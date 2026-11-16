Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

La gamme de l’Audi e-Tron se compose de quatre finitions.

L’entrée de gamme éponyme (à partir de 38 600 €) comprend de série les suspensions pilotées (sur le moteur le plus puissant uniquement), les jantes 18 ou 19 pouces suivant les motorisations, les différents modes de conduite, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu automatique, la double dalle numérique avec navigation, les projecteurs LED, l’aide au stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur de pluie et de luminosité, le contrôle de la pression des pneumatiques, de la somnolence du conducteur et la recharge par induction.

Le niveau suite « Advanced » (à partir de 42 900 €) ajoute quelques détails extérieurs spécifiques.

Enfin, le haut de gamme « S-Line » (à partir de 43 950 €) hérite des jantes 19 pouces, des sièges et volant sport, de la clé digitale, de la banquette arrière rabattable 40/20/40 et du hayon à ouverture électrique.

Le point techno : travailler dans votre A2, c’est possible Audi propose en option au prix de 1 100 € le pack MMI Experience Plus avec système audio Sonos, qui se caractérise par une sono avec 14 haut-parleurs, mais surtout la possibilité de travailler dans votre voiture avec différents accessoires comme Teams ou une intelligence artificielle.