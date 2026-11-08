Coup dur pour Volkswagen, alors que l’arrivée de la future Volkswagen ID.Golf était envisagée pour 2028, le lancement est repoussé à 2030. Voici les raisons de ce retard.

La nouvelle Volkswagen ID.Golf continue à faire parler d’elle. Après un premier visuel la représentant au printemps dernier qui semblait indiquer que le projet était en bonne voie, une note du directeur général de la marque Volkswagen a tout fait basculer. Elle annonçait que le projet de cette auto était suspendu et que le lancement était reporté à 2030.

Derrière ces mots se cachent les soucis liés à la création de la nouvelle plateforme SSP, que l’ID.Golf utilisera. Elle nécessite plus de temps de développement que prévu. Il y a aussi le fait que les berlines sont moins attendues que les SUV et que Volkswagen a fait de gros efforts techniques et financiers pour restyler et améliorer (ergonomie et fiabilité) l’ID.3 en la transformant en ID. 3 Neo. Le changement de génération (et son passage en ID.Golf) pour cette compacte électrique devient moins urgent. De plus, la marque de Wolfsburg a investi massivement ces derniers mois dans le domaine de la mobilité électrique avec les lancements de la citadine ID.Polo, du SUV citadin ID.Cross et dernièrement du SUV familial ID.Tiguan et qu’elle prévoit, avant l’ID.Golf, le lancement de la mini-citadine ID.Up pour 2027. Tous ces nouveaux modèles vont contribuer à doper les ventes « électriques » du constructeur allemand.

Éviter les problèmes de fiabilité

Avec l’utilisation du nom Golf, qui est un patronyme mythique pour la marque Volkswagen, le constructeur allemand n’a pas le droit à l’erreur. Il devra proposer une voiture à la fiabilité exemplaire, dotée des derniers perfectionnements de la technique, capable d’afficher une autonomie importante pour en faire la compacte la plus polyvalente possible. Il ne peut répéter, sous peine de dégrader son image, les mêmes erreurs qui lui ont valu les problèmes de jeunesse des Volkswagen Golf 8 et Volkswagen ID.3. Des problèmes de fiabilité électronique et aussi d’ergonomie mal maîtrisée, un comble alors que la Golf 7 était un des modèles les plus aboutis en matière d’ergonomie. Depuis le restylage de la Golf 8 et l’arrivée de l’ID.3 Neo (une ID.3 restylée) les problèmes de jeunesse sont résolus.

Baisser les tarifs grâce à la base SSP

Afin de mettre toutes les chances de son côté, Volkswagen va prendre son temps pour lancer la neuvième génération de la Golf qui sera donc une ID.Golf entièrement électrique. Désormais prévue pour 2030, cette auto bénéficiera de la nouvelle plateforme SSP (Scalable Systems Platform) qui nécessite un temps de développement plus long que prévu. Cette base technique toute nouvelle représente beaucoup pour le groupe Volkswagen qui va produire avec cette SSP, de nombreux nouveaux modèles électriques pour l’ensemble du groupe. Avec cette base, Volkswagen compte bien faire des économies d’échelle et rendre ses voitures électriques plus rentables, grâce à des temps de développement réduits, une utilisation de composants communs plus importante entre les modèles. Cette base technique peut aussi bénéficier de l’apport de nouvelles technologies high-tech comme la direction électronique steer by wire sans liaison mécanique (colonne de direction) entre le volant et les roues. Il s’agira d’une base à architecture 800 volts qui permettra de réduire les temps de recharges. Pour Volkswagen, il est important de réduire les coûts au maximum afin de proposer des voitures dont le tarif sera concurrentiel par rapport aux électriques chinoises qui mènent une redoutable offensive commerciale en Europe.

Un style indémodable

Pour le style de cette auto, si l’on se fie au visuel proposé par la marque au printemps dernier, il sera dans la droite ligne de ce que propose Volkswagen depuis la naissance de cette auto en 1974. Pas besoin de révolutionner un profil qui plaît et qui a permis à cette auto d’être produite à plus de 37 millions d’exemplaires sous différentes carrosseries (berline, break et cabriolet). Mais plus que le style, ce sera son prix, son autonomie, son habitabilité, sa facilité de conduite, qui fera d’elle l’une des stars des électriques de nouvelle génération. La Volkswagen ID.Golf sera la neuvième génération de la Golf et si elle est totalement électrique, elle ne sera pas seule. Sur certains marchés, elle pourrait être disponible avec un prolongateur d’autonomie, un générateur carburant à l’essence qui permettra de recharger la batterie en roulant. Et il y aura aussi une neuvième génération de la Volkswagen Golf thermique, une nouvelle génération qui devrait être une version restylée de l’actuel modèle Golf 8. Car d’ici à 2035, Volkswagen a besoin de voitures thermiques en Europe et doit aussi avoir la possibilité de vendre hors d’Europe des modèles qui peuvent être associés à des moteurs à explosion. Cette nouvelle génération devrait bénéficier une nouvelle fois de la plateforme MQB Evo dans une version encore plus évoluée que celle de l’actuelle génération. Comme aujourd’hui, cette auto sera animée par des blocs essence et diesels peu ou fortement électrifiés (en fonction des marchés), du full hybrid (comme les nouveaux blocs de 136 et 170 ch) et de l’hybride rechargeable. La Golf 9 thermique sortira de l’usine de Puebla au Mexique (que l’actuelle Golf 8 va intégrer au second semestre 2027), la nouvelle Volkswagen ID.Golf sera quant à elle, produite à Wolfsburg, dans l’usine allemande qui assemble des Golf depuis 1974.