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Xpeng

Essai

Présenté par certains comme le "bourreau du Tesla Model Y", le XPeng L03 nous a été un peu survendu

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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3. L'équipement de série du XPeng L03 est vraiment royal

 

Le Xpeng L03 dans sa version de base sans option, avec les jantes de 18 pouces.
Le Xpeng L03 dans sa version de base sans option, avec les jantes de 18 pouces.

Le Xpeng L03 met vraiment le paquet dans les équipements de série. Il offre de série le grand toit vitré panoramique, désormais interdit aux clients du Tesla Model Y de base. Il possède aussi des sièges ventilés et chauffants, en plus d’être complètement électriques à l’avant. Outre la fonction massante de ces sièges, la finition Ultra ajoute les jantes de 20 pouces et surtout, les trois puces Turing pour augmenter drastiquement la puissance de calcul de sa plateforme logicielle et le rende compatible avec la conduite de niveau 3 future. Ceux qui espèrent un jour conduire leur L03 sans les mains devront donc choisir ce niveau Ultra.

A noter que l’intérieur blanc est disponible sans surcoût dès le niveau Propulsion.

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