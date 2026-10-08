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Xpeng

Essai

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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6. Fiche technique du XPeng L03 Performance

 

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

Les chiffres clés

Xpeng L03 ELECTRIQUE
Généralités  
Finition Ultra Performance
Date de commercialisation 08/10/2027
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 120 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,65 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,6 m
Empattement 2,85 m
Volume de coffre mini 367+44 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2055 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 1 CV
Couple 431 Nm
Puissance moteur 388
Autonomie en électrique combinée 440 km
Capacité batterie 69 kWh
Roues motrices électriques 4x4
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,33 h
Performances / consommation  
Vitesse maximum 193 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4,5 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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