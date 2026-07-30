Volkswagen profite de ce second restylage pour réorganiser ses finitions. Notez que les prix catalogue sont purement à titre indicatif car toutes les ID.3 Neo bénéficient d'une Prime Eco VW (intemporelle) de 3 000 € et d'un coup de pouce CEE pour tous les revenus de 3 553 €, voir plus selons vos revenues déclarés.

Finition Trend (entrée de gamme) – 34 990 €

Proposée dès 34 990 € avec la batterie de 50 kWh (jusqu'à 417 km d'autonomie WLTP), la version de base Trend offre une dotation technologique et de sécurité déjà bien fournie.

Batterie & Charge : Batterie 50 kWh, recharge AC 11 kW et charge rapide DC 105 kW (pic).



Technologie & Infodivertissement : Système multimédia Innovision avec écran tactile central de 12,9 pouces, écran conducteur IQ. Cockpit de 10,2 pouces et connectivité App-Connect sans fil.Sécurité & Aides à la conduite : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), aide au stationnement avant et arrière Park Pilot.

Confort & Style : Projecteurs à LED, climatisation automatique monozone et système de démarrage sans clé Keyless Go.

Finition Life – À partir de 36 800 €

Le deuxième niveau de finition met l'accent sur le confort au quotidien et ouvre l'accès aux capacités de batterie supérieures.

Équipements supplémentaires : Caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, chargeur de smartphone par induction.

Esthétique : Jantes en alliage de 18 pouces 'Edimbourg' sur la version 50 kWh, ou jantes de 19 pouces 'Wellington' sur les versions 58 kWh et 79 kWh.

Finition Style – À partir de 40 500 €

Coiffant la gamme, l'exécution Style fait le plein de technologies d'éclairage, de praticité et de raffinement intérieur.

Éclairage & Design : Projecteurs Matrix LED avec bandeau lumineux transversal et logo Volkswagen avant éclairé.

Technologies embarquées : Système de navigation connectée Innovision Pro, accès et démarrage sans clé Keyless Access Advanced (verrouillage/déverrouillage sans contact), et prééquipement pour clé numérique Mobile Key.

Habitacle : Sellerie haut de gamme bi-matière en ArtVelours.