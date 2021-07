DS 4, Opel Astra, Peugeot 308 : une base, trois nouvelles compactes, quelle est votre préférée ?

En moins de six mois, trois ex-membres de PSA (aujourd'hui noyés dans Stellantis) ont dévoilé leur nouvelle compacte. Il y a eu le retour de la DS 4 début février, puis la troisième génération de la Peugeot 308 mi-mars et enfin, la semaine dernière, la sixième mouture de l'Opel Astra.

Toutes sont basées sur la plate-forme EMP2. Mais les marques nous promettent un positionnement distinct, qui permet de capter des clientèles différentes. L'Opel mise plutôt sur la sobriété germanique, la Peugeot sur la sportivité teintée de premium, la DS sur le chic (un peu clinquant).

Mais au final qu'est-ce qui les différencie vraiment ? C'est ce que nous allons voir avec cette revue des troupes. Et c'est aussi l'occasion pour vous de désigner votre préférée.

À l’extérieur

C'est là que tout se joue ! La stratégie de PSA, et maintenant du groupe Stellantis, est de proposer au sein d'une catégorie différents modèles qui partagent un maximum d'éléments non visibles, parfois jusqu'à la structure, comme c'est ici le cas avec les Astra et 308.

De quoi compliquer la tâche des designers, dont le rôle devient capital ? À en voir les Opel et Peugeot, impossible à confondre, les stylistes savent relever le défi. L'Astra et la 308 ont chacune leur personnalité et intègrent bien les nouveaux codes esthétiques de leur marque respective. L'Astra a ainsi la calandre Vizor, dans la continuité des phares, tandis que la 308 reçoit une grande bouche qui plonge dans le bouclier, avec les barres de LED. De profil, la 308 conserve son montant de custode épais alors que l'Astra a un élément incliné. Elle ose même la silhouette bicolore.

Si de manière générale, les deux cousines ont un goût prononcé pour les nervures, l'allemande reste plus sage, assumant une partition plus classique typique des modèles germaniques, tandis que la Lionne la joue plus dynamique et plus latine.

La DS 4 a une silhouette différente, avec des airs de coupé. Points communs avec les deux autres : des formes anguleuses et de nombreux plis de carrosserie. La DS en abuse même, lorgnant du côté de Lexus. Mais cela permet d'avoir un style très travaillé qui se démarque des cousines. La différence vient aussi de l'adoption de roues de grand diamètre, et bien sûr des éléments de style propres à DS, comme la calandre aux moustaches chromées et les feux en écailles.

À l’intérieur

À bord aussi, les trois cousines tentent de se démarquer. Mais c'est tout de même plus compliqué, les trois reprenant à leur compte la mode de la planche de bord horizontale qui fait la part belle aux écrans pour limiter le nombre de commandes. Il y a toutefois des éléments de design propres à chacune.

La Peugeot se démarque avec son i-Cockpit. On retrouve ainsi un petit volant et une instrumentation numérique placée en hauteur. Sous l'écran central se trouve une rangée de raccourcis tactiles personnalisables. C'est dans la lionne que les formes sont les plus tarabiscotées, façon concept-car. L'Astra se fait plus reposante sur le plan visuel. Elle est dotée du Pure Panel, qui réunit dans un élément les deux écrans. Il faut saluer les gros progrès de la marque en matière de présentation intérieure.

Du côté de la DS4, c'est encore plus épuré, avec par exemple un écran central intégré à la planche de bord, sans effet tablette. La plus chic cache aussi astucieusement ses aérateurs centraux au milieu des commandes. En revanche, son instrumentation numérique est plus petite, la marque misant sur le grand affichage tête-haute. Il y a par ailleurs l'inédit écran tactile 5 pouces au bout de l'accoudoir central, pour commander des fonctions sans lever la main. La logique de positionnement est aussi respectée, c'est clairement la DS 4 qui soigne le plus la présentation avec de beaux matériaux.

Sous le capot

L'Astra et la 308 ont la même offre. On retrouve ainsi des blocs thermiques essence et diesel de 110 à 130 ch seulement. Pour des modèles plus musclés, il faut aller voir du côté de l'hybride rechargeable, avec deux puissances : 180 et 225 ch.

La DS4 joue un positionnement un peu plus haut de gamme. Elle fait l'impasse sur le petit essence de 110 ch et propose un PureTech de 225 ch. Dans un premier temps, elle n'a que l'hybride plug-in de 225 ch. Comme ses cousines, elle se contente d'un diesel de 130 ch. On est loin du choix et des cavaleries de la concurrence allemande. À noter que la DS4 généralise la boîte automatique, en option sur les 130 ch des Opel et Peugeot.

Technologies

Sur ce point aussi, la 308 et l'Astra font front commun. Selon les versions, elles proposeront des phares de type Matrix, une conduite semi-autonome de niveau 2, une surveillance des angles morts longue portée, des écrans de 10 pouces, une vision 360°…

Là, sur ce point, la DS 4 tient son rang premium. Elle se garde l'exclusivité de plusieurs technos, comme la vision nocturne, l'affichage tête-haute en réalité augmentée ou encore la suspension pilotée couplée à une caméra qui scanne la route en amont.

Au final

Un trio qui se complète bien, même si 308 et Astra sont techniquement très proches. Au point de se gêner ? Le choix sera une affaire de design, celui-ci étant bien différencié pour s'intéresser à deux clientèles de compactes généralistes : la Peugeot se veut plus exubérante, l'Opel plus sage. Il y aura aussi l'image de marque. La DS 4 joue une partition à part, celle du haut de gamme, et elle le fait avec application, se réservant des privilèges en matière de détails de finition, de moteurs et d'équipements.

