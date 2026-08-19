Le nouveau Volkswagen ID.Cross électrique va-t-il avoir le même problème que la Renault 4 ?

On peut accepter plus facilement de se contenter d’une autonomie maximale limitée sur une citadine que sur un SUV citadin, ce dernier ayant davantage la vocation d’être un véhicule « polyvalent » qu’on utilise pour voyager et faire de longs trajets : par définition, il est plus spacieux qu’une citadine et se veut donc plus compatible avec une utilisation « familiale », même sur le créneau des modèles très compacts.

C’est peut-être pour cela que sur les sept premiers mois de l’année 2025, la Renault 4 n’a été livrée qu’à 6 326 exemplaires en France contre 24 456 unités pour sa petite sœur la Renault 5. Certes, la Renault 4 n’avait probablement pas encore lancé à plein régime sa production au début de l’année. Mais avec au mieux 408 kilomètres d’autonomie maximale avec les batteries de 52 kWh alors que la 5 grimpe désormais à 431 km WLTP, le petit SUV électrique de la marque au losange paraît encore moins pratique à utiliser en famille sur le papier que sa sœur même s’il offre une meilleure habitabilité.

Son nouveau concurrent allemand est déjà remisé

Le nouveau Volkswagen ID.Cross est justement à l’ID.Polo ce que la Renault 4 est à la Renault 5 : une version « crossover » conçue sur la même architecture technique et pensée pour offrir davantage d’espace aux places arrière et au coffre.

Comme la Française, il perd un peu d’autonomie maximale à cause de son aérodynamisme moins favorable aux économies d’énergie : jusqu’à 426 kilomètres d’autonomie maximale WLTP en finition Trend avec les batteries de 52 kWh, ce qui reste légèrement mieux que la Renault 4. Dans la vraie vie, il faudra sans doute se contenter de 250 kilomètres environ (ou moins) lors des longs trajets sur l’autoroute.

Sur le papier, donc, cette autonomie maximale limitée pourrait rebuter certains clients au profit de modèles plus gros et mieux dotés en batterie (ou au contraire de citadines moins chères). Car comme la Renault 4, cet ID.Cross n’est pas donné : 37 800€ en prix de base en finition Trend, à comparer aux 33 490€ d’une Renault 4 « Autonomie Confort » en finition de base « Evolution ».

Heureusement et en plus de la prime CEE, le Volkswagen ID.Cross a déjà droit à une remise automatique en France : 3 000€ d’avantage client qui, en additionnant la prime coup de pouce EDF de 4 715€, permet d’abaisser son prix de base à 30 085€. Ce geste sera-t-il suffisant pour atteindre des volumes de ventes importants malgré l’autonomie limitée de cette auto à la vocation polyvalente ?