Positionnée entre 34 990 € et 48 100 €, prix catalogue, l'ID.3 Neo s'affiche à des tarifs similaires à ceux de la Mégane E-Tech (dès 34 670 €) et s'avère plus accessible en entrée de gamme que la Cupra Born (dès 40 070 €). Elle ne peut évidemment pas rivaliser avec le tarif agressif de la MG4 (affichée dès 19 990 € en petite batterie et plafonnant à 33 990 € en version 77 kWh). Justement, face à l’ID.3 « grosse batterie » (630 km d’autonomie) vendue 48 100 €, il y a la Model 3 offrant jusqu'à 750 km d'autonomie pour moins cher qu’une ID.3 Neo. Pour continuer sur la bonne lancée de l'ID.3, Volkswagen prolonge sa prime Eco sur toutes les versions de l'ID.3 Neo. Additionnées au coup de pouce CEE, ces remises placent l'Allemande en milieu de peloton, pile en face de la Mégane E-Tech.

A retenir : Voici enfin la version aboutie de l'ID.3

En devenant ID.3 Neo, la compacte de Volkswagen corrige ses erreurs majeures de jeunesse. C'est précisément ce modèle, délivrant ces prestations et à ces tarifs, que le constructeur aurait dû lancer avec la première ID.3. La baisse de puissance de charge rapide sur les petites batteries et une grille tarifaire qui repart légèrement à la hausse placent l’Allemande, malgré les remises, dans le milieu de peloton des compactes électriques, entre une Cupra Born et une Mégane E-Tech.