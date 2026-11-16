Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

3. L’équipement de l’Audi A2 e-Tron
La gamme de l’Audi e-Tron se compose de quatre finitions.
L’entrée de gamme éponyme (à partir de 38 600 €) comprend de série les suspensions pilotées (sur le moteur le plus puissant uniquement), les jantes 18 ou 19 pouces suivant les motorisations, les différents modes de conduite, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu automatique, la double dalle numérique avec navigation, les projecteurs LED, l’aide au stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur de pluie et de luminosité, le contrôle de la pression des pneumatiques, de la somnolence du conducteur et la recharge par induction.
Le niveau suite « Advanced » (à partir de 42 900 €) ajoute quelques détails extérieurs spécifiques.
Enfin, le haut de gamme « S-Line » (à partir de 43 950 €) hérite des jantes 19 pouces, des sièges et volant sport, de la clé digitale, de la banquette arrière rabattable 40/20/40 et du hayon à ouverture électrique.
Le point techno : travailler dans votre A2, c’est possible
Audi propose en option au prix de 1 100 € le pack MMI Experience Plus avec système audio Sonos, qui se caractérise par une sono avec 14 haut-parleurs, mais surtout la possibilité de travailler dans votre voiture avec différents accessoires comme Teams ou une intelligence artificielle.
Equipements et options
Version : II 231CH S LINE 84 KWH
Equipements de sécurité
ABS + ASR + ESP
Détecteur de pluie et de luminosité
Détecteur d'occupation des sièges
Airbags à l'AV, airbag du passager AV désactivable
Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation
Blocs de feux AR à LED
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Détecteur d'hypovigilance et de fatigue avec observation du conducteur
Indicateur de perte de pression des pneumatiques
Assistance au freinage d'urgence à l'AV
Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence médicale
Limiteur de vitesse prédictif
Assistant de feux de route
Equipements de confort
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Détecteur de pluie et de luminosité
Réception radio numérique (DAB)
Détecteur d'occupation des sièges
Pare-brise en verre athermique
Direction assistée électromécanique
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Sièges AV à réglage manuel
Vitrage latérales et AR athermique
Audi connect Navigation & Infotainment
Climatisation automatique 2 zones
Rappel de ceinture de sécurité
Volant sport S en cuir, aplati en haut et en bas, avec palettes
Régulateur de vitesse adaptatif
Système d'aide au stationnement plus avec indicateur de distance
Système audio standard
Compartiment pour téléphone avec fonction de recharge inductive, double
MMI Navigation plus avec MMI touch
Unité de commande au volant
Volant à réglage manuel
Porte-gobelet Fidlock amovible
Chauffage et climatisation stationnaires
Esthétique / Carrosserie
Coffre à bagages AV
Autres équipements
Préparation pour crochet d'attelage
Caméra de recul
Audi Hold Assist
Tapis de sol AV/AR
Suspensions Confort
Sécurité enfant électrique
Audi pre sense front
Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium AV, éclairés, monogramme S
Outillage de bord avec kit de crevaison
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Boîte de vitesse automatique à fonction continue
Système d'avertissement acoustique extérieur
Boulons de roue antivol
Pack S line
Recharge bidirectionnelle V2H et préparation pour recharge bidirectionnelle V2L
Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW
Assistant de trafic transversale AV
Assistant de changement de voie avec avertissement d'ouverture de porte et assistant de circulation
Projecteurs à LED
Interface USB C à l'AV avec capacité de charge accrue
Audi connect Appel d'urgence & Service
Audi Connect Remote & Control
Audi Application Store et smartphone interface
Eclairage d'ambiance
Poignées de porte en forme d'aile avec commande à capteur intégrée
Audi Drive Select
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
1374 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
468 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
509 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
658 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
523 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1058 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
582 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
779 €
-
Toit en verre panoramique:
1400 €
-
Affichage tête haute en réalité augmentée:
1000 €
-
Dispositif d'attelage:
900 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé:
600 €
-
Centres de roues dynamiques:
130 €
-
Vitrage Privacy:
400 €
-
Pompe à chaleur:
1100 €
-
Jantes Audi Sport aéro à 5 branches doubles, Noir, tournées brillantes 8,0J x 19,:
200 €
-
Jantes Audi Sport aéro à 5 branches étendues, Noir, tournées brillantes, assombries:
950 €
-
Jantes Audi Sport aéro à 6 branches étendues, Noir métallisé, tournées brillantes:
850 €
-
Suspensions Sport:
250 €
-
Suspension avec amortissement piloté:
1000 €
-
Sièges AV électriques à mémoire:
1000 €
-
Eclairage d'ambiance plus:
500 €
-
Vitrage acoustique pour les vitres latérales AV:
150 €
-
Projecteurs Matrix LED et blocs de feux AR à LED pro:
1000 €
-
Alarme antivol:
500 €
-
Clé confort avec safelock:
0 €
-
Câble de recharge industriel CEE triphasé 16A (400 V):
0 €
-
Câble de recharge industriel CEE monophasé 16A (230 V):
0 €
-
Adaptateur V2L avec prise domestique:
200 €
-
Adaptateur V2L avec prise type camping:
250 €
-
Teinte vernie Blanc Arkona:
0 €
-
Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive:
4500 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
900 €
-
Teintes métallisées Bleu Horizon:
900 €
-
Teintes métallisées Vert Pistache:
900 €
-
Teintes vernies Bleu Intense:
900 €
-
Teintes nacrées Gris Daytona:
900 €
-
Teintes nacrées Gris Flèche:
900 €
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