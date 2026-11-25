Au niveau technique, cet ID. Cross repose sur la plateforme MEB +. Elle reprend donc la même structure que l’ID. Polo. Ce SUV sera proposé avec quatre moteurs (116, 135, 211 et 226 ch dans quelques mois), qui seront alimentés par deux batteries : une LFP de 37 kWh en entrée de gamme et un NMC de 52 kWh. Et pour ce premier essai, c’est la version 52 kWh avec le moteur 211 ch que nous avons eu entre les mains.

Après un premier essai concluant de ID. Polo, il n’y avait pas de raison, qu’il n’en soit pas de même pour cette ID. Cross tant les éléments techniques partagés entre les deux véhicules sont nombreux. Ainsi, les performances sont identiques avec un 0 à 100 km/h en 7,1 s. Le poids est en revanche plus élevé avec 1 631 kg sur la balance. C’est lourd mais habituel sur un modèle électrique. Le comportement n’a donc rien de sportif. Bien que chaussé de pneumatiques Bridgestone Potenza Sport en 20 pouces (et non en pneus verts), notre ID. Cross souffre parfois de quelques pertes de motricité.

La direction est agréable, l’amortissement ferme sans être inconfortable grâce à la suspension pilotée présente sur notre modèle d’essai, mais en option de série. Les pneumatiques choisis dégradent légèrement le confort et l’insonorisation (bruit de roulement), mais l’ensemble reste toutefois de bon niveau. Les mouvements de caisse et le roulis sont également bien maîtrisés. Le compromis confort/dynamisme est donc bon, même s’il faut reconnaître qu’un Cupra Raval joue un peu plus la carte de la sportivité, ce qui est logique, vu la vocation de la marque espagnole.

En matière d’autonomies, elles oscillent officiellement entre 324 km pour la 37 kWh et 426 km pour la 52 kWh. Lors de notre essai, nous avons ainsi relevé une moyenne de 15,2 kWh/100 km, soit une autonomie dans ces conditions de près de 350 km. Sur autoroute, comptez 21,8 kWh/100 km, soit la possibilité de rouler 240 km avant la panne, ce qui limite un peu la polyvalence. Et il sera possible de faire mieux en optant pour d’autres pneumatiques car les Potenza utilisés aujourd’hui entraînent une surconsommation de 2 kWh/100 km.

Concernant les capacités de recharge, il faudra compter 27 minutes pour passer de 10 à 80 % avec une recharge de 90 kW en courant continu pour la batterie de 37 kWh et environ 24 minutes avec une alimentation de 105 kW en courant continu pour la batterie de 52 kWh. La recharge rapide est donc disponible dès l’entrée de gamme, ce qui n’est pas le cas chez certains concurrents.