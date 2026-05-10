Phase de tests pour la version sportive du SUV T-Roc, le Volkswagen T-Roc R est sur le circuit du Nürburgring. Le SUV VW est à l’attaque !

Il s’agit d’un des modèles stars de Volkswagen. Le SUV T-Roc va bientôt passer à la vitesse supérieure. En effet, ce modèle voit sa gamme s’élargir avec l’arrivée vers la fin de l’année de motorisations en Full Hybrid de 136 ch et 170 ch qui viendront se placer aux côtés des micro-hybrides 1.5 eTSI de 116 ch et 150 ch qui sont déjà disponibles à la commande.

Mais le plus gros morceau est encore à venir. Ce sera l’apparition d’une version « R » qui va récupérer un 2.0 TSI associé à la boîte DSG7 pour une puissance de 333 ch. Ce modèle sera disponible avec le célèbre système quatre roues motrices 4Motion. Malheureusement sur le marché français, ce modèle va écoper d’un gros malus qui va le contraindre à ne faire que de la figuration.

Un malus pénalisant sur le marché français

Les conducteurs sportifs regretteront sans aucun doute que le malus frappe le SUV compact Volkswagen T-Roc R car ce modèle devrait afficher des performances élevées. Déjà, la précédente génération annonçait la couleur en proposant un bloc 2 litres TSI de 300 ch qui propulsait le T-Roc R à 250 km/h en vitesse maxi et passait de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Le nouvel opus qui passe de 4,24 m de long à 4,37 m aura bien besoin d’un petit coup de boost de 33 ch pour faire mieux que son prédécesseur. Et l’on voit que le prototype qui circule sur le circuit du Nürburgring n’est pas en manque de performances pour affronter la célèbre boucle Nord (Nordschleife) de ce circuit mythique et vallonné.

Une concurrence limitée

Afin de passer toute la puissance sur le sol, le modèle allemand a droit aux quatre roues motrices (4Motion), il est également doté d’une suspension ferme et de jantes et de pneus de grande taille. Pour s’arrêter le plus vite possible, le Volkswagen T-roc R peut compter sur un système de freinage imposant avec de grands disques de freins et des étriers de freins de bonne taille qui affichent une teinte bleutée. Des appendices aérodynamiques (spoiler à l’avant, becquet et diffuseur à l’arrière, prises d’air dynamiques mais encore camouflées) ajoutent une belle touche de sportivité comme les quatre généreuses sorties d’échappement à l’arrière. À son arrivée, le Volkswagen T-Roc R viendra se frotter aux modèles compacts sportifs qui sont peu nombreux. On peut toutefois citer les Alfa Romeo Tonale 1.3 PHEV 280 ch Q4 (4,53 m/280 ch), BMW X1 M35i XDrive (4,50 m/300 ch), Mercedes GLA AMG 35 (4,41 m/320 ch), Mini Countryman JCW All4 (4,45 m/300 ch). Ce sont pour la plupart des modèles beaucoup plus chers et parfois proches de la retraite.