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Cette nouvelle motorisation 1.5 Hybrid est le tout premier système full hybrid (hybride simple autorechargeable) de Volkswagen. Elle est proposée en deux niveaux de puissance, 136 ou 170 ch, et prend place pour le moment sous le capot de la Golf et du nouveau T-Roc . Contrairement aux anciens 1.5 eTSI (micro-hybrides 48 V) et aux 1.5 eHybrid (hybrides rechargeables sur prise), elle permet de rouler en mode 100 % électrique sur de courtes distances sans jamais avoir à brancher le véhicule. Ce type de motorisation, utilisé depuis des décennies par Toyota , vient répondre à une demande sur des marchés comme la France ou l’Italie.

« La Golf HEV s’adresse aux conducteurs urbains et périurbains sans solution de recharge, ainsi qu’aux flottes d’entreprise dans le même cas », explique Volkswagen France dans un communiqué. Pour les autres usages, Volkswagen répond par une offre complète avec, en sus de l’essence, de l’hybridation légère, du diesel et même de l’électrique avec l’ID.3 Neo. Toutefois, dans le cas précis de la Golf, l’arrivée bien trop tardive de cette motorisation hybride et la montée en puissance de l’électrique (41,85 % de part de marché en octobre 2026, selon L’AVERE) pourraient aboutir à un succès mitigé.

Des tarifs élevés mais une remise à la clé

De plus, les tarifs ne sont pas bon marché avec un ticket d’entrée établi à 37 100 €, soit bien au-dessus d’une Toyota Corolla Hybride 140 (34 700 €) et pile en face d’une Honda Civic hybride réputée onéreuse. Même une fois la remise de 3 000 € appliquée par la marque, la compacte allemande reste au dessus de sa concurrente japonaise, elle aussi pratiquant des offres promotionnelle.

Cette motorisation hybride est composée d’un 4 cylindres essence 1.5 TSI (evo2) associé à deux machines électriques. La première entraîne les roues, l’autre joue le rôle de générateur. L’énergie provient de la récupération au freinage et au lever de pied, puis elle est stockée dans une petite batterie NMC de 1,6 kWh logée sous le plancher arrière. Pas besoin de recharge. L’ensemble est orchestré par une transmission à rapport unique. Le moteur thermique est relié aux roues via un rapport de démultiplication fixe qui s'enclenche par un embrayage uniquement à haute vitesse, sur un principe très proche du système e:HEV de Honda. À basse vitesse, seul le moteur électrique entraîne les roues. Le thermique, découplé, peut ensuite alimenter le générateur, puis il redevient le moteur principal au-delà de 60 km/h environ, l’électrique venant le soutenir lors des accélérations. Trois modes de conduite (Eco, Comfort et Sport) sont proposés.

En pratique, la Golf démarre toujours en électrique, lorsque la batterie est chargée, et peut y rester jusqu’à 60 km/h environ si l’on module l’accélérateur. La douceur et le silence de fonctionnement sont appréciables. Et lorsque la batterie est vide, le thermique démarre uniquement pour jouer le rôle de générateur.

Au delà, lorsque le thermique entre en jeu pour des besoins de puissance, la transition est quasiment imperceptible et les passages d’un moteur à l’autre se font sans à-coup. Sur route et autoroute, les 170 ch annoncés ne sont malheureusement pas tous au rendez-vous. Les relances ne sont pas toujours vives et le ressenti se rapproche davantage des 130 ch.

Cette transmission spécifique s'avère plutot agréable à basse vitesse, lorsqu'elle n'est pas malemenée. En revanche, en mode "Sport" et durant les fortes accélérations, l'effet "moulinette" façon transmission Toyota se fait ressentir. Autrement dit, le régime moteur est plus élevé que l'accélération constatée. Mais cet effet est malgré tout moins marqué qu'au volant d'une Corolla par exemple.

Consommations basses et zéro malus CO2

L’objectif premier de cette motorisation est d’abaisser les niveaux d’émissions et de consommation, et le pari est rempli des deux côtés. La Golf HEV à l’essai rejette 105 g de CO2/km ce qui se traduit directement sur la facture. Pour un particulier, le malus CO2​ disparaît purement et simplement pour cette année. La consommation aussi est en baisse, avec une moyenne de 5,4 l/100 km relevée durant notre essai.

Hormis l’arrivée d’un discret badge « Hybrid » sur le hayon et quelques affichages dédiés, rien ne distingue cette Golf d’une autre. Le châssis, basé sur la plateforme MQB, conserve un comportement sain, une direction précise et des mouvements de caisse bien maîtrisés ; la voiture se révèle stable et bien insonorisée. Volkswagen a profité de cette mise à jour pour réimplanter de vrais boutons, à la place des touches capacitives, sur le volant. C’est désormais bien plus facile à utiliser en conduisant. Pas d’autre changement notable à bord. La Golf conserve ses qualités d’hôtes avec un bel espace pour les passagers à l’arrière et une présentation valorisante. En revanche, cette hybridation a engendré le déplacement du réservoir sous le plancher de coffre, ce qui fait chuter lourdement la contenance. Ce dernier passe de 381 litres à 273 litres, ce qui s’avère trop juste pour une berline compacte.