Proposé à partir de 34 990€ en version de base à petites batteries de 57 kWh, le XPeng L03 demande au minimum 37 990€ avec les batteries de 69 kWh plus compatibles avec sa vocation polyvalente. Il faut grimper à 42 990€ pour ajouter le niveau Ultra et ses fameuses puces Turing permettant théoriquement de passer à la conduite autonome de niveau 3 dans le futur. La très dispensable variante Ultra Performance de notre modèle d’essai demande quant à elle 46 990€.

Certes, c’est sensiblement moins cher que le XPeng G6 débutant lui à 42 990€ avec son circuit à 800 volts et son format supérieur. Ça reste aussi moins cher que le prix catalogue de SUV électriques compacts plus petits comme le Renault Scénic Grande Autonomie (46 990€), le Peugeot E-3008 Grande Autonomie (46 990€) ou encore le Skoda Elroq 85 (à partir de 44 080€). Le Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie (46 990€) coûte lui aussi sensiblement plus cher.

Mais tous ces modèles offrent tout de même une autonomie maximale supérieure et surtout, ils bénéficient de remises et du bonus écologique français contrairement au XPeng L03 fabriqué en Chine. Bonus déduit, un Tesla Model Y Propulsion de base, déjà capable d’une autonomie similaire à celle du XPeng L03 à « grosses batteries » coûte 37 490€ soit 400€ de moins. Avec un peu moins d’équipement mais plus d’espace à bord et de coffre, en plus d’une vitesse de charge similaire en courant continu. il reste aussi sensiblement plus cher que les modèles chinois les plus abordables de la catégorie des compacts : un Leapmotor B10 à grosses batteries, par exemple, coûte moins de 30 000€ après remise

A retenir : un SUV électrique familial crédible mais tout sauf révolutionnaire

Bref, force est de constater que l’enthousiasme général, qui nous avait un peu surpris à la présentation officielle de ce L03, était sans doute exagéré. Si ce nouveau SUV de XPeng possède effectivement de quoi exister dans la catégorie des modèles familiaux, il ne possède vraiment rien de révolutionnaire malgré une vitesse de charge très correcte, les beaux habillages intérieurs et son niveau d’équipement maximal. Xpeng met en avant une technologie plus poussée avec surtout sur la puissance de calcul et la possibilité promise en conduite autonome. Mais pour l’instant, tout cela reste hypothétique chez nous et il n’a même pas droit au niveau semi-autonome 2 ++ déjà disponible chez BMW par exemple.

Caradisiac a aimé

Présentation intérieure et habitabilité aux places arrière

Efficacité de l’interface

Vitesse de charge excellente même sans 800 volts

Caradisiac n’a pas aimé