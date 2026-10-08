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Essai

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

5  

5. Notre note du XPeng L03 face à la concurrence

 

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

Le XPeng L03 (à partir de 245 chevaux et 34 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui compte notamment :

-Le Tesla Model Y (à partir de 275 chevaux et 40 990€ avant bonus).

-Le Renault Scénic (à partir de 220 chevaux et 39 990€ avant bonus et remises).

-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€ avant bonus et remises).

-Le Skoda Elroq (à partir de 190 chevaux et 36 020€ avant bonus et remises).

-Le Skoda Enyaq (à partir de 286 chevaux et 46 990€ avant bonus et remises).

-Le Leapmotor B10 (à partir de 218 chevaux et 29 900€ avant remises).

-Le Leapmotor C10 (à partir de 299 chevaux et 39 990€ avant remises).

-De nombreuses autres propositions...

Xpeng L03 Performance
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.55
  • 6.55
  • 6.55
  • 6.55
  • 6.55
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,1 /20
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