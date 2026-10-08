Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu
5. Notre note du XPeng L03 face à la concurrence
Le XPeng L03 (à partir de 245 chevaux et 34 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui compte notamment :
-Le Tesla Model Y (à partir de 275 chevaux et 40 990€ avant bonus).
-Le Renault Scénic (à partir de 220 chevaux et 39 990€ avant bonus et remises).
-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€ avant bonus et remises).
-Le Skoda Elroq (à partir de 190 chevaux et 36 020€ avant bonus et remises).
-Le Skoda Enyaq (à partir de 286 chevaux et 46 990€ avant bonus et remises).
-Le Leapmotor B10 (à partir de 218 chevaux et 29 900€ avant remises).
-Le Leapmotor C10 (à partir de 299 chevaux et 39 990€ avant remises).
-De nombreuses autres propositions...
|Xpeng L03 Performance
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,1 /20
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