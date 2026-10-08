Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu
6. Fiche technique du XPeng L03 Performance
Les chiffres clés
|Xpeng L03 ELECTRIQUE
|Généralités
|Finition
|Ultra Performance
|Date de commercialisation
|08/10/2027
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|120 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,65 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,6 m
|Empattement
|2,85 m
|Volume de coffre mini
|367+44 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2055 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|1 CV
|Couple
|431 Nm
|Puissance moteur
|388
|Autonomie en électrique combinée
|440 km
|Capacité batterie
|69 kWh
|Roues motrices électriques
|4x4
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,33 h
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|193 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4,5 s
|Emissions de CO2
|NC
|Bonus malus max
|ZERO
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