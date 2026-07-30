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Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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6. La fiche technique de la Volkswagen ID.3 Neo

 

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy
 Version Volkswagen ID.3 Neo 190 ch 58 kWh Style
Généralités  
Date de commercialisation 29/07/2026
Dimensions  
Longueur 4,27 m
Largeur sans rétros 1,81 m
Hauteur 1,56 m
Empattement 2,77 m
Volume de coffre mini 383 litres
Volume de coffre maxi 1 336 litres
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 888 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance moteur 190 ch
Couple 350 Nm
Autonomie en électrique combinée 492 km maximum
Capacité batterie 58 kWh
Type batterie nc
Puissance de recharge AC (Alternatif) 11 kW
Puissance de recharge DC (Rapide) 105 kW
Temps de charge 20 à 80 % DC 26 minutes
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s.
Consommation moyenne mixte WLTP 13,9 kWh/100 km
Emissions de CO2 0 g/km
Bonus malus max en cours d'évaluation
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