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Essai Volkswagen T-Roc : une semaine au volant pour savoir si ce SUV en donne pour son argent

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

9  

Il a comme lourde tâche de remplacer l’un des best-sellers de la marque. Ce nouveau T-Roc a augmenté la dose de ses ingrédients dans tous les domaines, ou presque. Mais la recette est-elle toujours aussi bonne ? Réponse au volant de la version la plus huppée.

Essai Volkswagen T-Roc : une semaine au volant pour savoir si ce SUV en donne pour son argent
Il a de l'allure ce T-Roc dans cette configuration, mais sachez que la peinture Jaune Canary / toit noir et les jantes de 20 pouces sont en option aux prix respectifs de 500 et 1 070 €.

C’est l’une des stars de la marque, alors lorsqu’est venu le moment de le remplacer, Volkswagen a mis les petits dans les grands. C’est simple, le SUV « urbain » devient presque aussi imposant que le Tiguan de première génération, pourtant positionné sur un segment supérieur.

De par son gabarit, son volume intérieur et ses équipements, le T-roc prétend devenir le véhicule principal d’une petite famille. Pour en avoir vraiment le cœur net, nous avons roulé pendant une semaine au volant d’une version haut de gamme.

Carte d’identité du Volkswagen T-Roc essayé : 1.5 eTSI Hybrid R-Line affiché 42 500 € hors option (malus entre 818 et 1 901 €).

  • Date de commercialisation : septembre 2025
  • Lieu de production : Portugal (Palmela)
  • Motorisations : 1.5 eTSI Hybrid de 116 et 150 ch DSG7
  • Finitions : T-Roc, Life, Style et R-Line

Lundi : le parcours autoroutier

Le T-Roc est un bon compagnon sur les longs rubans d’autoroute.
Le T-Roc est un bon compagnon sur les longs rubans d’autoroute.

Comme à notre habitude, notre premier trajet entre Paris et Caen se passe sur l’A13, une autoroute comme parmi d’autres qui permet de se rendre des qualités et défauts de notre Volkswagen. On note tout d’abord le soin apporté à la position de conduite, facile à trouver notamment grâce à l’amplitude des réglages. Toutefois, il ne fait aucun doute que la posture rappelle bien celle d’un SUV. Ensuite, les bruits d’air sont très bien maîtrisés, c’est un peu moins le cas pour les roulements, les grandes roues optionnelles qui équipent notre exemplaire amplifient peut-être le phénomène.

La tenue de cap est rassurante, de même que la santé du moteur qui assure des relances et accélérations convaincantes. De son côté, la boîte de vitesses automatique DSG se fait oublier sur ce terrain.

À noter enfin que les aides à la conduite, qui comprennent aussi le changement de voie lors d’un dépassement, sont plutôt pertinentes et efficaces. En revanche, nous avons remarqué des décélérations non justifiées avec le régulateur de vitesse, sans la fonction adaptative.

Mardi : en milieu urbain

Les dos-d’âne vont devenir vos ennemis si vous choisissez la monte optionnelle de 20 pouces.
Les dos-d’âne vont devenir vos ennemis si vous choisissez la monte optionnelle de 20 pouces.

En étant presque aussi long que la première génération de Tiguan (à cinq centimètres près), ce T-Roc semble de moins en moins adapté à la ville. Pourtant, il peut compter sur son rayon de braquage assez faible et ses différentes aides au stationnement pour éviter les sueurs froides lors des manœuvres.

Évoluer dans la circulation est aussi d’une grande facilité grâce à la boîte de vitesses douce et suffisamment réactive ou encore à la pédale de frein, dont le dosage est facilement appréhendable. La bonne vision périphérique (vers l’avant) et la douceur de la direction pourraient parfaire le tableau si la suspension ne venait pas y mettre son grain de sel. Clairement, il n’est pas conseillé d’opter pour les jantes de 20 pouces qui rendent ce T-Roc particulièrement ferme. Dos d’âne, bouche d’égout, raccord, votre fessier et votre dos sont directement reliés à la chaussée, dommage.

Mercredi : sur le réseau secondaire

C’est sans aucun doute sur ce terrain que le T-Roc est le plus à son aise. Tout d’abord, la santé de son moteur est à mettre à son crédit, en relançant franchement l’auto dès les plus bas régimes. Comme sur autoroute ou en ville, la transmission tient son rôle tout en se faisant oublier.

