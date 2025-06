Une future Dacia survoltée et une DS numéro 8 qui tente sa chance

Dacia veut casser les prix dans l'électrique

Quand on s'appelle Dacia, c'est difficile de s'aligner sur les marques généralistes côté tarifs. L'adage de la marque, "un segment supérieur au prix d'un segment inférieur" va peut-être changer. Le slogan de la future citadine électrique franco roumaine, qui sera fabriquée en Europe, serait plutôt, "impossible de trouver moins cher ailleurs". Ainsi, la future électrique de la marque, conçue sur la base de la Renault 5 devrait s'afficher à partir de 15 000 euros dès la fin 2026. Qui dit mieux ?

DS Numéro 8 : elle a tout pour elle, ou presque

Son autonomie ? Elle est excellente même sur l'autoroute. Ses finitions ? Elles sont remarquables, sauf en ce qui concerne quelques détails. Alors qu'est ce qui cloche sur cette nouvelle grande berline baptisée Numéro 8 façon Chanel ? Sa marque de naissance, peut-être. Car c'est une DS, le constructeur qui ne s'est pas encore fait un grand nom dans le premium. Son design aussi, qui peut faire fuir les amateurs de berlines allemandes traditionnelles. Et attirer tous les autres.

Luca de Meo dit bye-bye à l'auto

La nouvelle est tombée le dimanche 15 juin dans la soirée : Luca de Meo, l'homme de la Renaulution, l'Italien qui a redressé la barre du bateau Renault, quitte le navire. Mais pas, comme il l'espérait, pour prendre la direction de Stellantis, mais pour diriger le groupe Kering, autre paquebot en difficulté. Après une carrière tout entière dans l'automobile, le Milanais lui tourne le dos pour lui préférer l'univers du luxe. De son côté, Renault cherche son successeur.

Des nouveautés Alpine en guise de testament ?

Cédric Pinatel a bien fait de se rendre aux 24 h du Mans pour y croiser Luca de Meo. Et si ce dernier ne lui a rien révélé de son départ, la veille de son annonce, il a été plus loquace en ce qui concerne l'une des marques du groupe qu'il dirigeait encore à ce moment-là : Alpine. Il en a dévoilé un futur qu'il ne verra pas se réaliser, comme cette supercar désormais sur les rails. Au menu : près de 1 000 ch et un V6 biturbo gavé d'essence de synthèse. Le directeur général sur le départ a également évoqué la prochaine A110. Conçue à l'origine pour être entièrement électrique, elle pourrait recevoir une motorisation thermique, "au cas où le marché n'évolue pas dans le sens vers lequel nous l’imaginions il y a quelques années", a souligné l'ex-boss.

