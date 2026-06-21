Le modèle haut de gamme de la nouvelle Volkswagen ID. 3 Neo se prépare, la nouvelle VW ID. 3 Neo GTX arrivera sur le marché en 2027.

La Volkswagen ID.3 est arrivée en 2019 et elle était la première vraie électrique de la marque allemande dotée d’une plateforme spécifique (MEB). Elle inaugurait la nouvelle famille électrique « ID » de la marque de Wolfsburg. En 2023, face à des ventes décevantes, Volkswagen lui offrait un premier restylage puis un second cette année qui s’accompagne de gros changements et d’une nouvelle appellation : ID.3 Neo !

Comme pour la désormais ancienne ID.3, la ID.3 Neo est disponible avec plusieurs niveaux de puissance, mais son électromoteur a été modifié : l’APP310 a laissé la place au nouveau APP350. Il affiche désormais 170, 190 et 231 ch et comme son nom l’indique 350 Nm de couple. La version GTX surprise par nos chasseurs de scoop qui pourrait prendre l’appellation GTI, devrait reprendre l’actuel électromoteur APP550 de 326 ch.

Une allure qui est loin d’être définitive

Le prototype de la future Volkswagen ID.3 Neo GTX (ou GTI) semble débarrassé du moindre camouflage, mais ce n’est qu’une illusion puisque ce prototype est en fait camouflé, pour ressembler à l’actuelle version qui est en concession. Le nouveau modèle devrait afficher une allure plus sportive que celui qu’il est chargé de remplacer. Comme pour la Volkswagen Id.3 Neo qui arrive en concession avec son nouvel électromoteur APP350, l’habitacle de la nouvelle Volkswagen ID.3 Neo GTX marquer une belle évolution au niveau de l’ergonomie. La planche de bord remaniée fera bien sûr partie de la dotation avec un écran multimédia de 12,9 pouces secondé par des touches physiques. Il n’y aura plus non plus de boutons à retour haptique sur le volant et l’instrumentation de 10 pouces « sans casquette » se verra dotée de plusieurs affichages, dont un néo-rétro.

Toujours deux versions pour la GTX (ou GTi) de 286 et 326 ch

Pour cette version sportive de la Volkswagen ID.3 Neo, Volkswagen devrait conserver l’actuel électromoteur APP550 de 326 ch (la version de 286 ch pourrait également être reconduite). Volkswagen pourrait améliorer l’autonomie de cette auto qui devrait toujours disposer d’une batterie de 79 kWh. Au chapitre des améliorations de la dotation, un chargeur bidirectionnel V2L permettant d’alimenter des appareils externes devrait être de la partie tout comme le système de conduite semi-autonome Connected Travel Assist qui détecte les feux de signalisation. En ce qui concerne le tarif de ce modèle GTX qui arrivera en concession l’an prochain, il n’y aura pas de miracle, les prix devraient être plus élevés que ceux de l’actuel modèle, qui s’affiche à partir de 46 990 € pour la version de 286 ch.