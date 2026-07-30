La gamme de motorisations évolue avec un nouveau moteur à aimant permanent baptisé APP 350. Il se caractérise par un couple élevé (350 Nm) et par une consommation réduite par rapport au moteur APP 310, qu’il remplace. Il est toujours positionné sur l’essieu arrière, ce qui en fait une propulsion, mais il est désormais proposé en trois niveaux de puissance : 170, 190 et 231 ch.

Il peut être combiné à des batteries elles aussi revues, notamment au niveau de leur chimie. Trois capacités sont proposées : 50 kWh (LFP), 58 kWh (LFP) et 79 kWh (NMC), offrant des autonomies comprises entre 417 et 630 km. Bref, avec cette offre, Volkswagen couvre tous les besoins.

En ville, l’ID.3 Neo se montre très agréable à conduire. Le niveau de confort est un poil ferme (notre version d'essai était équipée de jantes de 19''). Il est possible d'opter pour des jantes 18'' offrant moins de remontées et privilégiant la consommation. Dans cet environnement, l’Allemande s’avère particulièrement à l'aise, notamment grâce à son faible rayon de braquage (10,2 m) et l'arrivée (tardive) d’un système One Pedal de série. Ce système permet une régénération jusqu’à l’arrêt total de la voiture. Ce dernier fonctionne de façon progressive. Malheureusement, il n'a pas été pensé lors de la conception de la voiture. Le mode le plus léger (B) s'engage via la commande de vitesses, mais les deux autres niveaux se paramètrent sur l'écran tactile. C'est bien moins ludique et naturel que chez certaines concurrentes proposant des palettes au volant.

Le couple supérieur du moteur (350 Nm) offre des accélérations et des reprises vigoureuses qui rassurent dans toutes les situations (dépassements, insertions, etc.), offrant à l'Allemande une grande polyvalence (une version à 4 roues motrices sera commercialisée ultérieurement). Notez toutefois que la Vmax reste figée à 160 km/h.

Les aides à la conduite veillent efficacement aux débordements de cette propulsion vitaminée, sans trop frustrer le conducteur, comme nous avons pu le constater sur les routes détrempées de Norvège. À ce propos, le Travel Assist, autrement dit le système de conduite autonome de niveau 2 (centrage dans la voie et régulation de la vitesse), évolue et prend désormais en compte les feux rouges. Pas vraiment fans de ce genre d'aides, nous devons reconnaître qu'il fonctionne de manière assez naturelle.

Hors des villes, l’ID.3 s’avère plus indulgente. La filtration s'améliore à vitesse plus élevée, offrant un compromis satisfaisant entre maintien de caisse et confort de roulement. L'ID.3 Neo fait preuve d'une grande stabilité sur voie rapide et sur l'autoroute. Malheureusement, l'insonorisation, pourtant retravaillée par Volkswagen, n'est pas suffisante. Les bruits d'air et de roulement sont assez présents dans l'habitacle à haute vitesse. Sur routes sinueuses, on aurait apprécié un calibrage plus direct de la direction qui reste précise, mais un peu lente à notre goût dans les petites courbes serrées.

Une sobriété améliorée mais une puissance de recharge en baisse

Sur notre parcours d'essai, réalisé dans des conditions très favorables, nous avons relevé une consommation moyenne tout aussi favorable qui donne malgré tout un avant-goût de l'efficience de l'Allemande. En effet, nous avons réalisé ce test en Norvège où les limitations de vitesse sont très basses et les radars très nombreux. De plus, le relief emprunté était plutôt avantageux. Nous avons ainsi relevé une consommation moyenne de 14 kWh/100 km, autorisant un rayon d'action de 417 km dans ces conditions, soit très proche des scores homologués (460 km).

Ces nouvelles configurations, autrement dit le passage à la chimie LFP pour les batteries, ont un impact sur les puissances maximales de charge rapide. Comptez désormais 105 kW pour les versions cœur de gamme. C’est en dessous de la concurrence, mais Volkswagen promet un temps d'attente à la borne similaire (10 à 80 % en 26 minutes) grâce à un plateau de charge plus régulier. Nous n'avons pas pu le vérifier, mais nous ne manquerons pas de mettre l'ID.3 Neo à l'épreuve de notre rubrique « test d'autonomie ». La version 79 kWh garde une puissance de 183 kW. Toutefois, le fait de « régresser » laisse le client sur sa faim.