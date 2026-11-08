Coup dur pour Volkswagen, alors que l’arrivée de la future Volkswagen ID.Golf était envisagée pour 2028, le lancement est repoussé à 2030. Voici les raisons de ce retard.

Volkswagen traverse une mauvaise passe. Le groupe annonce des résultats financiers dans le rouge et prévoit un nombre important de licenciements (15 % des effectifs) au sein de ses entreprises. Le groupe Volkswagen et sa marque éponyme doivent faire face à des ventes en berne en Europe et en Chine, un marché qui leur était profitable jusqu’à présent.

Il est vrai qu’avec 100 000 licenciements annoncés d’ici à 2030, des pertes évaluées à 5,9 milliards d’euros au troisième trimestre 2026, la conjoncture est difficile pour le groupe Volkswagen et les marques qui le composent. Un plan de restructuration a donc été mis en place et le groupe prévoit de réduire de 50 % son offre de véhicules et de réduire également de 75 % la complexité de ceux-ci, c’est-à-dire le nombre d’options disponibles au catalogue.

La nouvelle plateforme SSP en question

Si la crise que traverse le groupe Volkswagen contraint la marque de Wolfsburg de repousser l’arrivée de la nouvelle Volkswagen ID.Golf 100 % électrique, ce n’est pas pour autant que cette auto est condamnée. Volkswagen ne peut se passer d’une berline compacte qui a tant fait pour son image de marque. Mais en plus de soucis financiers, ce retard s’explique aussi par les problèmes de mise au point que le constructeur a rencontrés avec sa nouvelle plateforme SSP (Scalable Systems Platform). Une base technique qui va servir à de nombreux véhicules électriques chez Volkswagen, mais aussi chez Audi, Cupra, Porsche, Skoda… Au lieu de la Volkswagen ID.Golf, c’est d’ailleurs la future A3 d’Audi qui devrait inaugurer la SSP, Porsche devrait suivre avec une base SSP modifiée pour plus de sportivité, puis ce sera au tour de Skoda avec une Octavia électrique tandis que Volkswagen récupèrera cette plateforme pour son futur SUV Volkswagen ID.Roc avant que l’ID.Golf puisse l’utiliser.

Une solution logicielle venant d’un autre constructeur

La base technique SSP est d’importance pour le groupe Volkswagen, car elle va lui permettre de rationaliser dans de grandes proportions l’offre de véhicules électriques du groupe et d’améliorer la rentabilité de ceux-ci. Volkswagen comme de nombreux constructeurs européens doit faire face à concurrence chinoise qui est capable de proposer une multitude de modèles électriques à des tarifs très agressifs et le groupe allemand doit baisser ses tarifs de manière importante pour être le plus concurrentiel possible. Mais pour que cette plateforme SSP devienne incontournable au sein du groupe, il faut que son architecture logicielle soit de premier plan et fiable (il faut éviter à tout prix les soucis de la Volkswagen ID.3 à ses débuts). C’est pour cela que le groupe allemand s’était tourné fin 2024 vers le jeune constructeur américain Rivian pour développer la partie logicielle. Il semblerait que désormais c’est avec le constructeur chinois Xpeng que le groupe ferait affaire. L’architecture logicielle créée par Xpeng permet de réduire de 30 % le nombre de calculateurs électroniques installés (et par voie de conséquence la facture globale) dans un véhicule électrique.

