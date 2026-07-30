Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

4. Essai VW ID.3 Neo : enfin au niveau ou toujours dépassée par la concurrence ?

 

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

 

La concurrence : compétitive après remises

Positionnée entre 34 990 € et 48 100 €, prix catalogue, l'ID.3 Neo s'affiche à des tarifs similaires à ceux de la Mégane E-Tech (dès 34 670 €) et s'avère plus accessible en entrée de gamme que la Cupra Born (dès 40 070 €). Elle ne peut évidemment pas rivaliser avec le tarif agressif de la MG4 (affichée dès 19 990 € en petite batterie et plafonnant à 33 990 € en version 77 kWh). Justement, face à l’ID.3 « grosse batterie » (630 km d’autonomie) vendue 48 100 €, il y a la Model 3 offrant jusqu'à 750 km d'autonomie pour moins cher qu’une ID.3 Neo. Pour continuer sur la bonne lancée de l'ID.3, Volkswagen prolonge sa prime Eco sur toutes les versions de l'ID.3 Neo. Additionnées au coup de pouce CEE, ces remises placent l'Allemande en milieu de peloton, pile en face de la Mégane E-Tech.

A retenir : Voici enfin la version aboutie de l'ID.3

En devenant ID.3 Neo, la compacte de Volkswagen corrige ses erreurs majeures de jeunesse. C'est précisément ce modèle, délivrant ces prestations et à ces tarifs, que le constructeur aurait dû lancer avec la première ID.3. La baisse de puissance de charge rapide sur les petites batteries et une grille tarifaire qui repart légèrement à la hausse placent l’Allemande, malgré les remises, dans le milieu de peloton des compactes électriques, entre une Cupra Born et une Mégane E-Tech.

Caradisiac a aimé

  • L'ergonomie en progrès
  • Le nouveu cockpit moderne et plus qualitatif
  • La consommation maîtrisée 
  • Les tarifs après remises
  • Le bon rapport habitabilité/encombrement

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • La puissance de recharge en baisse
  • Le fonctionnement du système One Pedal
  • L'insonorisation passable
  • La direction aspetisée

 

 

LES PRIX

ID.3 Neo 50 kWh Trend 34 990 €
ID.3 Neo 50 kWh Life 36 800 €
ID.3 Neo 50 kWh Style 40 500 €
ID.3 Neo 58 kWh Life 40 500 €
ID.3 Neo 58 kWh Style 42 700 €
ID.3 Neo 79 kWh Life 45 900 €
ID.3 Neo 79 kWh Style 48 100 €

 

 

Page précédente
Page suivante

Photos (76)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Volkswagen Id.3 Neo

Volkswagen Id.3 Neo

SPONSORISE

Essais Volkswagen Id.3 Neo

Voir tous les essais Volkswagen Id.3 Neo

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Volkswagen Id.3 Neo

Voir toute l'actu Volkswagen Id.3 Neo