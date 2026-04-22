Les prix de la nouvelle Volkswagen ID.3 Neo électrique auraient pu être plus agressifs

Devenue un relatif succès sur le marché automobile européen depuis que Volkswagen propose de bonnes remises, l’ID.3 avait déjà reçu des améliorations il y a deux ans. Elle vient de subir un restylage plus poussé, assorti de modifications techniques à l’intérieur et notamment au niveau de son interface numérique (désormais basée sur le logiciel d’Android Automotive au lieu de celui du département Cariad de Volkswagen).

Malheureusement, cette ID.3 restylée ne pourra pas compter sur une gamme de prix particulièrement attractive pour battre les Renault Mégane, MG4, BYD Dolphin et autres compactes électriques du marché. La division française vient de dévoiler les prix de l’iD.3 Neo et il n’y a aucun cadeau.

Le prix de base ne change pas

34 990€ en finition Trend (comprenant déjà les ADAS niveau 2, la climatisation automatique, la comptatiblité smartphone, les projecteurs à LED, les aides au stationnement avant et arrière…), voilà le prix de la base de la Volkswagen Id.3 Neo avec ses batteries de 50 kWh et le moteur de 170 chevaux, capable d’atteindre une autonomie WLTP de 417 km. A titre de comparaison, l’ID.3 « pré-restylage » démarrait aussi à 34 990€ avec des batteries annoncées à 52 kWh et une autonomie maximale WLTP affichée à 388 km.

Avec les batteries de 58 kWh et le moteur de 190 chevaux (autonomie WLTP de 494 km), le prix de base est de 40 500€ en finition Life. L’ancienne ID.3 Pro, elle, demandait 39 990€ avec les batteries de 59 kWh (autonomie WLTP de 434 km).

Quant aux grosses batteries de 79 kWh (moteur de 231 chevaux et 630 km d’autonomie WLTP) proposées sur l’ID.3 Neo, elles se facturent au minimum 45 900€ alors que l’ancienne ID.3 Pro S demandait 42 990€. Bref, l’ID.3 Neo devient légèrement plus chère même si elle semble un peu mieux dotée en équipement de série à ces prix.

Il faudra sans doute des remises

Compte tenu de l’état actuel du marché, Volkswagen devra probablement continuer à proposer de bonnes remises pour attirer la clientèle, même si la compacte allemande peut aussi compter sur le bonus écologique (prime CEE) en France.

Chez la concurrence, la Renault Mégane demande à peu près les mêmes prix (mais sans grosses batteries) et la MG4 chinoise, récemment restylée et améliorée, reste sensiblement plus abordable.