C’est surtout la partie châssis qui donne le sourire puisque la caisse est parfaitement tenue, le train avant coopère avec conviction et le train arrière reste très bien éduqué. On aurait toutefois apprécié davantage de consistance dans la direction. Ce plaisir au volant permet de compenser, quelque peu, la raideur des suspensions.

Jeudi : les aspects pratiques dans le détail

La planche de bord ne fait pas dans l’originalité ni dans le haut de gamme. Toutefois, le tissu sur le haut de la coiffe donne le change et l’assemblage est sérieux. À noter que l’écran d’instrumentation varie entre 10,4 et 12,9 pouces selon les finitions.
La planche de bord ne fait pas dans l’originalité ni dans le haut de gamme. Toutefois, le tissu sur le haut de la coiffe donne le change et l’assemblage est sérieux. À noter que l’écran d’instrumentation varie entre 10,4 et 12,9 pouces selon les finitions.
Après l’échec de commandes tactiles sur le volant, ce T-Roc adopte de véritables boutons, nettement plus faciles à utiliser.
Après l’échec de commandes tactiles sur le volant, ce T-Roc adopte de véritables boutons, nettement plus faciles à utiliser.
À l’inverse, il les abandonne pour utiliser la climatisation. Ce n’est donc pas l’idéal, même si les raccourcis sont bien étudiés.
À l’inverse, il les abandonne pour utiliser la climatisation. Ce n’est donc pas l’idéal, même si les raccourcis sont bien étudiés.
L’instrumentation numérique est lisible, mais il est dommage que l’affichage ne s’étale pas sur toute la surface. Le support paraît de ce fait déjà daté.
L’instrumentation numérique est lisible, mais il est dommage que l’affichage ne s’étale pas sur toute la surface. Le support paraît de ce fait déjà daté.
L’infodivertissement profite d’une technologie rapide et fluide. Si le déroulement des menus est logique, l’ensemble demande un petit temps d’adaptation, car ce système regroupe beaucoup de fonctions.
L’infodivertissement profite d’une technologie rapide et fluide. Si le déroulement des menus est logique, l’ensemble demande un petit temps d’adaptation, car ce système regroupe beaucoup de fonctions.
Le sélecteur de vitesses est plus facile d’utilisation que celui de Renault. Les commandes de l’essuie-glace migrent à gauche du volant sans que cela pose de soucis.
Le sélecteur de vitesses est plus facile d’utilisation que celui de Renault. Les commandes de l’essuie-glace migrent à gauche du volant sans que cela pose de soucis.
Disposer d’un emplacement pour la recharge par induction, c'est bien. Que celui-ci supprime un grand rangement qui serait idéalement placé, c’est fâcheux. À noter la pratique molette de volume, qui permet aussi de changer les modes de conduite.
Disposer d’un emplacement pour la recharge par induction, c'est bien. Que celui-ci supprime un grand rangement qui serait idéalement placé, c’est fâcheux. À noter la pratique molette de volume, qui permet aussi de changer les modes de conduite.
Ce bac situé entre les sièges est d’une bonne contenance, mais pas simple d’accès en roulant.
Ce bac situé entre les sièges est d’une bonne contenance, mais pas simple d’accès en roulant.
Quant à la boîte à gants, sa contenance ne fait pas de miracle.
Quant à la boîte à gants, sa contenance ne fait pas de miracle.
Hormis le tunnel de servitude imposant, il est difficile de trouver des défauts sur la banquette arrière. L’espace est très correct, de même que la posture.
Hormis le tunnel de servitude imposant, il est difficile de trouver des défauts sur la banquette arrière. L’espace est très correct, de même que la posture.
Climatisation dédiée et prises USB, les occupants arrière sont plutôt choyés.
Climatisation dédiée et prises USB, les occupants arrière sont plutôt choyés.
Avec un volume de coffre de 465 litres, le T-Roc se place dans la bonne moyenne de la catégorie.
Avec un volume de coffre de 465 litres, le T-Roc se place dans la bonne moyenne de la catégorie.
La modularité est simple (pas de banquette coulissante) avec seulement un plancher amovible.
La modularité est simple (pas de banquette coulissante) avec seulement un plancher amovible.

