Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi A2 (2e Generation) E-tron

Essai

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

18  

3. L’équipement de l’Audi A2 e-Tron

 

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

La gamme de l’Audi e-Tron se compose de quatre finitions.

L’entrée de gamme éponyme (à partir de 38 600 €) comprend de série les suspensions pilotées (sur le moteur le plus puissant uniquement), les jantes 18 ou 19 pouces suivant les motorisations, les différents modes de conduite, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu automatique, la double dalle numérique avec navigation, les projecteurs LED, l’aide au stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur de pluie et de luminosité, le contrôle de la pression des pneumatiques, de la somnolence du conducteur et la recharge par induction.

Le niveau suite « Advanced » (à partir de 42 900 €) ajoute quelques détails extérieurs spécifiques.

Enfin, le haut de gamme « S-Line » (à partir de 43 950 €) hérite des jantes 19 pouces, des sièges et volant sport, de la clé digitale, de la banquette arrière rabattable 40/20/40 et du hayon à ouverture électrique.

Le point techno : travailler dans votre A2, c’est possible

Audi propose en option au prix de 1 100 € le pack MMI Experience Plus avec système audio Sonos, qui se caractérise par une sono avec 14 haut-parleurs, mais surtout la possibilité de travailler dans votre voiture avec différents accessoires comme Teams ou une intelligence artificielle.

 

Equipements et options

Version : II 231CH S LINE 84 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS + ASR + ESP

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Détecteur d&#039;occupation des sièges

  • Airbags à l&#039;AV, airbag du passager AV désactivable

  • Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation

  • Blocs de feux AR à LED

  • Airbags latéraux à l&#039;AV avec système d&#039;airbags rideaux et airbag central à l&#039;AV

  • Détecteur d&#039;hypovigilance et de fatigue avec observation du conducteur

  • Indicateur de perte de pression des pneumatiques

  • Assistance au freinage d&#039;urgence à l&#039;AV

  • Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d&#039;urgence médicale

  • Limiteur de vitesse prédictif

  • Assistant de feux de route

Equipements de confort

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Détecteur d&#039;occupation des sièges

  • Pare-brise en verre athermique

  • Direction assistée électromécanique

  • Avertissement de contrôle de la banquette AR

  • Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR

  • Sièges AV à réglage manuel

  • Vitrage latérales et AR athermique

  • Audi connect Navigation &amp; Infotainment

  • Climatisation automatique 2 zones

  • Rappel de ceinture de sécurité

  • Volant sport S en cuir, aplati en haut et en bas, avec palettes

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Système d&#039;aide au stationnement plus avec indicateur de distance

  • Système audio standard

  • Compartiment pour téléphone avec fonction de recharge inductive, double

  • MMI Navigation plus avec MMI touch

  • Unité de commande au volant

  • Volant à réglage manuel

  • Porte-gobelet Fidlock amovible

  • Chauffage et climatisation stationnaires

Esthétique / Carrosserie

  • Coffre à bagages AV

Autres équipements

  • Préparation pour crochet d&#039;attelage

  • Caméra de recul

  • Audi Hold Assist

  • Tapis de sol AV/AR

  • Suspensions Confort

  • Sécurité enfant électrique

  • Audi pre sense front

  • Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium AV, éclairés, monogramme S

  • Outillage de bord avec kit de crevaison

  • Assistant d&#039;évitement et assistant de braquage

  • Détection des panneaux de signalisation par caméra

  • Boîte de vitesse automatique à fonction continue

  • Système d&#039;avertissement acoustique extérieur

  • Boulons de roue antivol

  • Pack S line

  • Recharge bidirectionnelle V2H et préparation pour recharge bidirectionnelle V2L

  • Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW

  • Assistant de trafic transversale AV

  • Assistant de changement de voie avec avertissement d&#039;ouverture de porte et assistant de circulation

  • Projecteurs à LED

  • Interface USB C à l&#039;AV avec capacité de charge accrue

  • Audi connect Appel d&#039;urgence &amp; Service

  • Audi Connect Remote &amp; Control

  • Audi Application Store et smartphone interface

  • Eclairage d&#039;ambiance

  • Poignées de porte en forme d&#039;aile avec commande à capteur intégrée

  • Audi Drive Select

Options disponibles

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    1374 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    468 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    509 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    658 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    523 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1058 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    582 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    779 €

  • Toit en verre panoramique

     : 

    1400 €

  • Affichage tête haute en réalité augmentée

     : 

    1000 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    900 €

  • Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique

     : 

    0 €

  • Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé

     : 

    600 €

  • Centres de roues dynamiques

     : 

    130 €

  • Vitrage Privacy

     : 

    400 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1100 €

  • Jantes Audi Sport aéro à 5 branches doubles, Noir, tournées brillantes 8,0J x 19,

     : 

    200 €

  • Jantes Audi Sport aéro à 5 branches étendues, Noir, tournées brillantes, assombries

     : 

    950 €

  • Jantes Audi Sport aéro à 6 branches étendues, Noir métallisé, tournées brillantes

     : 

    850 €

  • Suspensions Sport

     : 

    250 €

  • Suspension avec amortissement piloté

     : 

    1000 €

  • Sièges AV électriques à mémoire

     : 

    1000 €

  • Eclairage d'ambiance plus

     : 

    500 €

  • Vitrage acoustique pour les vitres latérales AV

     : 

    150 €

  • Projecteurs Matrix LED et blocs de feux AR à LED pro

     : 

    1000 €

  • Alarme antivol

     : 

    500 €

  • Clé confort avec safelock

     : 

    0 €

  • Câble de recharge industriel CEE triphasé 16A (400 V)

     : 

    0 €

  • Câble de recharge industriel CEE monophasé 16A (230 V)

     : 

    0 €

  • Adaptateur V2L avec prise domestique

     : 

    200 €

  • Adaptateur V2L avec prise type camping

     : 

    250 €

  • Teinte vernie Blanc Arkona

     : 

    0 €

  • Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive

     : 

    4500 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Bleu Horizon

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Vert Pistache

     : 

    900 €

  • Teintes vernies Bleu Intense

     : 

    900 €

  • Teintes nacrées Gris Daytona

     : 

    900 €

  • Teintes nacrées Gris Flèche

     : 

    900 €

Page précédente
Page suivante

Photos (26)

Voir tout

Sommaire

18  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi A2 (2e Generation) E-tron

Audi A2 (2e Generation) E-tron

SPONSORISE

Essais Audi A2 (2e Generation) E-tron

Voir tous les essais Audi A2 (2e Generation) E-tron

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi A2 (2e Generation) E-tron

Voir toute l'actu Audi A2 (2e Generation) E-tron