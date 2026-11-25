La gamme de ce Volkswagen ID.Cross est relativement riche puisqu’elle se compose de cinq finitions, mais aussi des séries de lancement.

L’entrée de gamme « Trend » (à partir de 27 995) uniquement disponible avec le moteur 116 ch et la batterie de 37 kWh propose de série la climatisation automatique, les projecteurs LED, les rétroviseurs extérieurs rabattables et dégivrants, la compatibilité AppleCarplay et Androidauto sans fil, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, l’écran multimédia 12,9 pouces, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès sans clé, la sellerie tissu, la banquette arrière d’un seul bloc, l’allumage et la régulation automatique des feux de route, ainsi que les jantes acier 17 pouces.

En ajoutant 4 905 € (à partir de 32 900 €), vous accédez à la finition « Life », qui vous donne droit au régulateur de vitesse adaptatif, à la caméra de recul, à la climatisation automatique bizone, à la recharge sans fil et aux jantes alliage 18 pouces.

Ensuite, on trouve la finition « Style » (à partir de 36 750 €) qui comprend les sièges sport, les projecteurs Matrix LED, le tableau de bord blanc ou noir, le bandeau lumineux avant, l’accès et le démarrage sans clé et l’alarme.

La gamme va être chapeautée par le niveau R-Line (38 450 €) disponible avec la batterie de 37 kWh et 135 ch. Il se caractérisera notamment par les jantes alliage 19 pouces, la direction progressive, les pare-chocs avant et arrière spécifiques, le volant multifonction et chauffant, ainsi que les vitres arrière surteintées.

Début 2027 arrivera une déclinaison « R-Line Performance », qui sera l’équivalent de la finition GTi, qui devrait être pourvue de la suspension pilotée et du différentiel à glissement limité. Elle sera animée par le moteur de 226 ch et la batterie de 52 kWh.

Tout cela est complété par deux séries de lancement dénommées « Life Edition » et « Style Exclusive ». La première (à partir de 39 200 €) est accessible exclusivement avec la batterie 52 kWh et le moteur de 211 ch. Elle ajoute par rapport au niveau Life, les vitres arrière surteintées, la navigation avec le planificateur de voyage, le volant et les sièges avant chauffants. La seconde (à partir de 44 500 €) est vendue uniquement avec la grosse batterie et le moteur de 211 ch. Il se caractérise par la conduite semi-autonome de niveau 2, le stationnement automatique à distance avec mémoire, les sièges électriques, la caméra 360° et les vitres arrière surteintées.