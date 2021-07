Opel dévoile la nouvelle Astra : tout ce qu'il faut savoir

La refonte de la gamme Opel se poursuit avec un très gros morceau : le renouvellement de l'Astra. Et pour cette sixième génération, la compacte change tout, afin de ne plus être liée avec l'ancien propriétaire General Motors !

La nouvelle Astra a été conçue selon un principe cher à Carlos Tavares, celui de la voiture sœur. Les ingénieurs et designers d'Opel ne sont ainsi pas vraiment partis d'une feuille blanche. Ils ont repris la base et la structure de la nouvelle 308.

À l’extérieur

La nouvelle Astra est dérivée de la nouvelle 308, mais cela ne se voit pas. Ou presque. Les yeux les plus aiguisés remarqueront que les découpes des ouvrants sont semblables. Mais les stylistes allemands ont très bien travaillé pour cacher la base commune et donner une personnalité distincte à l'Astra.

L'Astra sixième du nom est plus sobre que sa cousine, une manière de séduire une clientèle différente, qui aime le classisime germanique. Mais comme la Lionne, l'Opel se fait plus anguleuse que celle qu'elle remplace. Elle se fait aussi plus athlétique, avec par exemple des ailes bien marquées.

L'Astra adopte bien sûr le nouveau design d'Opel, inauguré l'année dernière par le Mokka. Il y a ainsi à l'avant la calandre Vizor, qui fait bloc avec les optiques. À noter qu'ici la grille est discrètement percée pour assurer le refroidissement du moteur. De profil, l'élément fort est le montant C très incliné, il apporte du dynamisme. L'effet est renforcé par un toit qui plonge vers l'arrière. On trouve au niveau de la poupe des feux affinés.

La longueur du véhicule ne change pas, soit 4,37 mètres. L'Astra était déjà un grand gabarit dans la catégorie.

À l’intérieur

L'Astra fait sa révolution à l'intérieur. La présentation fait un énorme bond en avant. Voilà longtemps qu'une Opel ne nous avait pas autant impressionnés avec sa planche de bord ! Et preuve que le travail a été bien fait aussi dans l'habitacle, on a enfin un nouveau volant, moderne et accordé au reste !

La compacte adopte le Pure Panel, un ensemble de deux écrans de 10 pouces, un pour l'instrumentation (en position classique derrière le volant) et un pour l'info-divertissement, sans casquette au-dessus. L'élément intègre discrètement l'aérateur gauche. Sous l'écran central, il reste une rangée de boutons pour faire des raccourcis. L'ambiance est ainsi épurée. D'ailleurs, sur le tunnel central, il n'y a qu'un petit sélecteur pour la boîte automatique. Les designers ont multiplié les éléments de déco, il faudra donc veiller à la qualité des assemblages.

L'empattement ne gagne que 13 mm, à 2,675 mètres. L'habitabilité ne devrait pas beaucoup changer. Côté coffre, Opel annonce un volume de 422 litres.

L'équipement

Le changement de génération est bien sûr l'occasion de mettre à jour la dotation, avec notamment la conduite semi-autonome Intelli-Drive, qui combine l'action du régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go sur les boîtes automatiques) et du maintien dans la voie. Il y a aussi une surveillance des angles morts longue portée, la reconnaissance des panneaux, une alerte de trafic arrière, un affichage tête-haute, une vision 360°…

Comme l'ancienne, la nouvelle Astra proposera des optiques LED de type Matrix, mais dans une version nettement améliorée. Chaque phare comptera 84 LED indépendantes, qui permettent d'adapter finement le faisceau lumineux aux conditions de circulation.

Sous le capot

La sixième génération de l'Astra sera la première électrifiée. La nouvelle venue sera en effet disponible en hybride rechargeable. Et comme sa cousine du Lion, elle fera coup double avec deux puissances, 180 et 225 ch. La batterie devrait être la même, soit 12,4 kWh, pour une autonomie électrique WLTP en cycle mixte de près de 60 km. L'Astra proposera toujours des moteurs thermiques classiques, en essence et diesel, mais avec des puissances modestes de 110 à 130 ch.

Si techniquement, l'Astra est quasi identique à la 308, comme l'a promis Carlos Tavares, tout ce qui se voit est différent. L'Opel a ainsi un look et une présentation bien à elle. Elle va ainsi jouer la partition du "classique germanique"… et donc être l'alternative sage à la Peugeot. Cette stratégie permet d'avoir une Astra bien plus convaincante sur le papier et enfin prête à rejouer les premiers rôles dans la catégorie. La nouvelle Astra sera disponible à la commande cet automne. Les livraisons commenceront début 2022.