Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

EN BREF Entrée de gamme de XPeng SUV électrique de 4,65 mètres Jusqu’à 520 km WLTP annoncé 280 km d’autonomie réelle à 130 km/h 10-80 % de charge en 22 minutes A partir de 34 990€

A côté de géants comme BYD, SAIC ou Chery, Xpeng fait office de petit constructeur chinois sur le marché européen avec 22 787 voitures livrées en 2025. Mais contrairement à ces derniers, cette marque se concentre sur des segments plus haut de gamme et profite elle aussi d’une croissance rapide (elle a dépassé son total européen de 2025 sur les six premiers mois de l’année 2026).

Son principal argument ? La charge ultra-rapide de ses gros véhicules électriques (le G6, le G9 et la P7 +), à la pointe du marché et capables de réduire jusqu’à 12 minutes le temps du 10-80 % en courant continu. En attendant l’arrivée des modèles de chez BYD/Denza de la génération « Flash Charging » et en mettant de côté certains véhicules hors de prix comme la nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes, aucun constructeur « généraliste » ne fait aussi bien. En ces temps où la vitesse de charge semble faire autant rêver certains que le pur plaisir de pilotage, il s’agit clairement du principal atout de XPeng.

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Le 800 volts, c’est fini

Et justement, le nouveau XPeng L03 fait l’impasse sur cet atout. Contrairement aux autres modèles plus chers de la gamme, il abandonne en effet l’architecture à 800 volts pour limiter son prix. Long de 4,65 mètres, à mi-chemin entre les SUV électriques compacts (Peugeot E-3008, Renault Scenic, Volkswagen ID.4…) et les modèles plus gros du genre du Tesla Model Y ou du BMW iX3, ce nouveau SUV affiche aussi un design différent de ses grands frères et pourtant assez impersonnel : on pourrait trouver dans cet engin taillé « façon coupé » un air de Polestar depuis l’avant, de Porsche Macan Electric dans le profil ou même de Lotus Eletre vu depuis l’arrière. Une sorte de mélange réalisé par l’IA afin d’obtenir un produit plaisant pour le grand public, en somme (comme beaucoup d’autres voitures modernes, diront les aigris).

De la même façon, l’ergonomie intérieure ressemble à celle de tous les autres modèles du marché ayant copié les idées de Tesla depuis la Model S (marques du groupe Geely, Leapmotor, BYD, GAC…), avec le « tout écran » évidemment de rigueur. Cependant, les efforts de présentation vont dans le L03 encore plus loin que dans les modèles de BYD, érigés depuis quelques années en références absolues des habillages flatteurs à l’œil et au toucher.

Outre le plaisir de pouvoir opter pour un habitacle clair (comme souvent là aussi chez les marques chinoises), les textures souples quasiment omniprésentes et la sellerie très « Mercedes-Benz » dans l’esprit procurent une belle impression de luxe « facile ». Le nouveau d’équipement de série impressionne aussi avec par exemple les sièges avant ventilés en plus d’être chauffants et réglables électriquement, le toit vitré panoramique ou la pompe à chaleur. Et, grâce à l’empattement généreux, l’habitabilité arrière excelle. En revanche, le coffre ne peut emporter que 367 litres d’après la norme VDA (539 en norme de « litres d’eau »), à comparer aux 700 litres VDA d’un Tesla Model Y. Les SUV électriques familiaux plus petits du genre du Peugeot E-3008 ou du Renault Scenic font déjà mieux, même si le L03 possède un petit frunk de 89 litres (44 litres en version quatre roues motrices Performance) en bonus.

Signalons enfin que XPeng revendique un haut degré d’expertise en micro-électronique avec sa puce « Turing » fabriquée en interne et censé posséder une importante puissance de calcul. Son interface, fonctionnant via un système d’exploitation « maison » dont les fondations utilisaient les programmes d’Android Automotive, ne bénéficie de cette puce « Turing » que dans sa finition haute « Ultra » en plus de deux autres puces Turing dédiées exclusivement à la gestion des aides à la conduite. XPeng promet que le L03 équipé de ces trois puces « Turing » pourra activer la conduite autonome de niveau 3 lorsque ces systèmes deviendront légaux chez nous.