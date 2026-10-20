Le Volkswagen ID. Cross baisse son tarif de près de 10 000 €, sans remise

Aux côtés de l’ID. Polo et de l’ID. Tiguan, l’ID. Cross était l’une des stars du stand Volkswagen du Mondial de l’auto 2026. Ce dernier a pour but de remplacer « spirituellement » le T-Cross qui ne fonctionne qu’au carburant fossile.

Conçu comme l’ID. Polo sur la plateforme MEB + à traction avant, ce petit SUV de 4,16 mètres de long (11 de plus) séduit d’emblée par sa position de conduite surélevée, sa garde au sol généreuse de 18 centimètres et ses protections de carrosserie en plastique brut. Comme la berline dont il dérive, il avance un espace intérieur généreux, tant dans l’habitacle que dans le coffre qui atteint la valeur exemplaire de 475 litres.

S’il offre des atouts, il doit aussi d’être accessible à la portée de tous, ou du moins essayer. Associé uniquement à la batterie de 57 kWh, autorisant une autonomie de 420 km, il s’affiche alors à 37 800 €, une somme que tout le monde ne peut pas débourser.

Désormais, il baisse la facture à 27 995 €, une économie supérieure à 9 800 €. Ceci dit, cet allègement n’est pas sans contrepartie. Tout d’abord, la batterie ne « cube » plus que 37 kWh, ramenant son rayon d’action à 324 km. Sa capacité de recharge suit la même tendance avec une puissance maximale de 88 kW. Néanmoins, passer de 10 à 80 % se limite à 23 minutes. Enfin, l’électromoteur de 211 ch lui est interdit, ce Volkswagen propose alors deux variantes : 116 et 135 ch.

Moins cher que la Renault 4

Dès la finition d’entrée de gamme Trend, l’ID. Cross bénéficie de l’aide au stationnement avant et arrière « Park Distance Control », de l’intégration des smartphones via « App Connect ». Les finitions Life et Style, dont les prix ne sont pas encore connus, proposent des équipements supplémentaires en matière de confort et de technologie. Selon la finition choisie, l’ID. Cross peut également bénéficier du « Connected Travel Assist », qui exploite les données connectées pour anticiper les conditions de conduite et assister le conducteur, ou encore du système audio Harman Kardon, du toit ouvrant panoramique et des sièges à réglage électrique sur 12 positions avec fonction massage.

Cet ID. Cross d’entrée de gamme devient plus accessible qu’une Renault 4 facturée à partir de 29 990 € (120 ch/308 km) et fait même mieux qu’un Ford Puma Gen-E : à partir de 28 390 €. En revanche, ce dernier est plus puissant (168 ch) et va plus loin (419 km).