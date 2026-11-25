Le Volkswagen ID. Cross (211 ch, 52 kWh, à partir de 37 800 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains électriques, qui comprend notamment

Cupra Raval Endurance (211 ch, 52 kWh, à partir de 33 400 €)

Skoda Epiq City 55 (211 ch, 52 kWh, à partir de 32 070 €)