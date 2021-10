Quand on évoque les berlines compactes, il est impossible de ne pas penser aux Volkswagen Golf et Opel Astra, qui sont tout simplement incontournables. Ainsi, la berline de Volkswagen apparue en 1975 en est à sa 8e génération tandis qu’Opel vient tout juste de dévoiler la 6e Astra, un modèle qui a débuté sa carrière en 1991 succédant à une autre voiture iconique, la Kadett.

dailymotion Comparatif vidéo – Opel Astra VS Volkswagen Golf : ballet allemand

Cette nouvelle Astra, qui a été dévoilée au mois de septembre dernier, marque un vrai tournant dans l’histoire de la marque allemande puisqu’il s’agit de la première compacte au blitz née après le rachat de Stellantis. Elle a été conçue à partir de la plateforme EMP2 qui sert également aux DS 4 et Peugeot 308. Mais rassurez-vous, chaque modèle dispose d’une identité qui lui est propre et c’est le cas de cette Astra.

Cette 6e du nom est radicalement différente de la précédente puisqu’elle arbore la nouvelle identité de la marque avec une face avant qui se compose du Vizor. Celui-ci est constitué d’une calandre noire entourée par des projecteurs fins à la signature visuelle en forme de crochets qui peuvent recevoir la technologie Matrix LED. La face avant est épurée et ce nouveau parti-pris se retrouve aussi à l’arrière avec deux feux reprenant la même forme. Le capot reçoit pour sa part une arête centrale présente également au niveau de la vitre arrière. L’ensemble est nettement moins démonstratif que ses cousines de Stellantis, mais ne manque pas de caractère et de personnalité.

Du côté de la Golf, on ne change pas une équipe qui gagne. Volkswagen n’a jamais été adepte de la rupture et les évolutions apportées aux précédentes générations de la Golf ont toujours été dans la continuité. Ainsi, notre Golf se distingue par son capot plongeant qui débouche sur des projecteurs effilés et une calandre réduite à sa plus simple expression.

La distinction aisée entre ces deux modèles concerne aussi le profil. On remarque sur l’Astra le montant arrière particulièrement incliné qui apporte du dynamisme. Le dessin de la Golf est plus classique avec un large pied qui structure la partie arrière depuis ses débuts. Les dimensions de l’Astra grandissent avec une longueur désormais de 4,38 m alors que celles de la Golf se contentent de 4,28 m.

Dans l’habitacle, les deux berlines font la part belle au numérique. Ainsi, Golf et Astra font appel à des instrumentations numériques entièrement paramétrables, qui peuvent être secondées en option par des affichages têtes hautes.

L’Astra est celle qui évolue le plus par rapport à la précédente. Elle adopte une double dalle numérique légèrement courbée dénommée « Black Panel », qui se compose de deux écrans de 10 pouces. Celui dédié au multimédia reçoit pour l’occasion un nouveau système d’exploitation qui assure un fonctionnement très fluide et agréable. Il faut signaler qu’Opel n’a pas cédé aux sirènes du tout numérique puisque les commandes de climatisation et le bouton de volume de la radio sont toujours physiques. Une bonne chose. Le dessin de la planche de bord est plus massif qu’auparavant. La qualité des matériaux semble bonne sur ces modèles de pré-série malgré quelques plastiques durs sur les contre-portes. Les rangements intérieurs sont nombreux en particulier dans la console centrale.

À bord de la Golf, l'ambiance fait la part belle au numérique avec un écran de 10,25 pouces et un autre pour le multimédia dont la taille varie entre 8,8 et 10,25 pouces suivant les finitions. Si la fluidité et le fonctionnement ne sont pas sujets à critique, on n’en dira pas de même de l’ergonomie très perfectible notamment pour les commandes de climatisation ou de radio peu intuitives. Il en est de même de certains menus complexes. En revanche, rien à redire pour la qualité de bon niveau.

Pour ce qui est des aspects pratiques, et malgré une longueur supérieure de près de 10 cm, l’Opel Astra se révèle moins habitable que la Golf quelles que soient les cotes. Volkswagen démontre une nouvelle fois son expertise dans le domaine du rapport encombrement/espace intérieur.

Le modèle à l’éclair est doté toutefois d’un volume de chargement de 422 litres contre 381 pour la Golf, mais celle-ci est plus facile à utiliser en raison de son seuil de chargement plus bas et une ouverture de coffre plus rectiligne.

La nouvelle Astra sera disponible en essence avec des moteurs 110 et 130 ch, un diesel de 130 ch et deux hybrides rechargeables de 180 ch et 225 ch. Arrivera en 2023, une version 100% électrique. La Golf propose une offre plus riche comprenant 3 essences (110, 130 et 150 ch), 3 diesels (115, 150 et 200 ch) et 2 hybrides rechargeables de 204 et 245 ch. Pas de version électrique sur la compacte de Wolfsburg, mais celle-ci est déclinée en trois versions sportives (GTi, ClubSport et R), ce qui ne sera pas le cas de l’Astra qui restera plus sage.

Avec son look affirmé, sa présentation, ses moteurs et son équipement modernes, ainsi que des qualités routières prometteuses aux vues des premiers essais réalisés au volant de la Peugeot 308 ou DS 4 avec qui elle partage sa plate-forme, l’Astra semble avoir de sérieux arguments à faire prévaloir. La Volkswagen Golf va donc devoir faire face à une sérieuse concurrente. D’autant plus que les prix de l’Astra débuteront à partir de 23 150 € alors que ceux de la Golf commencent à partir de 27 000 €. Un écart conséquent qui pourrait bien faire la différence. Verdict début 2022, date de la commercialisation de l’Astra.