Le constructeur chinois XPeng va finalement nous vendre sa plus belle voiture, la berline P7

XPeng fait partie de ces nouveaux constructeurs automobiles chinois misant à fond sur la haute technologie. La marque fondée par des pontes chinois de la « tech » possède d’ailleurs une place un peu à part dans le marché automobile, avec son logiciel entièrement développé en interne et même ses propres processeurs. Mais comme d’autres marques chinoises, elle fait face actuellement à un repli de ses ventes : -10,5 % de livraisons sur les huit premiers mois de l’année 2026 dans le monde.

L’arrivée récente du L03, un SUV électrique moins gros et cher que le G6, devrait lui permettre de faire repartir à la hausse ses ventes. Et on apprend par les journalistes d’Electric Vehicle que Xpeng va également commercialiser sa grosse berline P7 chez nous.

La plus belle des XPeng arrive en Europe

XPeng commercialise déjà chez nous la P7 +, une gigantesque berline de 5,07 mètres de long. Cette dernière affiche une technologie électrique à la pointe avec son circuit à 800 Volts et sa charge très rapide, mais aussi un design chargé et loin d’être gracieux.

Tout l’inverse de la P7 « tout court » dévoilée l’année dernière, dont la silhouette et les lignes paraissent nettement plus équilibrées et harmonieuses. Disponible en Chine avec une motorisation de 367 chevaux en entrée de gamme et de 594 chevaux en haut de gamme, cette berline assez sculpturale sera prochainement ajoutée au catalogue européen de XPeng.

On ne connaît pas encore son prix mais quand on sait que la P7 + démarre chez nous à 45 990€, on imagine que l’addition se situera dans ces eaux-là. En Chine, elle existe avec deux tailles de batteries (74,9 et 92,2 kWh), la petite en LFP et la grosse en NMC.