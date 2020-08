Quelle Volkswagen Golf 8 choisir ?

Une Golf, c’est une Golf ! La nouvelle génération ne bouleverse pas son style pour ne pas trop perturber le fan de la belle de Wolfsburg. Malgré tout, du changement il en a, et si la silhouette reste proche des générations précédentes, le nouveau regard de la Volkswagen Golf 8 est totalement différent de celle qui l’a précédé. La face avant est plus plongeante et plus agressive et apporte une belle touche de modernité. Modernité que l’on retrouve dans l’habitacle. Et là, tout est nouveau ou presque avec deux grands écrans TFT, l’un de 10 pouces (25,4 cm) fait face au conducteur et regroupe toutes les informations de conduite (il y a cinq configurations d’affichage), l’autre au centre de la planche de bord s’occupe du multimédia est affiche des dimensions conséquentes de 8,25 pouces à 10 pouces (soit de 21 cm de diagonale à 25,4 cm).

Du tactile à bord

Dans la nouvelle Volkswagen Golf, tout est paramétrable. On peut jouer sur les lois d’amortissement, on peut modifier à la voix la puissance des aérateurs. Les commandes de climatisation sont digitalisées et il suffit de poser le doigt au bas de l’écran central pour les voir apparaître. Comme à son habitude, la Golf marque des points face à la concurrence par son ergonomie, mais attention, il faut un petit temps d’adaptation pour faire fonctionner correctement toutes les fonctions, le tout n’étant pas forcément aussi intuitif qu’il le devrait. Petit reproche également, les touches sensitives situées en dessous de l’écran central sont trop clinquantes et au moindre rayon de soleil les inscriptions sont indéchiffrables. Les sièges sont confortables et l’habitabilité très correcte tandis que le volume de chargement est un peu limité avec 380 litres. Sur le plan de la présentation, elle est premium et la qualité de finition est également haut de gamme même si certains plastiques en partie basse sont moins flatteurs.

Une dotation complète

L’équipement est d’un haut niveau et dès l’entrée de gamme Life 1 st (qui n’en est pas vraiment un, Volkswagen préparant une finition moins dotée et moins chère qui arrivera dans les prochains mois) on a droit à l’allumage automatique des phares et des essuie-glaces, à la reconnaissance des panneaux, la climatisation auto tri zones, le Digital Cockpit 10 pouces, des jantes alliage de 16 pouces et tout un tas d’aides à la conduite assez intrusives (freinage d’urgence en ville et détection des piétons, assistant de maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC, assistant de changement de voie avec détecteurs d’angle mort…). Le système de navigation est inclus dans le pack de départ avec commande vocale intuitive et écran tactile 10''. Bien entendu tout cela à un prix et les tarifs de la Golf sont élevés. Comptez 27 540 € pour l’entrée de gamme avec le petit moteur 1.0 TSI de 110 ch. Malgré une belle dotation de série, le catalogue d’options est copieux et l’on pourra tout y trouver, de l’affichage tête haute au toit ouvrant électrique en passant par les projecteurs à système Matrix ou le dispositif permettant de tout contrôler et ouvrir les portes depuis son smartphone.

Des débuts compliqués

Le lancement de la nouvelle Golf ne s’est pas fait sans problème. Volkswagen a été obligé d’arrêter la production dans un premier temps pour des soucis de logiciel (les Seat León et Audi A3 ont été aussi impactées) puis le Covid-19 est passé par là… Aujourd’hui tout semble réglé pour que la Volkswagen Golf 8 connaisse le succès, d’autant que l’offre de motorisation (limitée pour le moment) est alléchante avec au lancement : 1.0 TSI de 110 ch, 1.5 TSI de 130 ch et 1.5 eTSI de 150 ch. Pour ces deux derniers blocs, le premier de 130 ch dispose de la désactivation des cylindres (ACT), l’autre d’un système Mild Hybrid constitué d’un réseau électrique en 48 volts et d’un alternodémarreur puissant assurant des arrêts et démarrages tout en douceur. Pour le diesel, plus de 1.6, mais des 2.0 de 115 et 150 ch. Viendront plus tard des versions essence hybrides plug-in (GTE) de 204 et 254 ch, puis la GTD de 200 ch et la GTI ch de 245 ch. Plus de Golf électrique en revanche, le rôle étant désormais dévolu à la Volkswagen ID3.

Une Golf homogène

Sur la route, pas de changement par rapport à la précédente génération, l’équilibre est optimal et seul l’essieu de torsion arrière des versions 110 et 130 ch essence et 115 ch diesel, se rappelle à notre bon souvenir sur les aspérités de la route sans que cela ne compromettre la sécurité (à partir de 150 ch on a droit à un train arrière multibras). La direction est informative et précise et l’on roule sur du velours en particulier lorsque l’on a opté pour l’amortissement piloté DCC avec sélection du profil de conduite (en option). Modèle d’homogénéité en ce qui concerne son comportement, la nouvelle Golf 8 dans ses versions standards (on met de côté la GTI qui arrive plus tard) n’est pas une sportive. Sans briller dans un domaine en particulier elle ne présente pas de faiblesse. Si l’on apprécie les moteurs les plus puissants, les moteurs d’entrée de gamme ne déméritent pas pour autant.

Catégorie Premium

La Volkswagen Golf 8 en devant plus moderne que ses concurrentes hausse le ton. Par la qualité de son équipement et ses tarifs élevés, elle n’est plus dans la même catégorie des Ford Focus, Peugeot 308, Renault Mégane, mais pousse la porte de la catégorie des berlines haut de gamme allemandes (Audi A3, BMW Série 1 et Mercedes Classe A) avec de beaux atouts pour séduire.

