La technologie hybride qu’il manquait à Volkswagen arrive enfin sur le T-Roc et la Golf

C’est la technologie qu’il manquait au groupe Volkswagen pour concurrencer des acteurs comme Toyota (Yaris, Corolla, Rav4, C-HR…) ou Renault (Clio, Captur, Symbioz, Austral, Rafale…) en Europe, mais aussi les acteurs les plus importants du marché américain : la motorisation de type « full hybride », représentant d’importantes parts de marché chez nous comme de l’autre côté de l’Atlantique.

Le géant allemand utilisait bien une technologie hybride non rechargeable sur certains modèles par le passé (dont des véhicules Audi), mais il l’avait abandonné en se concentrant sur les hybrides rechargeables et, plus récemment, les modèles thermiques à hybridation légère (en plus évidemment des modèles 100 % électriques et 100 % thermiques). Elle arrive officiellement dans la gamme sous le nom « Hybrid », positionnée entre le « eTSi » (hybridation légère) et le « eHybrid » (hybride rechargeable).

Une hybridation presque « façon Toyota »

Volkswagen ne dévoile pas encore les principales caractéristiques techniques de ce nouveau groupe motopropulseur « Hybrid », précisant simplement qu’il s’appuie sur un bloc 4 cylindres essence 1,5 litre TSI à cycle Miller turbocompressé et existera avec deux niveaux de puissance. Ce groupe motopropulseur utilisera une batterie NMC de 1,6 kWh de capacité brute, un alterno-démarreur et un moteur électrique entraînant les roues sans boîte de vitesses à plusieurs rapports.

Le moteur électrique s’occupera seul d’entraîner les roues à basse vitesse, avec le moteur thermique éteint dans ces phases-là. Les deux moteurs pourront aussi fonctionner en série (le bloc thermique générant de l’énergie pour le moteur électrique) ou en parallèle (le moteur thermique entraînant directement les roues à partir de 60 km/h avec le bloc éclectique en renfort sur les accélérations).

D’abord sur le T-Roc et la Golf

Volkswagen précise que cette technologie « Hybrid » sera d’abord disponible sous le capot des T-Roc et Golf à partir de l’automne prochain à la commande en France. Elle se déploiera ensuite sur tout le reste du groupe allemand, que ce soit dans la gamme de la marque Volkswagen ou celle des autres enseignes (Skoda, Cupra…). C’est probablement un type de moteur très important pour Volkswagen afin de battre des rivaux comme Toyota et Renault sur des segments stratégiques, sachant que Stellantis planche aussi de son côté sur une technologie de ce genre.