En bref Restylage SUV compact A partir de 29 950 €

Apparu sur notre marché en 2017, le Grandland X fut le premier modèle né de l’alliance entre Opel et le groupe PSA, aujourd’hui devenu Stellantis. S’il affiche un design totalement différent, le SUV compact est en réalité le cousin technique du Peugeot 3008, leader de la catégorie en France. Il en reprend le châssis, les motorisations et les technologies. Pourtant en France, il se vend 10 fois moins d’Opel Grandland X que de Peugeot 3008.

dailymotion Essai vidéo - Opel Grandland (2021) : le succès dans le Vizor

2021 sonne l’heure du restylage pour le SUV d’Opel et le moins que l’on puisse dire c’est que la marque au Blitz n’a pas lésiné sur les moyens pour faire remonter son modèle dans le top 10 de sa catégorie. Design extérieur, présentation intérieure et technologies : tout change, même le nom puisque l’allemand abandonne son X.

Le Grandland adopte à son tour, le nouveau visage d'Opel, nommé "Vizor" apparu avec la nouvelle génération de Mokka et appelé à être transposé sur les futurs modèles de la marque dont la prochaine Astra. À savoir, une face avant fermée noire au contour chromé avec une calandre dans la continuité des optiques. Ces dernières peuvent profiter de la technologie Matrix composé de 84 LED qui permet d’éclairer en plein phare sans éblouir les usagers. Les bas de caisse et les passages de roues sont désormais couleur carrosserie, le signal d’une volonté pour l’allemand de délaisser le côté baroudeur pour davantage d’élégance. Le dessin nouveau bouclier vient renforcer l’impression de largeur alors qu’à l’arrière le monogramme avec le nom du modèle prend place au milieu du Hayon. L’allemand affiche une identité visuelle autrement plus séduisante qui peut s’agrémenter en option d’un toit contrasté comme c’est le cas ici sur notre version d’essai BlueHdi 130 en finition GS Line facturée 36 550 €.

Ce qui faisait le plus défaut au Grandland était assurément sa présentation intérieure vieillotte. C’est désormais du passé puisque l’allemand a totalement modernisé sa planche de bord. Il adopte ce qu’on appelle chez Opel, le « Pure Panel ». Il s’agit d’une association entre une instrumentation numérique de 12’’ et un écran tactile de 10’’ reliés par une vitre, à la manière de Mercedes. Ces changements font monter en gamme l’habitacle du Grandland et lui donnent assurément du peps. Le système d’info-divertissement est compatible Apple CarPlay et Android Auto, toutefois ses graphismes et ses performances restent un cran en dessous de la concurrence issue des groupes Volkswagen et Hyundai/Kia. Les sièges ergonomiques et certifiés par les orthopédistes allemands sont reconduits et peuvent, dans les versions haut de gamme, être chauffants, ventilés et revêtus de cuir.

Plus cossu et moderne, l’intérieur du Grandland conserve ses qualités d’hôtes avec suffisamment d’espace et de coffre (514 litres/390 litres pour les versions PHEV) pour répondre aux besoins d’une famille, surtout qu’il gagne un hayon automatisé. D’un point de vue pratique, il reste un bon élève sur le marché. Tout du moins pour les versions thermiques.

Le Grandland fait surtout le plein de technologies et, selon la configuration, il peut désormais recevoir une caméra 360°, un chargeur de smartphone par induction, un système de vision nocturne capable de repérer piétons et animaux jusqu’à 100 mètres ou encore un dispositif de conduite semi-autonome de niveau 2.