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Xpeng

Essai

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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ESSAI VIDEO – Chez nous, le L03 est le premier modèle de XPeng à ne pas bénéficier de la « botte secrète » du constructeur chinois, son architecture électrique à 800 volts permettant la charge la plus rapide du marché (en attendant les BYD de nouvelle génération). Le nouveau SUV d’entrée de gamme espère tout de même détourner les clients du Tesla Model Y et de ses concurrents grâce à un rapport prix-équipement à la pointe, mais ce n’est pas aussi simple qu’annoncé.

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

EN BREF

Entrée de gamme de XPeng

SUV électrique de 4,65 mètres

Jusqu’à 520 km WLTP annoncé

280 km d’autonomie réelle à 130 km/h

10-80 % de charge en 22 minutes

A partir de 34 990€

 

A côté de géants comme BYD, SAIC ou Chery, Xpeng fait office de petit constructeur chinois sur le marché européen avec 22 787 voitures livrées  en 2025. Mais contrairement à ces derniers, cette marque se concentre sur des segments plus haut de gamme et profite elle aussi d’une croissance rapide (elle a dépassé son total européen de 2025 sur les six premiers mois de l’année 2026).

Son principal argument ? La charge ultra-rapide de ses gros véhicules électriques (le G6, le G9 et la P7 +), à la pointe du marché et capables de réduire jusqu’à 12 minutes le temps du 10-80 % en courant continu. En attendant l’arrivée des modèles de chez BYD/Denza de la génération « Flash Charging » et en mettant de côté certains véhicules hors de prix comme la nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes, aucun constructeur « généraliste » ne fait aussi bien. En ces temps où la vitesse de charge semble faire autant rêver certains que le pur plaisir de pilotage, il s’agit clairement du principal atout de XPeng.

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Le 800 volts, c’est fini

Et justement, le nouveau XPeng L03 fait l’impasse sur cet atout. Contrairement aux autres modèles plus chers de la gamme, il abandonne en effet l’architecture à 800 volts pour limiter son prix. Long de 4,65 mètres, à mi-chemin entre les SUV électriques compacts (Peugeot E-3008, Renault Scenic, Volkswagen ID.4…) et les modèles plus gros du genre du Tesla Model Y ou du BMW iX3, ce nouveau SUV affiche aussi un design différent de ses grands frères et pourtant assez impersonnel : on pourrait trouver dans cet engin taillé « façon coupé » un air de Polestar depuis l’avant, de Porsche Macan Electric dans le profil ou même de Lotus Eletre vu depuis l’arrière. Une sorte de mélange réalisé par l’IA afin d’obtenir un produit plaisant pour le grand public, en somme (comme beaucoup d’autres voitures modernes, diront les aigris).

La face avant du XPeng L03 évoque les codes de design de la marque Polestar.
La face avant du XPeng L03 évoque les codes de design de la marque Polestar.
L’arrière rappelle plutôt le langage stylistique du Porsche Macan Electric ou du Lotus Eletre.
L’arrière rappelle plutôt le langage stylistique du Porsche Macan Electric ou du Lotus Eletre.

De la même façon, l’ergonomie intérieure ressemble à celle de tous les autres modèles du marché ayant copié les idées de Tesla depuis la Model S (marques du groupe Geely, Leapmotor, BYD, GAC…), avec le « tout écran » évidemment de rigueur. Cependant, les efforts de présentation vont dans le L03 encore plus loin que dans les modèles de BYD, érigés depuis quelques années en références absolues des habillages flatteurs à l’œil et au toucher.

Le XPeng L03 impose la loi du « tout écran » avec un afficheur de 8,8 pouces derrière le volant et une tablette tactile centrale de 15,6 pouces centralisant quasiment toutes les commandes.
Le XPeng L03 impose la loi du « tout écran » avec un afficheur de 8,8 pouces derrière le volant et une tablette tactile centrale de 15,6 pouces centralisant quasiment toutes les commandes.

Outre le plaisir de pouvoir opter pour un habitacle clair (comme souvent là aussi chez les marques chinoises), les textures souples quasiment omniprésentes et la sellerie très « Mercedes-Benz » dans l’esprit procurent une belle impression de luxe « facile ». Le nouveau d’équipement de série impressionne aussi avec par exemple les sièges avant ventilés en plus d’être chauffants et réglables électriquement, le toit vitré panoramique ou la pompe à chaleur. Et, grâce à l’empattement généreux, l’habitabilité arrière excelle. En revanche, le coffre ne peut emporter que 367 litres d’après la norme VDA (539 en norme de « litres d’eau »), à comparer aux 700 litres VDA d’un Tesla Model Y. Les SUV électriques familiaux plus petits du genre du Peugeot E-3008 ou du Renault Scenic font déjà mieux, même si le L03 possède un petit frunk de 89 litres (44 litres en version quatre roues motrices Performance) en bonus.

La sellerie blanche est jolie et agréable, alors que les places arrière sont spacieuses…
La sellerie blanche est jolie et agréable, alors que les places arrière sont spacieuses…
…Le coffre moins : seulement 367 litres en norme VDA, comme sur les SUV moins gros.
…Le coffre moins : seulement 367 litres en norme VDA, comme sur les SUV moins gros.

Signalons enfin que XPeng revendique un haut degré d’expertise en micro-électronique avec sa puce « Turing » fabriquée en interne et censé posséder une importante puissance de calcul. Son interface, fonctionnant via un système d’exploitation « maison » dont les fondations utilisaient les programmes d’Android Automotive, ne bénéficie de cette puce « Turing » que dans sa finition haute « Ultra » en plus de deux autres puces Turing dédiées exclusivement à la gestion des aides à la conduite. XPeng promet que le L03 équipé de ces trois puces « Turing » pourra activer la conduite autonome de niveau 3 lorsque ces systèmes deviendront légaux chez nous.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,65 m
  • Largeur : 1,92 m
  • Hauteur : 1,6 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 367+44 l / NC
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Non communiquée

* A titre d'exemple pour la version ELECTRIQUE.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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