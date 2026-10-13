Si vous arpentez le stand VW du Mondial de l’Automobile de Paris 2026, vous serez peut-être attiré par la déclinaison baroudeuse de l’ID. Polo électrique, à savoir l’ID. Cross. Objectif de ce dernier : remplacer « spirituellement » le T-Cross thermique tout en chassant sur les plates-bandes des Renault R4 E-Tech et Ford Puma Gen-E.

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Conçu comme l’ID. Polo sur la plateforme MEB + à traction avant, ce petit SUV de 4,16 mètres de long (11 de plus) séduit d’emblée par sa position de conduite surélevée, sa garde au sol généreuse de 18 centimètres et ses protections de carrosserie en plastique brut. Comme la berline dont il dérive, il avance un espace intérieur généreux, tant dans l’habitacle que dans le coffre qui atteint la valeur exemplaire de 475 litres.

À bord, on salue le grand virage qualitatif initié par la marque avec la présence de vraies commandes physiques pour la climatisation et le volant, une planche de bord cossue habillée de tissu recyclé mais chic, ainsi qu’une instrumentation numérique fluide de 10,25 pouces qui vient compléter le système multimédia de 12,9 pouces.

Si la batterie de 37 kWh est également de la partie pour réduire le prix à 23 960 € (remise éco de 500 € de VW et prime coup de pouce de 3 535 € déduites), le modèle 57 kWh devrait assurer davantage de polyvalence, même si l’autonomie annoncée de 420 km n’en fait pas une voyageuse. Une pile forcément associée au moteur de 211 ch, gage d’accélérations canon (0 à 100 km/h en 7s1). La contrepartie d’une note salée de 37 800 € minimum.

Ne tournez pas tout de suite les talons puisque, comme l’ID. Polo, le SUV devrait bénéficier d’une ristourne du constructeur de 2 500 € à laquelle s’ajoutera, là encore, la prime CEE de 3 535 €. De quoi contenir le tarif final à 31 765 €, soit environ 2 000 € de plus que l’ID. Polo.