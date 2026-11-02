C’est une note interne adressée le vendredi 30 octobre aux salariés de Volkswagen. L’agence Reuters se l’est procurée et elle est sans ambiguïté. Le patron de la marque, Thomas Schaëfer y explique que le développement de la Golf électrique est stoppé, ajoutant que « nous n’avons tout simplement pas les moyens de financer ces travaux actuellement. »

On sait les énormes difficultés du groupe, et même celles de l’usine de Wolfsburg qui accuse une perte de plus de 300 millions d’euros cette année. Or, c’est, entre autres, dans cette usine historique, que la Golf, historique aussi, est fabriquée depuis 1974.

Des difficultés financières qui ont bon dos ?

Autant dire que le symbole de cette mise en veille est énorme dans des rangs déjà durement secoués de la maison VW. Pour autant, Schaëffer n’abandonne ni l’usine des origines du groupe, ni son modèle fétiche déjà produit à 20 millions d’exemplaires. Il repousse simplement sa version électrique à 2030, au lieu de la date de commercialisation fixée à 2028.

Pourtant, même s’il ne s’agit pas d’un abandon, cette décision pose des questions. Alors que, malgré les énormes problèmes, les pertes et les 100 000 suppressions d’emploi que le groupe projette, son patron a décidé d’investir pour que VW, Audi, Porsche, Skoda et Seat-Cupra sortent du rouge.

Il décide néanmoins de reporter le lancement du modèle fétiche de la marque et laisse ainsi la huitième génération poursuivre sa route pendant 11 ans (malgré une phase 2 en 2024), alors que la fréquence, d’une génération à l’autre est de 6,5 ans depuis ses origines, et que le plan d’investissement conséquent auquel le conseil d’administration consent tient en 9 milliards, en partie consacré au développement des nouveaux modèles.

Même si près de la moitié de ces 9 milliards est consacrée aux usines, dont la nouvelle unité de production polémique Audi aux US. Les sommes restantes ne permettraient donc pas d’achever le chantier (déjà entamé) de la Golf 9 électrifiée, baptisée ID Golf ?

L’auto mythique qui a dépassé les cinquante ans n’est peut-être plus en odeur de sainteté. La berline se fait régulièrement doubler dans les meilleures ventes VW par le T-Roc, le SUV étant plus glamour aux yeux des automobilistes qu’une simple compacte.

Mais une autre raison pourrait également expliquer ce retard à l’allumage. Et il n’est pas non plus lié aux déboires de la marque, du moins pas directement. La R&D des VE Volkswagen est plus lourde que celle des thermiques, dont les mécaniques sont bien rodées. Des différences de prix au développement qui réduisent la marge des modèles lors de leur commercialisation.

Une plateforme américaine ou chinoise

Enfin, la volte-face de VW, et le report de la future ID-Golf aux calendes grecques sont peut-être aussi le fait de la plateforme que le groupe compte lui attribuer. Car la compacte devait utiliser une mécanique de 800V mise au point conjointement avec l’Américain Rivian. Et cette fameuse plateforme SSP est en retard.

Mais peut-être que ce retard fait les affaires de VW qui vient d’annoncer un accord avec XPeng qui est, justement, l’un des pionniers et un spécialiste de l’architecture 800V. De là à imaginer que la future Golf électrique aura des soubassements chinois, il n’y a qu’un pas. En attendant d’en avoir la certitude, l’ID-3 Neo, la compacte à watts actuelle, continuera son bonhomme de chemin.