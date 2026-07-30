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Volkswagen Id.3 Neo

Essai

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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3. Volkswagen ID.3 Neo : son prix chute sous la barre des 28 500 € grâce à ces remises cumulables

 

Volkswagen ID.3 Neo : la loi de Murphy

Volkswagen profite de ce second restylage pour réorganiser ses finitions. Notez que les prix catalogue sont purement à titre indicatif car toutes les ID.3 Neo bénéficient d'une Prime Eco VW (intemporelle) de 3 000 € et d'un coup de pouce CEE  pour tous les revenus de 3 553 €, voir plus selons vos revenues déclarés.

Finition Trend (entrée de gamme) – 34 990 €

Proposée dès 34 990 € avec la batterie de 50 kWh (jusqu'à 417 km d'autonomie WLTP), la version de base Trend offre une dotation technologique et de sécurité déjà bien fournie. 

Batterie & Charge : Batterie 50 kWh, recharge AC 11 kW et charge rapide DC 105 kW (pic).

Technologie & Infodivertissement : Système multimédia Innovision avec écran tactile central de 12,9 pouces, écran conducteur IQ. Cockpit de 10,2 pouces et connectivité App-Connect sans fil.Sécurité & Aides à la conduite : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), aide au stationnement avant et arrière Park Pilot.

Confort & Style : Projecteurs à LED, climatisation automatique monozone et système de démarrage sans clé Keyless Go.

 Finition Life – À partir de 36 800 €

Le deuxième niveau de finition met l'accent sur le confort au quotidien et ouvre l'accès aux capacités de batterie supérieures.

Équipements supplémentaires : Caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, chargeur de smartphone par induction.

Esthétique : Jantes en alliage de 18 pouces 'Edimbourg' sur la version 50 kWh, ou jantes de 19 pouces 'Wellington' sur les versions 58 kWh et 79 kWh.

Finition Style – À partir de 40 500 €

Coiffant la gamme, l'exécution Style fait le plein de technologies d'éclairage, de praticité et de raffinement intérieur.

Éclairage & Design : Projecteurs Matrix LED avec bandeau lumineux transversal et logo Volkswagen avant éclairé.

Technologies embarquées : Système de navigation connectée Innovision Pro, accès et démarrage sans clé Keyless Access Advanced (verrouillage/déverrouillage sans contact), et prééquipement pour clé numérique Mobile Key.

Habitacle : Sellerie haut de gamme bi-matière en ArtVelours.

 

Le point techno : le plein d'aides à la conduite & de technologies

L'ID.2 Neo recçoit le mode One Pedal (de série) : il Permet la régénération d'énergie jusqu'à l'arrêt complet du véhicule sans toucher au frein. Sa gestion reste toutefois intégrée à l'écran tactile ou via le sélecteur de rapport (absence de palettes au volant). Le Travel Assist 2.0 (maintien dans la voie et régulateur adaptatif) prend désormais en compte la lecture et la réaction automatique aux feux de signalisation. Enfin la compacte adopte le la fonction V2L (Vehicle-to-Load) pour alimenter des appareils électriques externes. Un peu plus tard, clé numérique sur smartphone ou montre connectée arrivera au catalogue des options.

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