Vendredi : un point sur la fiabilité

Ce moteur ne bénéficie que d’une petite hybridation, et tente de compenser avec la désactivation de deux cylindres.
Ce moteur ne bénéficie que d’une petite hybridation, et tente de compenser avec la désactivation de deux cylindres.

Avec seulement quelques mois de commercialisation, il est bien trop tôt pour réaliser un bilan sur la fiabilité de ce T-Roc de seconde génération. Si un modèle ne fait l’autre, on note que l’ancienne génération était un bon élève et que son moteur 1.5 eTSI, repris ici avec une petite hybridation, n’a pas connu d’avarie majeure. Espérons que ce nouveau T-Roc soit également une voiture bien née.

Week-end : on fait les comptes

Consommations :
Malgré son appellation eTSI Hybrid, le T-Roc ne fait appel qu’à une faible électrification, ce qui ne lui permet pas d’afficher un appétit comparable aux concurrents dits « full hybrid ». On note qu’en milieu urbain, il demande environ 6,5 litres/100 km, un chiffre loin d’être extraordinaire. En revanche, il fait mieux sur route avec un appétit de 5,2 litres grâce à la désactivation de deux cylindres sur quatre à allure constante. Enfin, l’autoroute n’est pas sa tasse de thé puisqu’il sirote environ 7,5 litres.

Dans le courant de l’année, le T-Roc bénéficiera de nouvelles motorisations « full hybrid » de 130 et 170 ch.
Dans le courant de l’année, le T-Roc bénéficiera de nouvelles motorisations « full hybrid » de 130 et 170 ch.

Tarifs :
Le SUV allemand débute à 29 990 €, dans une finition « T-Roc » bien équipée et au moteur de 116 ch suffisant, mais la mise de départ reste élevée. Un Peugeot 2008 débute à un tarif moins élevé, 28 250 €, mais un Renault Symbioz ne fait pas mieux, 29 900 €. De par sa taille généreuse (4,37 m), il est aussi comparable à un Toyota C-HR dont le prix n’a rien d’ami : à partir de 35 450 €. Seulement, il offre une motorisation à l’hybridation plus poussée. Sachez que dans le cas de notre modèle d’essai, la facture finale s’élève (options et malus compris) à 47 963 €. Certes, il s’agit de la finition haute très bien équipée, mais la note finale reste salée.

Offres de location :
La location longue durée ou avec option d’achat s’est imposée ces dernières années, Volkswagen ne fait bien sûr pas l’impasse sur cette offre. Voici quelques exemples avec un T-Roc e-TSI Hybrid 116 ch Life, une version plus en phase avec le marché que notre modèle d’essai.

  Loyer Apport Durée Kilométrage total
Exemple n°1 327 €/mois 5 000 € 36 mois 45 000 km
Exemple n°2 300 €/mois 5 000 € 37 mois 30 000 km
Exemple n°3 411 €/mois 3 000 € 48 mois 80 000 km

Quels tarifs pour un Volkswagen T-Roc II d’occasion ?

Une nouveauté déjà en occasion, possible ? Pas exactement, mais il existe des exemplaires neufs en stock proposés un peu moins cher. Comptez environ 1 000 € d’économie pour un T-Roc de base avec le moteur de 116 ch. En revanche, pour un modèle haut de gamme comme celui essayé, comptez à partir de 38 000 €, soit un gain non négligeable de 4 500 € ! Attention toutefois à la provenance du véhicule.

Le bilan

Essai Volkswagen T-Roc : une semaine au volant pour savoir si ce SUV en donne pour son argent

Entre ses prestations routières, son moteur convaincant, son équipement et son volume intérieur, le T-Roc renforce son attrait et a les moyens de séduire les petites familles. Encore faut-il avoir les moyens de se l’offrir, surtout dans cette version R-Line. Il est bien plus sage en entrée de gamme et l’arrivée prochaine des motorisations hybrides assurera une économie supplémentaire à l’utilisation, mais certainement pas à l’achat.

Chiffres clés *

  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Bonus / Malus : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Septembre 2025

* A titre d'exemple pour la version .

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