EN BREF 5,12 mètres de long 6 ou 7 places Coffre énorme Gadgets à gogo Env. 350 km d’autonomie en voyage 10-80 % de charge en 12 min A partir de 74 990€.

Il y a quelques jours, le constructeur Xpeng introduisait le L03, son nouveau SUV d’entrée de gamme proposé à partir de 35 000€ et positionné au-dessous des G6 et G9. Il s’agit d’un véhicule vital pour la marque à l’exportation, elle qui fait face à une baisse des ventes sur son marché domestique comme la plupart de ses concurrents et dont les volumes de production doivent absolument grossir pour s’approcher de la rentabilité.

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Le G9L, lui, se place de l’autre côté du spectre de XPeng : long de 5,12 mètres, il s’approche des plus gros SUV électriques de notre marché (Hyundai Ioniq 9, Kia EV 9, nouveau BYD Atto 8, Mercedes EQS…). Il reste moins gros que le GX réservé au marché chinois (5,26 mètres !) mais surclasse déjà largement un Range Rover « châssis court » (5,05 mètres de long).

Depuis l’avant, on dirait un Range Rover refait par IA

Il ressemble d’ailleurs beaucoup à un Range Rover quand on le regarde depuis le trois quarts avant avec la même silhouette générale sous cet angle. Il affiche tout de même un peu plus de « personnalité lorsqu’on l’observe depuis l’arrière, avec un design inspiré de l’élégante berline P7 dans une version beaucoup plus massive et cubique. Notez que ses phares à éclairage matriciel peuvent projeter des signaux lumineux rigolos sur la chaussée (on ne peut pas les voir en plein jour) et peuvent servir à afficher des messages utiles aux autres usagers de la route.

L’ouverture des portes de ce pachyderme donne le ton : en appuyant sur le bouton de la poignée, la portière se déploie électriquement en même temps que le marchepied automatique (avec le pack Premium uniquement de série sur la version haut de gamme). Assez courante sur les voitures de luxe chinoises, cette technologie s’importe chez nous et débarque aussi sur des modèles européens comme l’Audi Q9. Cette fonction semble impressionner le grand public lorsqu’elle la découvre, mais elle s’avère moins pratique lorsqu’on manque d’espace autour de la voiture. Le système fait très attention de ne pas percuter des obstacles mais quand il faut fermer ou ouvrir une portière à la main, il faut composer avec une pièce particulièrement lourde.

A l’intérieur, le fameux « luxe à la chinoise »

Rassurez-vous, le coloris orange très osé de notre modèle d’essai (rappelant des configurations de certaines Rolls-Royce !) peut laisser la place à un gris bien plus classique. Le G9L met en tout cas le paquet sur le luxe avec un joli cuir Nappa sur les sièges et de gros efforts d’habillage un peu partout sur l’habitacle. L’intérieur essaie d’en mettre plein la vue mais on remarque tout de même quelques détails de finition pas au niveau des plus chères voitures de luxe allemandes (par exemple au niveau de la partie basse de la planche de bord, de l’entourage de la colonne de direction ou des côtés de la console centrale entre le conducteur et le passager).

Le gabarit monumental permet en tout cas de dégager un bel espace au rang 2, surtout dans la configuration de notre modèle d’essai à six places au lieu de 7. Les sièges pilotés électriquement dans tous les sens à ce rang 2 approchent les possibilités d’une authentique limousine, avec comme seule limite un espace limité aux pieds en position allongée même en avançant le siège passager avant au maximum. Quant aux sièges du rang 3 dans le coffre, ils permettront à tous les gabarits de voyager confortablement.

Il y a aussi une climatisation au plafonnier avec une diffusion de l’air « intelligente », mais aussi des gadgets dont raffole la clientèle des véhicules haut de gamme en Chine : un frigo de 12,5 litres entre les sièges avant (capable aussi de chauffer), ou encore une télévision de 21,4 pouces pilotée électriquement pour les passagers du rang 2. Citons aussi des LED placées sur l’intérieur des portières et sur les inserts de la planche de bord pour donner un petit effet lumineux à points façon « Rolls-Royce ».

Et le coffre ? 259 litres avec les sièges du rang 3 en place (norme VDA) ou 367 en ajoutant le volume du compartiment inférieur. Avec les sièges du rang 3 rabattus (électriquement), le volume de coffre grimpe à 935 litres en version à sept places et à 1 330 litres en variante à 6 places. Et cela sans compter l’espace ajouté une fois les sièges du rang 2 rabattus aussi ! Signalons enfin la présence d’un petit frunk de 65 litres à l’avant pour ceux qui voudraient vraiment bourrer ce géant des routes au maximum.