 ch, 501 km et 37 500 €