Le SUV compact électrique avant la berline compacte électrique

Outre la création de la plateforme SSP, il faut aussi que l’outil de production suive. On sait déjà que la production du futur SUV Volkswagen ID.Roc (pendant électrique du Volkswagen T-Roc) et de la future Volkswagen ID.Golf sera assurée par l’usine de Wolfsburg. Et malgré le retard annoncé du développement de la Volkswagen ID.Golf, les travaux d’adaptation pour la mise en place du nouveau process industriel qui permettra d’assembler les deux modèles compacts sur base SSP se poursuivent sur le site de production de Wolfsburg. Mais si le lancement du Volkswagen ID.Roc n’est pas impacté par les dernières décisions du groupe allemand et que ce SUV pouvait être lancé en 2028 ou 2029, l’ID.Golf devra attendre pour sortir de l’usine de Wolfsburg. Si Volkswagen veut lancer son ID.Roc avant la ID.Golf, c’est que le modèle haut sur roues plaît davantage à la clientèle du constructeur. De plus, à l’inverse de la Volkswagen Polo qui a une déclinaison électrique ID.Polo, du SUV familial Volkswagen Tiguan qui connaît depuis peu une déclinaison électrique Volkswagen ID.Tiguan qui va pousser à la retraite les Volkswagen ID4 et ID.5 en 2027, le Volkswagen T-Roc n’est disponible qu’avec des motorisations thermiques. La priorité est donc d’installer une offre électrique avec le futur ID.Roc le plus rapidement possible. Et puis Volkswagen peut attendre, car la carrière de la Volkswagen Golf 8 va se poursuivre pendant un long moment puisque sa production sera délocalisée à Puebla au Mexique au cours du second semestre 2027 et à cette occasion Volkswagen pourrait bien lui offrir un nouveau restylage. Un restylage dont a bénéficié la compacte électrique VW ID.3 qui au passage s’est dotée d’un nouveau nom ID.3 Neo. Cela permet à Volkswagen d’avoir d’ores et déjà dans le segment des berlines compactes une offre thermique Golf 8 (désormais disponible avec des motorisations hybrides auto-rechargeables de 136 et 170 ch) et une offre électrique récente.

Une nouvelle base technique pour une meilleure rentabilité

Avec des modèles électriques qui reprennent les noms connus des modèles thermiques et non plus les chiffres, Volkswagen espère aussi redonner plus de visibilité à sa gamme électrique qui n’atteint toujours pas les volumes de ventes espérés et affiche une moins bonne rentabilité que prévu, la SSP est là pour améliorer ce dernier point. En effet, la base technique moderne modulable SSP devrait améliorer la rentabilité de chaque modèle grâce à un meilleur process de fabrication, mais aussi grâce à l’utilisation de nombreuses pièces communes (ou ensembles communs) entre chaque modèle. Cela devrait permettre un gain de temps en ce qui concerne le développement de nouveaux modèles. Il est bon de rappeler que sur ce point les constructeurs chinois sont des champions des temps de développement rapides. De plus, la plateforme SSP sera dotée d’une architecture 800 volts (pour des vitesses de recharge plus performantes) et des derniers progrès de la technique en matière de logiciels embarqués. Ainsi, la direction steer by wire (sans liaison mécanique entre le volant et les roues) devrait être au programme de cette plateforme qui pourrait recevoir sur certains marchés un prolongateur d’autonomie sous la forme d’un générateur fonctionnant à l’essence qui se chargera de remplir la batterie en roulant.

En attente de l’Europe pour les moteurs thermiques

Si les soucis financiers (mais Volkswagen a de la ressource), le besoin de réduction des coûts, et les problèmes liés au développement de la plateforme SSP expliquent en partie la suspension du projet Golf 9, il y a d’autres éléments à prendre en compte. Ainsi à propos des moteurs à essence et des motorisations thermiques en général, Volkswagen qui est un constructeur mondial ne peut se passer des moteurs à explosion qui sont encore la norme sur de nombreux marchés. De plus, les dernières discussions au sein du Parlement européen indiquent qu’il existe une possibilité que l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves à partir de 2035 puisse être amendée. Ainsi l’objectif de réduction de 100 % des émissions de CO2 à l’horizon 2035 pour les voitures neuves pourrait être ramené à 87,5 %. Cela pourrait permettre la commercialisation de voitures neuves dotées de motorisations thermiques après 2035, et cela sous certaines conditions (dont on ne connaît pas encore la teneur). Il faut aussi que ces propositions franchissent encore des étapes législatives avant d’avoir la possibilité d’être adoptées et cela devrait prendre encore de long mois. C’est sans doute aussi pour cela que Volkswagen préfère attendre pour lancer sa future ID.Golf.