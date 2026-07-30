5. Face aux Megane E-Tech, MG4 et Born : la Volkswagen ID.3 Neo est-elle la bonne affaire ?
La Volkswagen ID.3 Neo, partir de 170 ch, 417 km d'autonomie et 34 990 € est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment
La Cupra Born, à partir de 190 ch, 484 km et 37 570 €
La MG 4, à partir de 170 ch, 452 km et 28 490 €
La Renault Megane E-tech, à partir de 220 ch, 501 km et 37 500 €
|Volkswagen ID.3 Neo 58 kWh/190 ch Style
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,5 /20
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