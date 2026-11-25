La concurrence : nombreuse et même au sein de la même famille.

Comme sur tous les segments particulièrement porteurs, la concurrence est vive. Pas d’exception à cette règle pour la catégorie des SUV urbains électriques, qui comprend de plus en plus de rivaux. Ainsi, notre ID.Cross devrait batailler avant tout avec ses cousins, les Skoda Epic et Skoda Raval avec qui il partage de très nombreux éléments mécaniques, mais pas seulement. Il aura ainsi, face à lui notamment, un Kia EV2 ou une Renaut 4, mais seulement sur les motorisations les moins puissantes.

À retenir : l’un des meilleurs

Après une ID. Polo convainquante, il n’y avait aucune raison qu’il n’en soit pas de même de cet ID.Cross puisque de très nombreux éléments sont communs à ces deux modèles. Le style est agréable, la présentation intérieure plaisante et la qualité est au rendez-vous, les aspects pratiques ont bien été pensés, notamment le coffre, le comportement est bon, même si l’amortissement est un peu ferme et l’autonomie intéressante, mis à part sur autoroute, où elle peut sembler juste. Attention, également à ses tarifs qui sont supérieurs à ceux de ses cousins, les Skoda Epiq et Cupra Raval, avec lequel il partage de nombreux points communs.

Caradisiac a aimé

Les nombreux rangements intérieurs

Le volume de chargement important

La présentation sympathique et originale, surtout en clair

Les progrès en matière de qualité

Le comportement routier global

Les consommations intéressantes

La recharge rapide même sur l’entrée de gamme

Caradisiac n’a pas aimé

L’ambiance claire pas disponible sur toutes les finitions

Les prix élevés face aux Skoda Epiq et Cupra Raval

L’autonomie routière un peu juste