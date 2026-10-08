Le XPeng L03 (à partir de 245 chevaux et 34 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui compte notamment :

-Le Tesla Model Y (à partir de 275 chevaux et 40 990€ avant bonus).

-Le Renault Scénic (à partir de 220 chevaux et 39 990€ avant bonus et remises).

-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€ avant bonus et remises).

-Le Skoda Elroq (à partir de 190 chevaux et 36 020€ avant bonus et remises).

-Le Skoda Enyaq (à partir de 286 chevaux et 46 990€ avant bonus et remises).

-Le Leapmotor B10 (à partir de 218 chevaux et 29 900€ avant remises).

-Le Leapmotor C10 (à partir de 299 chevaux et 39 990€ avant remises).

-De nombreuses autres propositions...