Opel Astra (2021): une montée en gamme bien assumée (présentation vidéo)

Opel est en pleine renaissance, ce qui depuis 2019 s’est traduit par l’apparition successive des Corsa et Mokka, à quoi s’ajoutent les restylages des Crossland et Grandland. Mais en cette période de rentrée, l’événement est bien sûr le lancement de l’Astra de sixième génération, une berline compacte qui repose sur la même base technique, en l’occurrence la plate-forme EMP 2 du groupe Stellantis, que les nouvelles Peugeot 308 et DS 4 (cette dernière est d’ailleurs fabriquée à l’usine allemande de Rüsselsheim, sur les mêmes lignes que l’Astra).

Pour Opel, le lancement de ce modèle revêt une importance fondamentale dans la mesure où la catégorie des compactes représente un énorme levier de croissance sur le marché européen. Et avec 15 millions d’Astra vendues depuis la première génération lancée en 1991, on comprend les espoirs que place la marque en cette nouveauté.

Dans cette optique, le constructeur allemand soigne le style de l’Astra et la dote de tous les raffinements disponibles dans la galaxie Stellantis. Du cockpit tout-numérique aux motorisations hybrides rechargeables en passant par la batterie d’aides à la conduite, l’auto satisfait à toutes les exigences de l’époque.

Vizor j’adore

En termes de design, l’Astra adopte sans surprise la calandre Vizor qui « signe » les dernières nouveautés de la marque. Ce bandeau noir courant sur la proue relie des phares dotés chacun de 84 diodes avec technologie de type matriciel adaptatif (ou « Intelli-Lux LED Pixel Light », d’après l’appellation Opel).

Longue de 4,38 m et reposant sur un empattement de 2,68 m, l’Astra offre l’une des meilleures habitabilités de la catégorie. Le volume de chargement est à l’avenant, avec 422 litres disponibles. L’Allemande saura faire valoir ses aspects pratiques, mais n’en oublie pas le dynamisme avec des porte-à-faux courts qui dynamisent son profil.

De même, la teinte bicolore optionnelle permet de souligner visuellement l’inclinaison du montant de carrosserie arrière, auquel répond un pli courant dans la partie inférieure des portières, lequel emprunte une trajectoire oblique dans la partie arrière.

Que l’Astra plaise ou non, au moins a-t-elle le mérite de faire preuve de personnalité, et saura intéresser ceux que pourrait rebuter les lignes exubérantes de la nouvelle Peugeot 308.

Tout numérique

A bord, le conducteur a face à lui un combiné d’instrumentation numérique tactile d’une diagonale de 10 pouces, que jouxte un terminal de même format lié lui aux fonctions d’info-divertissement. Appelé « Pure Panel » par Opel, cet ensemble dont le principe de fonctionnement est pensé comme un smartphone (et qui en option peut se voir recouvert par un vitrage total) permet d’accéder à toutes les fonctionnalités dont dispose la voiture. Au besoin, la climatisation reste aussi accessible via de bons vieux boutons.

Technophile en diable, l’Astra peut aussi mettre en avant une belle batterie d’aides à la conduite. Ainsi, l’action combinée de son régulateur de vitesse adaptatif et de son système de maintien dans la voie assure une conduite semi-automatisée sur autoroute et dans les embouteillages, avec toutefois la classique obligation pour le conducteur de garder ses mains sur le volant.

L’auto reçoit 5 caméras (une dans le pare-brise, une dans la calandre, une à l’arrière et une de chaque côté) et une batterie de capteurs radars et à ultrasons qui scannent en permanence l’environnement proche. Affichage tête haute, surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière complètent le dispositif.

Pour animer le tout, Opel a notamment retenu une motorisation hybride rechargeable qui se décline en deux niveaux de puissance, à savoir 180 et 225 ch (un groupe motopropulseur déjà bien connu au sein du groupe Stellantis), et dont l’autonomie en mode électrique devrait s’établir autour de 60 km. Des blocs essence et diesel dont la puissance oscille entre 110 et 130 ch complètent l’offre.

Les tarifs de la gamme Astra n’ont pas encore été fixés, mais on peut raisonnablement estimer qu’ils démarreront aux alentours de 23 000 €. Les commandes seront ouvertes dans le courant de l’automne, et les premières livraisons interviendront en début d’année 2022. Une carrosserie break figure aussi au programme.