Essai - Volkswagen ID. Cross : que vaut le premier SUV urbain électrique de Volkswagen ?
4. Que retenir de l’essai du Volkswagen ID.Cross ?
La concurrence : nombreuse et même au sein de la même famille.
Comme sur tous les segments particulièrement porteurs, la concurrence est vive. Pas d’exception à cette règle pour la catégorie des SUV urbains électriques, qui comprend de plus en plus de rivaux. Ainsi, notre ID.Cross devrait batailler avant tout avec ses cousins, les Skoda Epic et Skoda Raval avec qui il partage de très nombreux éléments mécaniques, mais pas seulement. Il aura ainsi, face à lui notamment, un Kia EV2 ou une Renaut 4, mais seulement sur les motorisations les moins puissantes.
À retenir : l’un des meilleurs
Après une ID. Polo convainquante, il n’y avait aucune raison qu’il n’en soit pas de même de cet ID.Cross puisque de très nombreux éléments sont communs à ces deux modèles. Le style est agréable, la présentation intérieure plaisante et la qualité est au rendez-vous, les aspects pratiques ont bien été pensés, notamment le coffre, le comportement est bon, même si l’amortissement est un peu ferme et l’autonomie intéressante, mis à part sur autoroute, où elle peut sembler juste. Attention, également à ses tarifs qui sont supérieurs à ceux de ses cousins, les Skoda Epiq et Cupra Raval, avec lequel il partage de nombreux points communs.
Caradisiac a aimé
-
Les nombreux rangements intérieurs
-
Le volume de chargement important
-
La présentation sympathique et originale, surtout en clair
-
Les progrès en matière de qualité
-
Le comportement routier global
-
Les consommations intéressantes
- La recharge rapide même sur l’entrée de gamme
Caradisiac n’a pas aimé
- L’ambiance claire pas disponible sur toutes les finitions
-
Les prix élevés face aux Skoda Epiq et Cupra Raval
- L’autonomie routière un peu juste
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|116 TREND 37 KWH
|0 (wltp)
|27 995 €
|€
|135 LIFE 37 KWH
|0 (wltp)
|32 900 €
|€
|135 STYLE 37 KWH
|0 (wltp)
|36 750 €
|€
|211 52 KWH LIFE
|0 (wltp)
|37 800 €
|€
|211 52 KWH LIFE EDITION
|0 (wltp)
|39 200 €
|€
|211 52 KWH STYLE
|0 (wltp)
|41 650 €
|€
|211 52 KWH STYLE EXCLUSIVE
|0 (wltp)
|44 500 €
|€
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