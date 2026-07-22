Les nouvelles Volkswagen Golf et T-Roc hybrides consomment un peu plus que les Toyota

Le groupe Volkswagen lance enfin sa nouvelle technologie « full hybride » pour rattraper Toyota et les autres marques à la pointe de cette motorisation, affichant des ventes excellentes en Europe et aux Etats-Unis grâce à elle. Stellantis, d’ailleurs, doit aussi lancer un nouveau groupe motopropulseur de ce genre d’ici l’année prochaine.

C’est la marque de Wolfsburg qui ouvre le bal au sein du groupe sur cette inédite version « Hybrid », qu’on retrouvera aussi sous le capot des modèles de chez Skoda (et sans doute aussi Seat, Cupra et Audi à moyen terme). La motorisation Hybrid de 170 chevaux, combinant un moteur essence 1,5 litre turbo TSI EVO2 à un bloc électrique et une batterie NMC de 1,6 kWh, est désormais disponible à la commande sur les Golf et T-roc.

Malus pour tous les T-Roc Hybrid

Équipée de cette motorisation Hybrid, la Golf revendique 4,6 litres aux 100 km en consommation mixte dans sa configuration la plus sobre, pour 104 g/km de CO2. Elle s’aligne quasiment sur les 4,4 litres/100 km et 100 g/km revendiqués par la Toyota Corolla hybride de 140 chevaux dans sa déclinaison la moins équipée.

Le T-Roc Hybrid de 170 chevaux, lui, revendique 5,0 litres aux 100 km dans sa configuration de base avec au minimum 115 g/km de CO2. Il devra donc composer avec le malus écologique français, imposant en 2026 une taxe de 210€ pour un tel chiffre (et donc davantage pour ceux qui choisiront des niveaux de finition supérieurs et des grosses jantes). Le Toyota Yaris Cross hybride s’en sort beaucoup mieux avec sa motorisation moins puissante de 116 chevaux (à partir de 100 g/km de CO2 donc pas de malus en version de base), tout comme le C-HR hybride de 140 chevaux et ses 105 g/km en finition de base (pas de malus non plus).

Quel prix ?

Reste la question centrale : quel sera le prix de ces nouvelles versions hybrides de la Golf et du T-Roc ? Sachant que les modèles concurrents de Toyota démarrent sous les 35 000€ et que certains modèles chinois comme le MG ZS Hybrid + démarrent à peine au-dessus des 20 000€, le constructeur allemand pourra-t-il se permettre de les facturer plus de 40 000€ en prix de base ? Ou prévoit-il déjà de grosses remises pour compenser ? Réponse d’ici quelques jours pour la révélation de ces prix.